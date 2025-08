El exabrupto de George Clooney frente a quienes los critican por “interpretarse a sí mismo”

A sus 63 años y con más de cuatro décadas en la industria, George Clooney no duda a la hora de responder con contundencia a quienes lo critican. Y ahora, el reconocido actor dejó claro que poco le importan los comentarios negativos sobre su estilo interpretativo.

“¿La gente dice que solo me interpreto a mí mismo? Me importa una mierda”, expresó la estrella en una reciente entrevista con la revista Vanity Fair, en el marco del preestreno de Jay Kelly, la nueva película de Noah Baumbach en la que comparte pantalla con Laura Dern y Adam Sandler.

Molesto por las críticas sobre su versatilidad actoral, el intérprete se defendió. “No hay muchas personas de mi grupo de edad a las que se les permita hacer comedias como ¿Dónde estás, hermano? y después puedan hacer Michael Clayton o Syriana”, sostuvo.

Y agregó: “Así que si eso significa que me interpreto a mí mismo todo el tiempo, me importa una mierda. ¿Alguna vez intentaste interpretarte a vos mismo? Es difícil hacerlo”, ironizó.

El actor, en una escena de la película Cielo de medianoche

Sus palabras parecen responder no solo a críticos especializados, sino también a ciertas figuras públicas que, en las últimas semanas, lo han cuestionado, entre ellos Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos, quien puso en tela de juicio sus cualidades actorales.

Ante esto, Clooney reflexionó sobre su trayectoria: “He sido el beneficiario de que mi carrera no haya tenido un éxito masivo en muchas direcciones diferentes. Realmente no tuve éxito, el tipo de éxito que puede ser cegador, hasta que tuve 33 años, y ya había trabajado 12”, recordó.

George Clooney en el set de El bar de las grandes esperanzas, película que dirigió

El salto a la fama internacional le llegó con su papel como el doctor Doug Ross en ER Emergencias, a mediados de los años 90. Desde entonces, el artista rodó más de 40 películas y ha recibido múltiples reconocimientos, alcanzando un lugar privilegiado entre los actores de Hollywood.

Clooney ha sido nominado en ocho ocasiones a los premios Oscar, ganando dos, uno como actor de reparto por Syriana y otro como productor por Argo, y en 2016 recibió el Globo de Oro Honorífico por su trayectoria. Su filmografía incluye títulos como La delgada línea roja, Los descendientes, Gravedad y Buenas noches, y buena suerte.

Durante la misma entrevista, el actor salió en defensa de Adam Sandler, compañero de reparto en su último proyecto y quien ha sido objeto de críticas similares durante años por sus papeles en comedias. “Esta película [Jay Kelly], más que cualquier otra que Adam haya hecho, muestra al actor tan hermoso, sincero y conmovedor que es”, afirmó. Y reveló una anécdota del rodaje: “Yo no paraba de decirle al reparto: ‘No lo llamen Sand Man. No le hablen como si fuera un simple cómico tonto’. En realidad es un actor realmente hermoso y maravilloso. Las comedias lo han hecho millonario, pero eso no significa que no pueda ser un actor excepcional”.

El cruce con el hijo de Joe Biden

Hunter Biden lanzó duras críticas contra George Clooney luego de que el actor publicara una columna en The New York Times en la que pedía que su padre, el expresidente Joe Biden, se bajara de la carrera presidencial en 2024. La declaración del actor marcó un punto de inflexión dentro del Partido Demócrata, que ya venía atravesando tensiones internas.

Clooney le solicitó a Biden que bajara su candidatura

“Lo considero un amigo y creo en él, en su carácter, en su moral, pero la única batalla que no puede ganar es la del tiempo”, escribió el actor. La respuesta no tardó en llegar. En una entrevista con el periodista Andrew Callaghan, Hunter Biden reaccionó furioso: “Que se joda, que se joda él y todos los que lo rodean. No es un maldito actor... No sé qué es. Es una marca”.

El hijo del mandatario cuestionó, además, que el actor opinara sobre política en esos términos: “¿Qué derecho tiene a pisotear a un hombre que ha dado 52 años de su maldita vida al servicio de este país?”, reclamó.