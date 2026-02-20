De qué operaron a Vito, el hijo recién nacido de Sofía Pachano

La actriz Sofía Pachano brindó detalles sobre la salud de su primer hijo a un mes de su nacimiento, quien recibió una intervención quirúrgica a los 15 días de vida para corregir una dificultad física en su boca. Esta situación clínica afectó el proceso de alimentación durante las semanas iniciales de la crianza. La conductora explicó los motivos de la práctica médica y la evolución del bebé en una entrevista reciente con LA NACION.

¿De qué operaron a Vito, el hijo de Sofía Pachano?

Vito Pachano Ramundo nació el 19 de enero por parto natural con un peso de 3,400 kilos. A las dos semanas del alumbramiento, el equipo médico detectó que el bebé tenía el frenillo de la lengua corto, una condición física impedía que el recién nacido succionara de forma adecuada durante la lactancia. La madre relató que esta complicación le generó heridas físicas y dificultó el vínculo nutritivo inicial.

Sofía Pachano contó todo sobre la cirugía que atravesó su hijo Vito instagram.com/sofipachano

Sobre esta situación, la actriz detalló en LA NACION: “Vito es precioso (risas). Es un bebé normal, que llora cuando tiene hambre. Pero es tranquilo y está creciendo bien. Con respecto a la lactancia, estamos todavía en el proceso de adaptación mutua”.

El diagnóstico médico y la evolución de la lactancia

La cirugía resultó exitosa y permitió una mejoría inmediata en la dinámica familiar. Los especialistas recomendaron la intervención temprana para evitar problemas futuros en el habla o en la alimentación sólida.

La conductora describió el presente de su hogar: “Estas primeras semanas son maravillosas. Con Santi hicimos una buena preproducción (risas). Estamos con ayuda en casa, abuelas y abuelos que nos vienen a dar una mano. Y salimos poco por el calor que está haciendo. Estamos bien, disfrutando. Dentro de todo, estamos bastante organizados”. El padre del niño, Santiago Ramundo, cumple un rol activo en todas las tareas de cuidado y acompañamiento.

Santiago Ramundo, el padre de Vito y pareja de Sofía Pachano instagram.com/sofipachano

El nacimiento del primer hijo de Sofía Pachano

El nacimiento ocurrió mediante una inducción programada que derivó en un parto natural. La actriz destacó la importancia del equipo médico en el proceso. Pachano recordó la experiencia del alumbramiento: “Fue un parto programado, por inducción, pero por suerte terminó siendo parto natural. Fue duro, largo, pero tuvo una buena recompensa porque salió todo bien. Yo quería tener la experiencia de un parto natural, si se podía. Y la tuve y quedamos felices. Insisto, fue muy duro, pero estoy feliz de haberlo vivido”.

También agregó sobre la técnica de vinculación: “Es un método de Frida Kaplan que involucra mucho al padre en todo el embarazo y en el parto también. Te da herramientas para promover el vínculo y la conexión con el bebé, tanto la mamá como el papá. Y Santi fue fundamental para que yo pudiera atravesar todo ese proceso. Sobre todo, el dolor”.

Pachano junto a su nieto recién nacido instagram.com/sofipachano

La historia de amor de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

La relación entre los padres de Vito comenzó en 2013, durante las grabaciones de la serie Señales del fin del mundo. Luego de años de amistad a la distancia mientras Ramundo residía en México, el vínculo sentimental inició en diciembre de 2019.

Sofía Pachano relató el origen del noviazgo: “Siempre nos quisimos mucho, aunque no pasaba nada. En diciembre de 2019 vino a Buenos Aires a pasar las fiestas con su familia y quedamos en vernos. Y por primera vez nos miramos con otros ojos (risas). Fue mutuo. Él volvió a México y al tiempo yo fui a visitarlo, y después fue la pandemia. No éramos novios todavía en 2020, pero construimos nuestras bases, por decirlo de alguna manera, a la distancia, sin poder viajar. Nos acompañamos mucho. Volví a viajar cuando terminé MasterChef Celebrity y ahí sí nos pusimos de novios. Ese mismo año él decidió volver a nuestro país y no por mí, sino porque hacía tiempo que tenía ganas. Y estamos construyendo nuestra relación desde ese momento”.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo comenzaron su relación en el 2020(Foto: Instagram @sofipachano)

Sobre su presente, Pachano concluyó: “Pasito a pasito, fuimos agrandando el nido y ahora tenemos una casa de los dos y estamos re contentos… Como todas las parejas tenemos nuestros temas de convivencia, nuestras peleas por quién hace qué cosa. Lo normal (risas). Antes veías parejas que parecían perfectas y no era cierto, y ahora es más común mostrar que nada es perfecto. Nosotros peleamos, como todos, pero nos une un gran amor y respeto, y queremos seguir una vida juntos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Liliana Podestá.