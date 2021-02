El estremecedor relato de Carina Galucci sobre el accidente que sufrió con Carlín Calvo en 1999

A dos meses de la muerte de Carlos Calvo, su exesposa, Carina Galucci reveló aspectos desconocidos de su relación con el galán y contó detalles del accidente automovilístico que, según los médicos, podría haber precipitado el posterior cuadro del actor.

“En esta fecha, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Tengo un lindo recuerdo de él, permanentemente. Gracias a Dios, puedo empezar a recordarlo con una sonrisa, con alegría”, le contó la actriz y psicóloga a Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina.

“Exactamente hace 10 años, el 8 de octubre de 2010, él tuvo su segundo accidente cerebro-vascular (ACV), y no se recuperó jamás. Si bien nos hablaba, nos reconocía, él quedó como en un estadio de niño. Y, de alguna manera, pasó a ser como un hijo más: debíamos darle todos los cuidados y todo el amor que él necesitaba. Así que estoy recordando, por suerte, momentos más lindos, no esos momentos tristes y tengo como una sensación de paz, de que él nos está cuidando permanentemente. Él siempre tuvo una intuición muy fuerte y una conexión conmigo enorme... Desde intuir él la llegada de Facundo, hasta saber que nuestro segundo hijo iba a ser una nena”, señaló.

Galucci recordó, entonces, el momento en el que se conocieron: “Me crucé por primera vez con él en uno de los pasillos de Canal 13, porque él estaba haciendo allí una serie que se llamaba Hola, papi, y yo había sido convocada a hacer un personaje que duraba tres meses y se llamaba Dolores. La primera vez que entro al canal, él viene por el pasillo, y me dice: ‘Hola, ¿cómo estás? Soy Carlos’. ¿Te conozco de algún lado?’. Siempre que lo cuento, hago el gesto de mirar hacia arriba, porque lo vi inmenso, lo vi enorme, me llenó con su aura”.

“Él sabía exactamente todo lo que las mujeres queremos escuchar y para que quedáramos muertas con él. Fue amor a primera vista”, contó entre risas. “Decía que en ese momento, cuando me saludó por primera vez, quedó cautivado y que supo, en ese instante, que yo iba a ser la mujer de su vida. La verdad es que, cuando me lo decía, yo no le creía. Yo creía que tenía cero chance. No me imaginé, jamás, el desenlace”, completó.

Dlugi le preguntó, entonces, por el accidente automovilístico que protagonizaron en 1999, y Galucci recordó: “Yo estaba con él. En ese momento, él estaba haciendo Drácula. Ese día, me dice: ‘Tengo que grabar en una iglesia el momento en el que le clavo una lanza a Cristo, y no la quiero hacer. Me siento mal. ¿Por qué no vamos a Luján y hablo con un sacerdote y ya le pido perdón?’. Yo le respondí que era una actuación, que Dios sabía que no era una situación real, pero él no podía con eso”.

No logró convencerlo. “Agarramos el auto y nos fuimos para Luján. En el camino del Buen Ayre llovía como jamás en la vida. Veníamos solos en la ruta, él pisa el freno y el auto empezó a girar en trompo. Yo estaba embarazada de seis meses de Facundo, y como tenía una panza gigante no tenía puesto el cinturón, porque no me lo había podido abrochar. El auto queda dado vuelta, y chocamos contra el guardarraíl”, rememoró.

“Él se golpea la cabeza, y yo lo único que atiné a hacer fue abrazarme la panza, porque no tenía de dónde agarrarme, y quedé totalmente golpeada. Es más, las primeras versiones de la gente que había visto el auto era que yo estaba mal, porque toda mi puerta había quedado hundida. Él quedó con su cabeza hacia atrás y los pies en el volante”, continuó.

“Lo miro y él estaba inconsciente y con sangre. En ese momento no sabía si estaba vivo. Después de ese gran golpe que él tuvo, le pidieron que hiciera reposo estricto durante dos semanas. Tenía que cuidarse. Además, era hipertenso. Y él, que siempre era muy exigente y súper responsable con su trabajo, volvió a grabar, ni siquiera a la semana, al tercer día del accidente”, explicó.

“Eso provocó una pelea enorme entre él y yo. Yo le pedía que pensara en el bebé que estaba en camino. Según los médicos y los neurólogos que lo atendieron, un golpe tan fuerte y no haber hecho el reposo que correspondía, puede haber facilitado su primer ACV”, confió.

Según explicaban las crónicas en aquel momento, la tomografía de cerebro que se le efectuó a Calvo luego del accidente reveló una “muy pequeña lesión hiperdensa” (imagen de sangrado mínimo.

Galucci y Calvo tuvieron dos hijos, Facundo y Abril. El actor tuvo su segundo ACV en Villa Carlos Paz, días después de haberse separado de su mujer. A pesar de no estar más juntos, Galucci se convirtió en un pilar fundamental en la recuperación y en el cuidado de Carlín. “Él ocupaba todo mi tiempo y todos mis pensamientos. Ahora siento que tengo que pensar en mí”, expresó.

LA NACION