La Voz Argentina: la inesperada confesión de Lali Espósito, en el número musical que protagonizó junto a Natalia Oreiro y Soledad Pastorutti

Durante la noche del domingo, Telefe emitió la esperada final de La voz argentina. El popular ciclo de canto llegó a su instancia decisiva, en la que hubo numerosas sorpresas que el público aplaudió con entusiasmo. Y sin lugar a dudas, unas de las instancias más importantes fue la que tuvo como protagonistas a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Natalia Oreiro.

Poco después de las 23:30, Marley hizo un anuncio que tomó por sorpresa a los televidentes. En ese momento reveló que Oreiro, Pastorutti y Espósito iban a presentar una canción titulada “Quiero todo”. A continuación, la cámara mostró un auto que encontraba a la Sole al volante, con un pegadizo ritmo de cumbia. Lali se sumó pronto al tema, que luego encontró al trío de mujeres bailando y cantando la nueva pieza.

El resto de los jurados del reality, Ricardo Montaner, Mau y Ricky aplaudían el número, que se prolongó a lo largo de casi tres minutos. Entre aplausos, Marley recibió a las cantantes, y Oreiro expresó: “Estoy muy contenta de estar acá, soy fan del programa. Lo veo todas las noches”. Más adelante, el conductor recordó que el lunes es el debut de ¿Quién es la máscara?, el reality musical que Oreiro conducirá por Telefe, y al respecto aseguró: “Tengo todos los nervios, pero una felicidad absoluta, es un programón para toda la familia, para jugar, para divertirse, para soñar. Estoy muy agradecida. La idea es que jueguen también desde la casa para adivinar qué famoso se esconde, ¿no estarán ustedes no? O Ricardo quizá este, a mi me pareció que uno de los personajes era Ricardo Montaner, ¡pero no lo puedo decir!”.

La Voz Argentina telefe

Cuando tomó la palabra con mucho entusiasmo, Soledad también se sumó a los elogios y dijo: “Quiero decir que para mí también es un placer estar con estas dos mujeres. Gracias compañeras por esto que es maravilloso, este encuentro que nació naturalmente”. Luego Lali adelantó que la canción iba a tener un “videazo” e hizo una divertida confesión cuando recordó: “Mi primer trabajo de la vida fue en Rincón de luz, con la Sole como protagonista, ídola de toda mi vida. Y yo a los siete años hice de Natalia Oreiro en un programa, imagínate lo que es para mí cantar con ellas dos. O sea, el sueño de la niña”. De ese modo, las tres cantantes se despidieron de ese segmento, que dejó una de las canciones que más prometer sonar en las próximas semanas.

¿Quién es la máscara?, el nuevo gran show musical de Telefe

Hoy lunes a las 22:30, llega a la pantalla ¿Quién es la máscara?, un nuevo formato musical que tendrá a Oreiro como su gran conductora. La propuesta es sumamente tentadora. Camuflados de pies a cabeza, los 24 participantes darán todo de sí para despistar, mantener el misterio y no ser desenmascarados por los cuatro investigadores -Wanda Nara, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Karina “la Princesita” Tejeda- que con toda su astucia, intuición e imaginación intentarán revelar quiénes son los famosos detrás de esos impactantes trajes.

ESP - Presentacion del programa LA MASCARA en TELEFE. Martinez.Prov. de Buenos Aires. 07-09-2022 En la foto: LIZ TAGLIANI, KARINA, ROBERTO MOLDAVSKY y NATALIA OREIRO PATRICIO PIDAL/AFV

“Para mí es una ilusión estar acá. Que hayan confiado en mí para semejante proyecto es muy gratificante. Así que intentaré acompañar y ser el ensamble entre estos personajes debajo de las máscaras y los investigadores lo mejor posible. Y adivinar porque, aunque no sea mi función, yo también quiero jugar”, le contó la flamante conductora a LA NACION entusiasmada con este nuevo desafío en su carrera.

Con un impresionante despliegue artístico y visual, este show viene a traer alegría, música, humor y muchísimo misterio a las noches de Telefe. “Se presentarán seis famosos por noche. Los investigadores y el público presente serán los encargados de votar las mejores performances y eliminar a uno de ellos, que antes de irse del escenario deberá quitarse la máscara y terminar con el secreto mejor guardado”, explican los protagonistas de este talent show que tiene todo para quedarse con el prime time de la TV.