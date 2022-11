El gran año de Lali Espósito: de la estrella pop que rompió el molde a la actriz que no le teme a los papeles jugados

La multifacética artista desplegó su carisma por todos los medios que tuvo a su alcance y parece muy lejos de dar por terminado el año: tras el estreno de El fin del amor aun le restan dos shows en el Movistar Arena

Silvina Fiszer Adler Para LA NACION

escuchar

Desde que debutó hace casi 20 años como actriz en Rincón de luz, Lali Espósito no paró, y el 2022 no fue la excepción. Luego de un paréntesis obligado por la pandemia, la actriz, compositora y cantante desparramó su arte -y su carisma- por todos los medios que tuvo a su alcance. Así, conquistó al público y a los participantes en su segunda temporada como jurado de La Voz Argentina; hizo delirar a su público, y repartió besos por doquier, con su Disciplina Tour; se transformó en una invitación a bailar con “N5″ y conquistó a los españoles -y les enseñó a tomar fernet- gracias a Sky Rojo, la serie de Netflix que este año llega a su fin y a su participación en el ciclo de tevé El Hormiguero. Con el estreno de El fin del amor, la multifacética artista suma a su maratónico año una comedia dramática que sacude los paradigmas del sexo, el romance y el amor del siglo XXI.

Lali Espósito, radiante en la avant premiere de El fin del amor Gerardo Viercovich - LA NACION

Un regreso esperado

“Disciplina”, “Diva” y “Como tú”, tres de los temas que forman parte de su quinto álbum de estudio, marcaron el comienzo del 2022 de Lali Espósito. No fueron un par de canciones más: para la artista significaron un cambio en su forma de componer. Tras largas jornadas de estudio y un proceso creativo donde se dedicó a indagar en los sonidos y en las melodías, llegó al lugar que quería. “Necesité emocional y artísticamente decir: ‘hasta que no tenga las canciones que ame estoy para no sacar nada’”, confió la artista en diálogo con HolaTV. Su regreso como cantante luego de un año de silencio musical fue, entonces, a lo grande: con el paso de los meses no sólo inundó los canales globales de streaming con su música, también lanzó Disciplina Tour y estrenó tres canciones más: “Diva”, “N5″ y “2 son 3″.

Si “Disciplina” marcó un cambio en la carrera musical de Lali -producida por Danno Diaz y Mauro De Tomasso, es enérgica, sexy y tiene un beat pegadizo-, el videoclip causó furor por su calidad estética y el nuevo look dominatrix de su protagonista: Lali aparece enfundada en ropa de látex en negro, cuero y tachas; bañada en luces rojas y al frente de un grupo de bailarines que se mueven al ritmo de una coreografía eléctrica. En “Diva”, en cambio, Lali brilla sola, dorada, despegada del fondo negro y vuelve a confirmar su esencia pop con un sonido más ligado al neo soul y con “N5″ -donde habla de una relación entre dos mujeres-, llegó por primera vez al top 10 del ranking Billboard Argentina Hot 100.

De la misma forma que sus videos la devolvieron al centro de la escena musical, el escenario se convirtió, en 2022, en un espacio natural para la cantante. Además de sortear con absoluta soltura y simpatía la experiencia de conducir en los Premios Platino y de presentar en vivo por primera vez su tema insignia del año en el evento que premia a lo mejor del cine y la TV iberoamericana en Madrid, la estrella pop se subió a una exigente gira musical que ya lleva 23 recitales tanto en Argentina como en Uruguay, Chile, España e Israel y que ya tiene previsto su debut en el estadio de Vélez Sarsfield en marzo de 2023. Pero antes de que termine el año faltan dos shows más, con entradas agotadas desde hace tiempo: 3 y 4 de diciembre.

Disciplina Tour (Video: Instagram @lalioficial)

Un arranque perfecto

El año televisivo de Lali comenzó el 16 de mayo de la mejor manera: en la entrega de los Martín Fierro adueñándose de una de las preciadas estatuillas por su actuación como jurado en La Voz Argentina 2021. La artista, quien se consagró junto a Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner y Soledad Pastorutti por su labor en el reality de Telefe, le puso palabras a su alegría y lejos de cualquier síntoma de divismo, se sinceró: “Yo nunca me sentí muy apta para ser coach de nada”, arrancó y explicó que, para ella, más que coachear su labor en el programa es inspirar. “Gracias a la gente, porque es por ellos que a nosotros nos va bien”, cerró.

Con el premio entre las manos, Lali encaró su segundo año como jurado del envío. Esta vez, además de su labor en la competencia como coach y jurado, de su empatía con los participantes y de sus osados looks, la artista desplegó todo su humor y protagonizó varios de los momentos más divertidos del reality. El día que la competencia llegó a su fin -Ángela Navarro, la participante del team Lali que llegó a la final quedó en segundo lugar- la ex Casi Ángeles presentó junto a La Sole y a Natalia Oreiro “Quiero todo”, el single que logró unir a las tres artistas y que también cuenta con un divertido videoclip.

Amor a primera vista

Lo de Lali con España fue amor a primera vista. Desde que se instaló a mediados de noviembre de 2019 en Madrid para grabar la serie de Netflix Sky Rojo, la joven de Parque Patricios generó un vínculo sólido con el público español. Este año volvió a vivir unos meses en la ciudad europea para filmar la tercera y última temporada de la serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los mismos creadores de La casa de papel. La actriz, cuyo último proyecto de ficción había sido la película Acusada (2018), se despidió así de Wendy, una trabajadora sexual argentina inmersa en el universo de la trata de personas en España.

Sky rojo no solo significó un gran salto en la carrera actoral de Lali, la serie además le abrió las puertas de El Hormiguero, un exitoso programa de televisión que ocupa el prime time de Cadena 3 y que conduce Pablo Motos. Allí, la argentina se desempeñó como colaboradora ocasional con el título de life coach con la tarea de dar consejos, plantear nuevos temas y responder consultas de los televidentes. En ese contexto, por ejemplo, protagonizó un momento inolvidable cuando le explicó -y le mostró- en vivo a Motos y a toda España el ritual para preparar un “fernet viajero”: el típico trago cordobés que se arma en una botella de plástico cortada y que se toma de forma comunitaria.

Sky Rojo llega a su fin en su tercera temporada Netflix

El fin del amor

Con el estreno de El fin del amor, Lali se acerca al epílogo de un año en el que pudo desplegar todo su talento en diferentes formatos y de diversas maneras. Es que además de protagonizar la historia basada en el libro de Tamara Tenenbaum, la serie de Amazon Prime Video significa su debut como productora ejecutiva y su total compromiso con el producto: también participó del casting del resto de los personajes y se involucró en cada detalle al momento de rodar.

Lali Espósito en El fin del amor MARCOS_LUDEVID_2021

“La lectura real de la serie es el principio del amor, del amor propio y del amor a tus amigas, del amor a tu linaje femenino. El amor no es el príncipe azul que viene y te salva la vida, eso sabemos que no existe, a eso va el libro de Tamara. Es un poco romper eso, pero no para romper el amor sino para hacerlo crecer”, explicó la actriz a LA NACION durante una jornada del rodaje. Dos series, un programa de TV, cinco temas, más de una veintena de recitales, varias publicidades y la conquista definitiva del público a ambos lados del Atlántico hicieron del 2022 un año consagratorio para Lali. Y todavía no terminó.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project