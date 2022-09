El insólito pedido de Lali Espósito a Marley en plena final de La Voz Argentina: “Agarrame”

En la noche del lunes, en la pantalla de Telefe tuvo lugar un suceso muy especial: la esperada final de La Voz Argentina. En la edición del domingo, se definieron a los dos finalistas: Ángela Navarro del equipo de Lali Espósito y Yhosva Montoya del team de Soledad Pastorutti.

Aunque la mirada de la audiencia estuvo puesta en las presentaciones finales de ambos concursantes, hubo un insólito momento que se robó el centro de atención. Después de presentar en vivo uno de sus temas más populares, la ex Casi Ángeles le hizo un inesperado pedido a Marley.

El insólito pedido de Lali Espósito a Marley en plena final de La Voz

Lali Espósito es una de las artistas más populares del momento, no solo por su increíble talento, sino también por su aclamado sentido del humor, y fue eso mismo lo que ayudó a destacarse entre los otros integrantes del jurado del reality.

A lo largo de toda la competencia, nunca faltaron sus chistes ni divertidos comentarios, y la esperada final no fue la excepción. La “Diva” cantó “2 son 3″, uno de sus nuevos temas y, para eso, hizo falta un cambio de vestuario.

Yhosva Montoya se consagró como el ganador de La Voz Argentina captura de video

Pero, inmediatamente después de bajarse del escenario, Marley comenzó a anunciar la presentación de Ángela Navarro, representante de su team. Cuando el conductor estaba a punto de terminar la introducción que daría paso al espectáculo, Lali lo interrumpió para pedirle que le subiera el cierre del vestido.

Una vez que las risas se acallaron y, ya con la ropa bien puesta, comenzó la presentación de la joven oriunda de la Provincia de Buenos Aires, quien interpretó “Oye” de Beyoncé. Aunque su voz conmovió a todos los presentes, no fue suficiente para coronarse ganadora ya que fue Montoya quien se llevó el premio de los 2 millones de pesos junto a un contrato musical.

La final de La Voz Argentina, envuelta en polémica

En los días previos a la esperada final de La Voz Argentina, Julia Ferrón, quien formó parte del equipo de Ricardo Montaner, dio una entrevista en donde expresó que no tuvo la mejor experiencia durante su paso por el programa.

En diálogo con La Uno de Arrecifes, una radio de su localidad, aseguró que hace semanas se sabe quién va a ganar el reality y llegó a decir que recibió malos tratos de parte de Mau y Ricky. “Siempre resalté que la producción me había tratado muy bien, pero hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar. Yo más o menos me inclino [SIC] y ustedes seguramente se deben imaginar también de quién se trata. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo”, dijo.

La Voz Argentina: las graves acusaciones de Julia Ferrón tras quedar fuera del programa

Sobre su vínculo con los intérpretes de “Llorar y llorar”, detalló: “Siento, y creo que es una sensación de todos, que ellos son niños mimados. Son niñitos muy cuidados por sus papis y esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner. Están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar”.

Días después, en diálogo con Adriel Montanari, agregó: “Me dijeron que me bajaban del certamen por hacer un mal chiste. Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes. Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen”.