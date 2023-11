escuchar

Tras la dolorosa muerte de Matthew Perry, son muchas las historias del detrás de escena de Friends que salen a la luz. En las últimas horas, volvió a resurgir un pasaje del libro del fallecido actor, en donde le agradece a uno de sus compañeros de elenco, David Schwimmer, por haberle hecho ganar millones de dólares.

En sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Perry habla del momento en que sus salarios comenzaron a crecer gracias al enorme éxito de la sitcom, durante la década del 90. Allí revela que durante la primera temporada los seis protagonistas -Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Schwimmer y él- ganaban unos 22.000 dólares por episodio.

Esto comenzó a cambiar durante la segunda entrega, ya que debido a la popularidad de los personajes de Schwimmer y Aniston, gracias a la historia de amor entre Ross y Rachel, los productores les comenzaron a pagar un poco más a ambos . Cuando llegó la tercera temporada, Warner quería darles aún más dinero a los dos, ya que eran los favoritos de los televidentes. Fue allí cuando el actor que interpretaba a Ross Geller se opuso a que haya diferencias entre él y el resto. Según revela Perry, David les propuso a todos negociar los salarios de forma colectiva para que todos ganaran lo mismo, aunque esto implicaba perder un poco de dinero él.

“ David estaba sin duda en condiciones de ir a por el máximo dinero posible, y no lo hizo. Me gustaría pensar que yo habría hecho lo mismo, pero siendo un joven codicioso de 25 años, estoy seguro de que no ”, escribió el actor. “ Su decisión sirvió para que nos cuidáramos el uno al otro a lo largo de lo que resultó ser una larga carrera de estresantes negociaciones con el canal, y eso nos dio una tremenda cantidad de poder… Tenemos que agradecerle a David y su bondad, y a su astuto sentido de los negocios, todo lo que nos ofrecieron. Te debo unos 30 millones de dólares, David ”, añadió.

Perry reveló que para la octava temporada cada uno de los actores de Friends ganaba alrededor de un millón de dólares por episodio y atribuye a Schwimmer el haber establecido ese precedente desde el principio, ya que el elenco siguió negociando el sueldo en grupo a lo largo de los años.

Friends se convirtió en una de las series favoritas de todos los tiempos Archivo

El viernes pasado, Aniston, Schwimmer, Cox, Kudrow y Le Blanc asistieron al entierro de Perry en Los Ángeles. Según consignó The Daily Mail, quien le dio vida a Joey (LeBlanc) llegó una vez terminada la breve ceremonia y se reunió con sus amigos, quienes arribaron temprano, afuera de la iglesia para estar juntos en el momento del entierro.

“Estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de elenco. Somos una familia”, escribieron en un comunicado en conjunto, para despedir a su amigo. “Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, a medida que estemos en capacidad de hacerlo. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”, agregaron con pesar.

Perry murió el sábado 28 de octubre en su hogar de Los Ángeles. Según publicó TMZ, el actor fue encontrado en el jacuzzi de su casa. Asimismo se aseguró que no se hallaron drogas en el lugar y los primeros resultados de la autopsia no detectaron la presencia de metanfetaminas ni de fentanilo en el organismo. Cabe mencionar que el actor batalló durante años con su adicción a las drogas y el alcohol.

LA NACION