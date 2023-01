Russell Crowe: amores, escándalos e infidelidades de un “gladiador” con una ajetreada vida sentimental

escuchar

Si decimos Russell Crowe decimos Gladiador. Es que, si bien su interpretación del general Máximo Décimo Meridio no fue su primer papel en cine, sí fue el que lo sacó del anonimato y le dio un lugar en Hollywood. También el que le dio su primer Oscar como mejor actor y el trampolín para que vengan éxitos como Una mente brillante, El luchador y Robin Hood.

Nacido en Nueva Zelanda pero australiano por elección, este actor y músico -que en abril cumplirá 59 años- vivió en una montaña rusa tanto en lo profesional como en lo personal. Su carácter fuerte y sus malos modos con la prensa no sólo lo llevaron a pelearse en público sino también hasta tener problemas con la ley. “ Ya no respondo con tanto miedo al entusiasmo de la gente. Antes me molestaba mucho. Ahora también lo veo a través de los ojos de mis hijos. Tengo que darles un buen ejemplo, lo peor que puedo hacer es reaccionar negativamente ”, confesó dando cuenta de su gran cambio en una entrevista con El País.

A lo largo de su carrera, Russell Crowe mostró cierta resistencia a los paparazzis. James Devaney - GC Images

En medio de esos escándalos -esos que ahora prefiere esquivar- hubo uno que lo llevó a protagonizar los principales titulares de la prensa del corazón durante semanas y que involucró a una reconocida actriz de Hollywood. Es que, a principios del año 2000, Crowe fue señalado como el amante de Meg Ryan, un rumor que rompió el matrimonio de la actriz con Dennis Quaid.

Su relación con la cantante Danielle Spencer también dio que hablar, sobre todo cuando se divorciaron y el intérprete tuvo que empezar a vender sus “recuerdos” para cumplir con los acuerdos económicos. En los últimos años, una amistad polémica con la viuda de un amigo y su actual romance con una joven 30 años menor volvieron a poner a este ermitaño en el foco de atención .

El tercero en discordia

Hasta el día de hoy, todos lo señalan como el responsable de la separación de Meg Ryan y Dennis Quaid. Es que la actriz estaba casada con el actor de Viaje insólito cuando tuvo un breve affaire con Russell Crowe en el año 2000. Los actores se conocieron durante el rodaje de Prueba de vida y, al parecer, el flechazo fue inmediato. Tanto que rápidamente llegó a las páginas de los diarios generando una fuerte polémica en Hollywood.

Dennis Quaid y Meg Ryan Archivo

De hecho, este romance también produjo algunas incomodidades dentro y fuera del set: la protagonista se bajó de la gira promocional para evitar que le preguntaran sobre el tema y, tiempo después, el director, Taylor Hackford, culpó a este escándalo amoroso por el fracaso de la película en la taquilla.

En la calle, la gente también daba su veredicto al respecto. Según contó la propia actriz, durante meses fue víctima de varias situaciones incómodas en lugares que ella frecuentaba. “ Esto sucedió en One Aldwych Hotel. Yo estaba en todos los periódicos sensacionalistas y caminé por el vestíbulo y el lugar se detuvo. La gente dejó de hablar y me miró fijamente ”, recordó Ryan en una entrevista con The Guardian, en 2003. “Y luego llegué al ascensor y en lugar de derrumbarme y decir: ‘Oh’, me puse a reír. Esta cosa a la que la gente le tiene tanto miedo todo el tiempo, la censura pública o la desaprobación, no tiene poder si te conocés a vos mismo”, indicó.

Ryan y Crowe en el rodaje del film Prueba de vida Grosby Group - LA NACION

Por su parte, el acusado de ser “el tercero en discordia” en el matrimonio de Ryan y Quaid también daba su versión de los hechos: “ Me enamoré de una de las mujeres más bellas del mundo y, por alguna razón la gente cree que esto es un crimen ”, dijo Russell en el programa australiano Today Show.

Aunque se llegó a hablar de una posible boda entre ellos, lo cierto es que la relación no superó los siete meses. Dicen que la exposición mediática y las críticas de la opinión pública (algo con lo que nunca comulgó el actor) pudieron más que este amor a primera vista. Los primeros rumores sobre este distanciamiento fueron a fines del 2000, cuando Crowe prefirió pasar la Navidad en su rancho de Australia mientras que Ryan eligió quedarse en Estados Unidos con su hijo Jack Henry, fruto de su relación con Dennis Quaid.

