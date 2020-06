El extraño episodio que aterrorizó a Sofía Pachano en plena cuarentena

Sofía Pachano relató un extraño episodio que le ocurrió en la casa en la que está pasando la cuarentena y que logró aterrorizarla Crédito: Instagram

4 de junio de 2020 • 02:18

Sofía Pachano eligió pasar el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la epidemia de coronavirus alejada de la ciudad. Desde allí, la actriz y bailarina suele compartir con sus seguidores imágenes de cómo vive su día a día en medio de un paisaje natural en el que se respira paz y tranquilidad. Este miércoles, sin embargo, dio a conocer un extraño hecho que ocurrió ocurrió aquel lugar y que logró aterrorizarla.

En su cuenta de Instagram, Pachano compartió una captura de un chat que mantuvo con una amiga. " Tengo un toque de miedo. El lunes se metió un tipo en el terreno, me tocó la puerta y me dijo que lo mandaba el arquitecto... Era mentira, porque yo había hablado con él. Le dije que se fuera de mi casa a los gritos. Desde el lunes duermo mal ", puede leerse en la captura.

La actriz acompañó la imagen con un extenso texto en el que dio más precisiones sobre lo ocurrido. "Este el fragmento de un chat de ayer con una amiga. Los que me siguen saben que estoy en el campo y que estoy sola desde que se fue Augusto. Muchos insisten en que les diga dónde estoy (por chusmas asumo, porque el dónde tengo la casa no es un dato que necesiten saber sí o sí... ¡Y no entienden cómo insisten!). Pero, básicamente, no lo digo por seguridad", comenzó explicando. Y continuó: "El lunes me pasó lo que leen... Lo saqué a los gritos... Desde ese día duermo mal, me despierto con cualquier ruido que escuche afuera y bajo a chequear por las ventanas si hay alguien en el terreno ".

"Es la primera vez en los 82 días (de cuarentena) que dudo quedarme en este lugar privilegiado rodeado de naturaleza y sin virus... ¿Por qué? Porque un macho decidió meterse en la propiedad privada de una mujer sola ... Andá a meterte en lo de mi vecino a ver si no te saca a escopetazos", indicó.

"Así vivimos las mujeres cuando estamos solas... ¡Con miedo! Al llegar a casa, cuando caminamos, cuando nos tomamos un taxi, cuando nos bajamos del colectivo... Y hasta en tu propia casa... Con miedo a que nos violen, con miedo a que nos maten... #niunamenos", completó.

Luego de leer los comentarios que le dejaron sus seguidores, Pachano agregó a su texto algunos datos y reflexiones: "Gracias por la preocupación y los mensajes de cariño. Tengo alarma, tengo perro que ladra cada vez que hay algo raro... Tengo alta red de vecinos cerca (muy cerca)... Les avisé a los que tengo más confianza".

Como muchos le recomendaban irse de allí, la hija de Aníbal Pachano justificó su decisión de quedarse: " Esta es mi casa también, no voy a irme corriendo a Capital. Es como que me contesten 'no te tomes mas un taxi', 'no llegues cuando es de noche'... Esa no es la solución. Tenemos que lograr sentirnos seguras, tenemos que seguir luchando para que esto no pase ".