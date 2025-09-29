El impactante cambio físico de Russell Crowe

Russell Crowe sorprendió a todos el sábado por la noche durante su paso por el Festival de Cine de Zurich. La estrella de Hollywood subió al escenario para recibir el premio Golden Eye a la trayectoria y dejó en evidencia el impactante cambio físico que atravesó: se lo vio más esbelto y con varios kilos menos.

El actor de Gladiador, de 61 años, fue una de las figuras de la velada: además de recibir un galardón participó de la proyección de Nüremberg, su última película. Crowe optó para la ocasión por un clásico traje en color azul marino que acompañó con una corbata verde estampada.

Russell Crowe y su novia, Britney Theriot, en el Estreno de Nuremberg en el Festival de Cine de Toronto COLE BURSTON - AFP

La imagen de Crowe llamó la atención porque hace menos de un mes los paparazzi lo descubrieron disfrutando de un día de playa con su novia, Britney Theriot, en Marbella. En ese momento, Crowe lució un traje de baño celeste y se metió varias veces al mar para refrescarse. En las postales se lo puede ver con varios kilos más que el último fin de semana.

Unos días después, el cambio comenzó a notarse: el actor fue visto en el prestigioso torneo de tenis de Wimbledon también junto a su pareja. Crowe se ubicó en un lugar preferencial de las gradas del All England Lawn Tennis and Croquet Club y mostró su costado más simpático: sonrió a quienes lo saludaban.

Russell Crowe en las playas de Marbella durante una escapada de relax a principios de mes ABEL - Backgrid UK/The Grosby Group

“Quiero tocar tu corazón”

En Nüremberg, un drama de la posguerra, el actor le da vida a Hermann Goring, el militar y aviador alemán que se desempeñó durante el nazismo como la mano derecha de Adolf Hitler. El film se perfila como uno de los estrenos más impactantes de la temporada. Incluso, Crowe suena como uno de los candidatos a los premios Oscar.

“La película se centra en el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley -interpretado por Rami Malek-, quien tiene la tarea de determinar si los prisioneros nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra y se encuentra en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring, la mano derecha de Hitler”, revela la sinopsis. El film cuenta, además, con las actuaciones de Leo Woodall, John Slattery, Colin Hanks y Mark O’Brien.

Al aceptar el premio, Crowe habló del peso de la mirada del público cada vez que asume un nuevo desafío. “En última instancia, cuando voy a trabajar, me llevo conmigo tus expectativas como espectador”, dijo, y estableció un diálogo directo con los espectadores. “Quiero tocar tu corazón. Quiero abrir tu mente. Quiero emocionarte. Quiero asustarte. Quiero confrontarte. Quiero hacerte llorar y quiero hacerte reír”, dijo. “Y quiero celebrar la humanidad contigo y para ti”, continuó. “Tú eres la razón por la que voy a trabajar”.

Nüremberg se estrenará en Estados Unidos el 7 de noviembre, antes del 80° aniversario de los juicios, señaló la revista People.

Un amor inesperado

En 2020, Russell Crowe fue vinculado por primera vez con Britney Theriot, una joven de 30 años que fue actriz y en la actualidad se dedica a los bienes raíces. Se conocieron en 2013 en el set de Broken City (Ciudad de sombras), aunque fue siete años después que decidieron empezar una relación formal.

Una de las primeras imágenes que se conocieron de Russell Crowe y Britney Theriot The Grosby Group

El primer rumor sobre la actual novia del actor comenzó a circular cuando la pareja fue sorprendida por los paparazzi jugando un partido de tenis. A sus frecuentes encuentros en las canchas, le siguieron algunos paseos en bicicleta cerca del mar y un viaje por Italia que hicieron junto a los hijos del actor, donde visitaron la Capilla Sixtina, la Fontana de Trevi y el Coliseo, antes de disfrutar de una romántica estadía en la Costa Amalfitana.

La presencia de esta rubia en el estreno de su película Poker Face, en noviembre de 2022, terminó por confirmar lo que era un secreto a voces. La pareja posó por primera vez en la alfombra roja, confirmando todos los rumores de una vez. Al igual que Crowe, Theriot -quien nació en Nueva Orleans y además de agente inmobiliaria es ingeniera electrónica- mantiene un perfil muy bajo en redes sociales.

El mes pasado, Crowe y Theriot hicieron una aparición juntos en la alfombra roja en el estreno de Nüremberg en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto. Ese día el elenco de la película fue recibido con una ovación de pie. El actor posó para las fotos con su brazo alrededor de la cintura de Theriot.