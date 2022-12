Las adicciones de Matthew Perry y la razón por la que no volvió a ver Friends

escuchar

El actor Matthew Perry dijo estar listo para disfrutar otra vez de Friends, la clásica serie de televisión. Sin embargo, fueron muchos los años en los que el actor admitió que no podía ver ninguno de los capítulos. Así lo reveló la estrella de 53 años, en una charla con Tom Power, durante la presentación de sus memorias: Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, en las que contó anécdotas de la comedia que lo llevó a la fama.

“No puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado y la enfermedad me estaba golpeando mucho”, dijo sobre la adicción con la que luchó desde sus 14 años, según reveló el portal estadounidense Entertaiment Tonight. Comentó que ver el programa era como sentir que se repetía la frase: “Beber. Opiáceos. Beber. Cocaína”.

El personaje interpretado por Perry, Chandler, es uno de los más amados por los fanáticos de Friends (Foto: Warner Channel)

Además, sostuvo que ver su evolución, cada temporada, era como estar ante un espejo de un proceso de caída en los más profundo de su vida: “Eso es muy difícil de ver. Porque, de manera extraña, sentía pena por ese tipo. Era ver un tipo que estaba fuera de control”.

Al respecto, agregó que no sabía qué estaba sucediendo con su cuerpo, ya que pesaba tan solo 58 kilos: “Lo siento por ese tipo y soy yo. Hoy estoy muy agradecido de no ser eso nunca más”.

De todas maneras, la estrella de Hollywood se declaró agradecido por lo que Friends significó en la vida de los actores y del público. ”En primer lugar, fue un viaje increíble, porque tocó los corazones de diferentes generaciones -fueron sus palabras- Se convirtió en algo importante y significativo”.

Finalmente, el portal estadounidense de entretenimiento reveló que a día de hoy Perry está trabajando en un guion, seguirá en la gira promocional de su libro y tiene la esperanza de ayudar a otras personas que luchan contra la adicción.

”Mi salud es buena. Lo estoy haciendo muy bien ahora. No es tan difícil. Ahora tengo mucha experiencia. Tengo que ayudar a tantas personas como pueda. No es divertido hablar de estas cosas. No me gusta hablar de eso, pero sé que va a ayudar a la gente a hablar de eso”, indicó el actor.

Matthew Perry en Friends

A lo largo de los años luchó por mantener la sobriedad, pero a comienzos del nuevo milenio los medios estadounidenses informaron que había desarrollado una adicción al alcohol y que, debido a aquel flagelo, debió ser hospitalizado por una pancreatitis.

En aquel momento, los televidentes de Friends comenzaron a preocuparse por el drástico cambio físico que experimentó entre la sexta y la séptima temporada de la exitosa sitcom.

En 2001 tuvo que suspenderse la producción de la película Serving Sara porque Perry debió ser ingresado en un centro de rehabilitación privado. Tras un año de sobriedad, afirmó que ya se sentía listo para encarar de lleno sus problemas. En 2011, volvió a ser noticia luego de que el medio TMZ publicara un comunicado en el que el actor informaba que se alejaría del espectáculo para concentrarse en su rehabilitación.

“Estoy haciendo planes para irme por un mes, para concentrarme en mi sobriedad y continuar con mi vida en recuperación. Por favor, disfruten burlándose de mí en Internet”, afirmó con sarcasmo.

Matthew Perry en la actualidad (Michelle Groskopf/The New York Times) MICHELLE GROSKOPF - NYTNS

Dos años más tarde, en diálogo con People, habló de su dura batalla: “No podía parar”, admitió, y agregó: “Con el tiempo las cosas se pusieron tan mal que no podía ocultarlo y todo el mundo lo sabía”.

El Tiempo (Colombia)