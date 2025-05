El hijo mayor de Matthew McConaughey, Levi, dará sus primeros pasos en la actuación

Lo que se hereda no se roba, por eso, siguiendo los pasos de su padre Matthew McConaughey, Levi está dando sus primeros pasos en la actuación . El adolescente de 16 años es el primogénito del actor y su esposa, la modelo brasileña Camila Alves.

“ Levi, nuestro hijo mayor, está empezando a actuar un poco. Bueno, no debería decir un poco”, le dijo Alves a la revista People durante una entrevista que brindó en un evento solidario realizado en Austin, Texas, el cual fue organizado por la familia junto al cantante Jack Ingram y al entrenador de fútbol americano Mack Brown.

“Siempre ha hecho cosas como trabajar detrás de cámara o en los sets o en el departamento de canciones cuando viajamos por el trabajo de Matthew”, añadió sobre los antecedentes del chico. “Pero ahora va a estar delante de una”, contó orgullosa.

Levi será parte del próximo trabajo cinematográfico de su padre. “ Consiguió un papel en una de las películas que hizo Matthew, llamada The Lost Bus , y a partir de eso consiguió una audición para probarse para otra película , y lo hizo. Se lo ganó él solito el lugar“, dijo entusiasmada.

“Fue hermoso verlo”, continuó contando. “Hizo un montón de audiciones y luego tuvo un montón de reuniones, también tuvo que ir en persona y realmente lo hizo todo. Y así fue como consiguió el papel. Así que ahora tiene un personaje de verdad en una película llamada Way of the Warrior Kid protagonizada por Chris Pratt ”.

Matthew McConaughey, Levi McConaughey y Camila Alves McConaughey Jack Plunkett - Invision

Durante el estreno de The Rivals of Amziah King, en el Festival de Cine SXSW de Austin, Levi se animó a hablar por primera vez con la prensa y realizó su primera entrevista en una alfombra roja, contando qué le dijo su padre cuando estaba por ingresar al set. “Me dio muchos consejos y me sirvió de mentor de varias maneras”, explicó el adolescente.

“Pero yo diría que lo principal para actuar, y perdón por la expresión, es que no te importe nada un carajo y hacerte dueño de lo que estás haciendo. Tomar una decisión, independientemente de si termina siendo la correcta o la equivocada: comprométete con eso y conocé lo que estás diciendo”, sumó.

“Amor duro”

Además de Levi, los McConaughey son padres de Vida, de 15 años, y Livingston, de 12. “A veces, amar a tus hijos significa darles justo lo que quieren. Otras veces, significa amor duro”, dijo Matthew en junio de 2020 durante una entrevista con Town & Country, en donde habló sobre la paternidad. “La gente adinerada puede darle a sus hijos todo lo que quieran, pero normalmente de esa manera no van a conseguir lo que necesitan”, sumó aunque reconoció ser el más permisivo de los padres.

“Sé que tener hijos me ha hecho mejor artista y mejor actor porque los niños siempre ven las cosas como si fuese la primera vez. Sus preguntas son inocentes”, afirmó sobre lo que aprendió de sus tres herederos y reveló cómo suele contarles de sus proyectos. “No puedo contarles de qué va realmente algunas cosas de las que hago, no es apropiado para su edad. Así que tengo que contarles una parábola... Tuve que convertirme en un mejor narrador para hablarles a mis hijos de un tipo bueno, uno malo y un monstruo”.

La familia se mudó hace muchos años a Texas; sin embargo, eso no les impidió seguir en contacto con Hollywood. “Cuando me mudé yo pensaba: ‘Creo que voy a dar clases en un colegio, o voy a estudiar para ser director de orquesta, o ser un guía turístico’”, contó el actor hace un tiempo. “Salí de Hollywood. Salí de mi carril, el carril en el que Hollywood dijo que debía quedarme y pensé que Hollywood diría: ‘Pues que te jodan todos. Deberías haberte quedado en tu carril’. Me daba miedo. Los días eran largos, la sensación de insignificancia muy grande, pero decidí que eso era lo que tenía que hacer, así que no iba a tirar del paracaídas y abandonar la misión en la que estaba. Pero daba miedo, porque no sabía si alguna vez iba a salir del desierto”.