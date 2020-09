El impactante y divertido look primaveral de Juana Viale: "Capullito y florecí" Crédito: Instagram

20 de septiembre de 2020 • 15:01

Cada fin de semana, Juana Viale sorprende a los televidentes con sus impactantes looks, y este domingo no fue la excepción. Para festejar el comienzo de la primavera, la conductora interina de Almorzando con Mirtha Legrand se la jugó con un divertido diseño que trasformó en vivo de capullo a flor.

"Buenas, buenas ¡Feliz primavera para todos!", dijo ni bien ingresó al estudio, luciendo un vestido corto con forma de capullo en color amarillo. De repente, la actriz estiró sus brazos y la tela cayó desplegando una larga pollera, la cual tenía pequeñas flores en el ruedo. "Florecimos", anunció ella mientras daba vueltas para que se luzca el diseño de Gino Bogani.

"Que lindo esto, un Bogani divino con mucho arte y mucho show, porque parte de este trabajo también es la creatividad, divertirse, poder reírse... así que color vida para todos ustedes", dijo divertida y feliz con su particular modelo. "Capullito y florecí", agregó.

Según contó Juana, el diseño estaba confeccionado en tafeta y encaje. "Es muy lindo, con unos shorts. Todo para florecer en esta primavera linda", contó mientras mostraba también los aros y anillos elegidos para completar el atuendo.

Una vez sentada en el escritorio de Mirtha Legrand, Juana aprovechó para homenajearla. "Me encanta este vestido, y voy a hacer un comentario de mi abuela, 'que bien da en cámara'", expresó entre risas. "Abuelita, todo ese show también fue para vos, espero que te haya gustado", agregó mirando a cámaras. "La verdad es que me encanta ser capullo, pero más me gusta ser flor", sumó con picardía antes de comenzar con la rutina del día.

El sábado por la noche, Juana también optó por un look primaveral. Durante La noche de Mirtha la conductora lució un vestido strapless de estampado floral de vibrantes colores con pollera con volumen. El look incluyó, además, un detalle que, según indicó, marcará tendencia: zapatos de distinto color para cada pie, uno en tono naranja y el otro rosado, ambos metalizados. "Así se viene el futuro. Al que le guste, bien, y al que no, también", aseguró con su tono habitual la actriz y presentadora.

