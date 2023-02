Georgina Barbarossa recordó el acoso que sufrió de Jorge Porcel cuando estaba embarazada: “Era desagradable”

escuchar

Georgina Barbarossa se refirió a uno de los momentos más incómodos de su trayectoria: cuando trabajó con Jorge Porcel. La conductora de A la Barbarossa (Telefe) reveló que el humorista la acosó cuando estaba embarazada.

En diálogo con Marcelo Polino en Polino Auténtico (Radio Mitre), la conductora rememoró parte de los padecimientos que sufrió al trabajar con Porcel. Al inicio de la conversación, el periodista destacó la valentía por su denuncia, hecha de manera pública en una época en que no era usual. “Cuando empezó todo lo de la mujer empoderada, creo que vos fuiste una de las primeras, que creo estábamos en Indiscreciones con Lucho Avilés; y te atreviste a decir que el “Gordo” Porcel te había faltado el respeto”, inició el periodista.

Georgina Barbarossa reveló que Porcel la acosó mientras estaba embarazada (Fuente: ARCHIVO)

“No había esta movida del pañuelo verde y vos saliste a denunciar un acoso”, añadió Polino. Tras eso, Barbarossa contó: “Sí. Fue de acoso”. “Bueno, pero en ese momento había una cofradía. La mujer lo contaba y los productores decían: ‘No la llamen a esta que habla’”, acotó el periodista.

La conductora reconoció la gravedad y el peligro que corrió en su entonces por señalar a Jorge Porcel debido a su importancia en los medios de comunicación y el mundo del espectáculo. “Sí, no me importó”, admitió Barbarossa luego de denunciar el hecho de manera pública. “Realmente fue una persona totalmente desagradable. Muy desagradable y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar”, complementó.

La conductora del programa que se emite a diario en Telefe reconoció que en ese entonces recurrió al silencio por el bien de su familia. “No teníamos un mango con el Vasco (Miguel Lecuna) y tampoco le decía nada porque lo iba a matar”, recordó Barbarossa e insistió: “Una desagradable. Yo estaba embarazada, las cosas que me decía…”.

“¿Aún embarazada?”, cuestionó con asombro Polino y la entrevistada confirmó: “Embarazadísima”. “Eso se llama pan amargo, señores”, definió la conductora y el periodista terminó la frase: “Pan amargo por el dinero”.

Georgina Barbarossa recordó en quién confió cuando padeció el acoso de Jorge Porcel

Al igual que en su charla con Marcelo Polino en Polino Auténtico, Georgina Barbarossa contó por primera vez este hecho en el programa Flor de Equipo (Telefe), allí por 2021. En ese momento, con la noticia sobre las denuncias de abuso que recayeron en Fabián Gianola, y a raíz del relato de una de las víctimas, Viviana Aguirre, la conductora se animó a explayarse sobre los acosos por parte de Jorge Porcel.

Georgina Barbarossa trabajó con Jorge Porcel y, según ella misma recordó, su experiencia fue "desagradable"

“A mí lo que me preocupa es el rol de la mujer porque entonces siempre vamos a tener miedo de ir y denunciar porque siempre te van a tratar como una loquita”, expresó la actriz en ese momento y sentenció: “A mí me pasó con Porcel. Yo no lo denuncié porque sabía que el Vasco lo iba a matar e iba a ir preso”.

En cuanto a quién fue su confidente en ese entonces, concluyó: “En mi caso, si no hubiese sido por Carmen Vallejos (la mamá de Selva Alemán) que se quedó conmigo todo el tiempo ese año (porque yo fui llorando al camarín), no hubiese podido trabajar. Me hubiese tenido que ir porque era sumamente desagradable. Yo tenía 27 años”.