A pesar de todo, la ruptura se produjo en los mejores términos y los actores siguieron siendo amigos. “Meg es una mujer hermosa y valiente. Lamento la pérdida de su compañía, pero no he perdido su amistad”, dijo Crowe, post separación. Por su parte, la protagonista de Cuando Harry conoció a Sally volvió a referirse a este amorío casi dos décadas después y aseguró que el actor no fue el responsable del final de su matrimonio: “ Crowe definitivamente estuvo allí al final, pero no fue su culpa. Fue una gran historia pero lo que no estaba en la historia era la realidad de mi matrimonio durante nueve años ”, confesó en una entrevista con InStyle mientras advertía que su marido le fue infiel en varias oportunidades. “Dennis no me fue fiel durante mucho tiempo y eso fue muy doloroso. Descubrí más sobre eso una vez que me divorcié”.

¡Sí, quiero!

La única vez que el intérprete pasó por el altar fue con la actriz australiana Danielle Spencer. Se habían conocido allá por el año 1990, cuando filmaron juntos la película The Crossing. Quienes presenciaron ese rodaje dicen que desde el minuto uno Crowe supo que iba a casarse con ella. Por lo visto, su posterior y polémico affaire con Meg Ryan no hizo tambalear su objetivo.

La pareja se casó en abril de 2003, casualmente el mismo día en que el actor cumplía sus 39 años, en una capilla que el novio mandó a construir especialmente para la ocasión en su rancho de Nana Glen, al norte de Sidney . La novia llegó a la ceremonia en un vehículo negro y precedida por un original cortejo formado por varias Harley Davidson, dos Mercedes Benz negros y dos coches de policía.

Russel Crowe y Danielle Spencer estuvieron casados durante nueve años y tuvieron dos hijos juntos. Archivo

Tras una entrada de película, su vestido tampoco pasó desapercibido. Spencer eligió un diseño de raso de Giorgio Armani que se destacó por su cola de encaje bordada con perlas de marfil y plata y su velo de organza. Por su parte, el novio también vistió un traje del modisto italiano que combinó con el de sus testigos, entre los que se encontraban su manager, Mark Dumbrell, el periodista británico, Martin Palmer, su primo, Jeff Crowe, y Peter Holmes.

El sueño de la familia llegó cuatro meses después cuando durante un concierto de su banda, 30 Odd Foot of Grunt, el músico anunció que su flamante esposa estaba embarazada. Unos meses después, el matrimonio estreno su título de padres con la llegada de Charles y, tres años después, agrandó el clan con el nacimiento de Tennyson.

A lo largo de los años, el fuerte carácter de Russell y sus continuos viajes para filmar en Hollywood comenzaron a resquebrajar la relación. “ Danielle es una madre genial. Los dos tomamos la decisión de que la familia debería dejar de viajar junta. Es muy difícil para mí saber que cuando me voy de Sidney no los veré hasta que regrese a casa. Pero es el sacrificio que tienes que hacer, porque es lo mejor para tus hijos. La base que hemos creado para los chicos es consistente. Estaba claro que cuando viajábamos todos juntos no era algo sano para los niños. Tienen que cambiarse de colegio, hacer nuevos amigos todo el rato, y había algo en ese estilo de vida en el que estás cambiando de lugar todo el tiempo que no era bueno para ellos ”, explicó el actor ante las continuas preguntas de la prensa sobre si estaba en crisis con su mujer.

A mediados de 2012, los rumores se hicieron cada vez más fuertes. Las sospechas de una inminente ruptura terminaron por explotar cuando Danielle fue fotografiada cenando en un famoso restaurante con su partenaire de la versión australiana del programa Bailando con las estrellas, mientras él se encontraba filmando una nueva película en Estados Unidos.

La confirmación de estas especulaciones no tardaron en llegar y, al cabo de unas semanas, los actores oficializaron su separación tras nueve años de matrimonio. Si bien nunca se revelaron los verdaderos motivos de esta decisión, todo transcurrió de mutuo acuerdo y en buenos términos. De hecho, para proteger la integridad y el bienestar de los pequeños (que por ese entonces tenían 8 y 6 años), ni Crowe ni su ex hicieron declaraciones públicas y dejaron que la prensa hable: una supuesta infidelidad por parte de ella, la agitada agenda laboral de él y sus largas estadías en Estados Unidos fueron lanzadas como las principales razones de este fracaso amoroso.

En 2015, volvieron los rumores aunque esta vez sobre una posible reconciliación. Es que después de tres años de haberse distanciado, Crowe y Spencer todavía no habían firmado los papeles de su divorcio. “Técnicamente estamos casados. Estamos separados y discutiendo lo que eso significa”, bromeó el actor en una nota con el portal news.com.au dejando la puerta abierta.

Russell subastó 227 artículos de colección por 2 millones de dólares

No sólo esa puerta se cerró por completo sino que el capítulo de la división de bienes duró unos cuantos años. A pesar del acuerdo prenupcial firmado antes de casarse en el que se estipulaba que Spencer recibiría 14 millones de dólares como mínimo más la mansión donde, por ese entonces, vivía con sus hijos, Crowe se vió obligado a subastar buena parte de sus recuerdos personales y profesionales para costear el acuerdo .

