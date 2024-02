escuchar

Mirtha Legrand cumple hoy 97 años, marcando otro hito en una vida dedicada al mundo del espectáculo. En las horas previas a un festejo íntimo que celebrará esta noche rodeada de sus afectos, la emblemática conductora compartió detalles sobre cómo planea conmemorar esta ocasión tan especial e hizo un generoso pedido a sus invitados.

En una conversación con radio La Red, La Chiqui contó cómo se siente y se mostró de muy buen humor. “Doy gracias al cielo por llegar a esta edad y estar bien, eso es lo importante. Puedo caminar y mi médico me dice: ‘usted es una mujer sana’”, expresó al aire.

Sobre cómo viene celebrando hoy en lo que llevaba del día, la diva de los almuerzos manifestó: “Pienso: ‘un año más, qué suerte, qué bueno’”, confesó, antes de adelantar parte del contenido de su próximo programa, que grabó hoy y que contará entre sus invitados a Pampita Ardohain, Arturo Puig, Lucía Galán y Laurita Fernández. “Será todo artístico, no quise que me pongan política, quería todo agradable. Voy a soplar dos veces las velitas”, apuntó.

Mirtha aclaró que, después de la grabación, se irá a su casa para celebrar con los suyos. “Me recostaré un ratito y a las ocho y media llegan los invitados, que son 45”, detalló, además de contar que también atenderá a los periodistas “que están abajo en la puerta y que vienen todos los años”, para después reunirse con sus “amigos y familia”.

La diva contó que fue ella quien organizó todos los preparativos del íntimo festejo , puesto que en estos días su familia debió atender a distintas obligaciones y actividades. “Marcela estaba de viaje en Miami con Rocco, Juanita estaba haciendo surf y Nacho también estaba afuera”, precisó.

A continuación, la conductora reveló que, en esta ocasión, hizo un especial pedido a sus invitados para esta noche. Ante la pregunta respecto de si les pidió que no le llevaran regalos , respondió afirmativamente y comentó: “Está todo carísimo y no los quiero comprometer porque hay algunos que pueden y otros que no pueden mucho, así que, sin regalos, pero estoy segura de que van a traer”.

Mirtha confesó sentirse “muy contenta y muy feliz” porque se encuentra “sana y alegre” en este momento de su vida y expresó su deseo de que se produzcan cambios a nivel nacional para que los argentinos puedan disfrutar de un mejor presente. “Quisiera que nuestro país esté un poco mejor para que todos vivamos un poco mejor. Yo no puedo creer los precios, ¿quién lleva los precios a estas cantidades enormes? Nada baja de mil pesos, es terrible, nunca hemos vivido esto. Ayer veía en televisión un negocio que vendía mucho más barato para los colegios y había cuadras de gente”, relató.

Entonces le preguntaron por Javier Milei y estos primeros meses de gestión. “Por momentos me gusta, por momentos no me gusta. A veces, un poco violento. Pero está reconocido en el mundo”. Finalmente, la cumpleañera hizo nuevamente balance sobre la crítica situación que se vive en el país. “La calle está violenta, muchos asesinatos, muertes, mucha gente joven armada. ¿De dónde sacan los revólveres? Hasta ametralladoras tienen, ¿qué es esto? La Argentina siempre ha sido un país civilizado, pero ahora no lo es”, dijo, y se despidió: “Los dejo, me tengo que lavar el pelo para ir a trabajar. Hoy cumple una diva”.

A través de las redes sociales, la conductora también recibió el saludo de sus fieles seguidores y colegas del ambiente. En su propia cuenta de Instagram, un video recordó los momentos más emotivos de su larga trayectoria. “En el día de cumpleaños de nuestra querida Mirtha Legrand, cómo no recordar todos los reconocimientos que recibió en todos estos años de carrera por su gran labor”, destaca la publicación junto a varias imágenes de ella a lo largo de las décadas.

“Ella siempre fue fiel a nosotros, a su público, que la seguimos lealmente por toda su carrera. Nunca dejó de ser una mujer agradecida ¡Larga vida, salud y felicidad a la reina!”, escribió una fan. “En mi corazón siempre tu vueltita que me dedicaste cuando cumplí 14. Hoy tengo 64 y te sigo acompañando. Felicidades. Vamos por más”, reza otro de los mensajes de felicitación dedicados a la conductora en su gran día.

LA NACION

Temas Mirtha Legrand