“El divorcio tiene su manera de hacerte examinar las cosas que son importantes en la vida (y las que no). A lo largo del proceso, me he dado cuenta de que tenía muchas cosas de mis trabajos, objetos que coleccionaba y cosas en general. Cajas y cajas de cosas. Por ello, siguiendo el espíritu primaveral de buscar aire fresco, aquí hay una selección de esa colección”, escribió Crowe sobre esa “selección” que puso a la venta y que incluyó la armadura de Gladiador, esa célebre coraza que lo llevó a la gloria.

Una amistad que generó comentarios

Tras su separación de la madre de sus hijos, Russell Crowe volvió al bando de los solteros, estado civil que disfrutó a lo largo de varios años. Y si bien se lo vinculó con algunas mujeres, lo cierto es que el actor nunca blanqueó a ninguna de ellas.

Una de las que estuvo en el radar de los paparazzis fue Terri Irwin, la viuda de Steve Irwin, el popular “cazador de cocodrilos” que en 2006 murió a causa del ataque de una raya mientras filmaba un documental. La bióloga y el actor se conocían desde hacía tiempo, ya que el intérprete era un viejo amigo de la familia. De hecho, Crowe ayudó al zoólogo a concientizar sobre la importancia de la preservación de la vida silvestre a través de diferentes campañas.

Russell Crowe con Terri Irwin Grosby Group

“Tu fallecimiento ha suspendido la realidad para nosotros. Fue demasiado pronto y completamente injusto en todos los sentidos”, expresó Russell en un tributo a dos semanas de la muerte de Irwin dando cuenta de la fuerte amistad que los unía. Durante los años subsiguientes, el músico no sólo se convirtió en un refugio para la viuda y sus hijos sino también que los ayudó a continuar con su legado.

Rumores de romance, de compromiso y de una inminente boda fueron la comidilla de todos los medios entre 2013 y 2018, algo que los propios protagonistas se tomaban a gracia. “Dejé de contar a todos los hombres con los que se supone que tuve aventuras. El más reciente es John Travolta”, bromeó Terri en una entrevista con Daily Mail. Y enseguida se puso seria para hablar de lo que Russell significaba para su familia. ”Le encanta la vida silvestre, es muy considerado acerca de ayudar a lo que estamos haciendo y es un buen tipo”, señaló.

Por su parte, Crowe también ha hablado sobre “su amistad” con la esposa del cazador de cocodrilos. ”Fui muy amigo de Steve y su esposa y sus hijos son realmente importantes para mí. Son personas hermosas”, dijo en una charla con Newscorp mientras desmentía cualquier tipo de vínculo amoroso: “ Terri es una de las mejores mujeres que he conocido en mi vida, sin que haya implicación de intimidad o lo que sea. La amo a ella, amo a sus hijos y me encanta cómo ha mantenido vivo el recuerdo de Steve. Respetó el trabajo que los dos habían comenzado y ella es una campeona absoluta ”, remató.

Un amor inesperado

En 2020, las especulaciones se terminaron cuando Russell fue vinculado a otra mujer, Britney Theriot, una joven de 30 años que fue actriz y en la actualidad se dedica a los bienes raíces. Se conocieron en 2013 en el set de Broken City, aunque fue siete años después que decidieron empezar una relación formal.

Los actores fueron capturados por los paparazzis mientras jugaban un partido de tenis. The Grosby Group

El primer rumor sobre la nueva novia del artista apareció allá por 2020, cuando la pareja fue sorprendida por los paparazzis jugando un partido de tenis. A sus frecuentes encuentros en las canchas, le siguieron algunos paseos en bicicleta cerca del mar y un viaje por Italia que hicieron junto a los hijos del actor, donde visitaron la Capilla Sixtina, la Fontana de Trevi y el Coliseo, antes de disfrutar de una romántica estadía en la Costa Amalfitana.

Russell y su novia Britney Theriot de paseo por las calles de Italia. Backgrid UK/The Grosby Group

La presencia de esta rubia en el estreno de su película Poker Face en noviembre de 2022 terminó por confirmar lo que era un secreto a voces. La pareja posó por primera vez en la alfombra roja, confirmando todos los rumores de una vez. Al igual que Crowe, esta agente inmobiliaria e ingeniera electrónica nacida en Nueva Orleans mantiene un perfil muy bajo en redes sociales.

Amante de los animales, la buena música, el arte y la naturaleza dicen que esta jovencita es la mujer perfecta para Russell a pesar de las casi tres décadas que los separan.