Juana Viale se prepara para un misterioso desafío mientras se recupera de una lesión en la rodilla

En medio de las versiones sobre una interna familiar, Juana Viale regresó al gimnasio después de un tiempo alejada de la actividad física debido a una lesión en la rodilla. La actriz, que en distintas oportunidades se refirió a la importancia de la conexión con el cuerpo, dio detalles acerca de su actual estado de salud y recibió mensajes de apoyo de sus seguidores.

A través de las redes sociales, la nieta de Mirtha Legrand publicó una serie de imágenes donde se la ve corriendo al aire libre y realizando ejercicios en el gimnasio. Además, acompañó la publicación con un extenso mensaje sobre su proceso de recuperación.

“Les cuento, porque muchos me preguntan... Estuve parada un tiempo porque tuve mucho temita con mi rodilla izquierda. Estoy tratándola y ahora volví a las pistas”, escribió la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) en su cuenta de Instagram.

Juana Viale, concentrada en el gimnasio y preparándose para "volver a las pistas" @juanavialeoficial

Viale aparece en distintos clips con ropa deportiva alternando entre ejercicios de resistencia y fuerza. También se la ve utilizando diferentes aparatos mientras mantiene una actitud concentrada en su rutina deportiva.

La actriz explicó que está retomando su entrenamiento de forma progresiva y destacó la importancia del trabajo consciente para prevenir nuevas lesiones. “Corriendo 6/8 kms, gimnasio... todo de a poco. Es importante todo lo que es gimnasio y lo regenerativo (todo esto lo estoy aprendiendo)”, escribió.

Sentadillas y otros ejercicios, dentro de la rutina de entrenamiento de la actriz @juanavialeoficial

Juana detalló además los distintos recursos que utiliza para recuperarse: “Hay máquinas, sauna, botas, pistolita, rolo, pelotitas... algunas cosas compré, otras me prestan, pero todo es importante”, resaltó.

Si bien no especificó cómo se produjo la lesión, sus palabras generaron preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento y algunas recomendaciones.

"Estuve parada un tiempo porque tuve mucho temita con mi rodilla izquierda", explicó la actriz a través de las redes sociales @juanavialeoficial

La conductora también dejó entrever que tiene nuevos proyectos o metas deportivas en mente, aunque prefirió no dar demasiados detalles por el momento. “¿Desafíos? Sí. Pero hasta no estar segura no quiero contar... Subiré más”, cerró su mensaje.

“Muy bien, Juana. Está perfecto que vayas de a poco con tu recuperación... Te cruce una vez corriendo”, escribió un seguidor entre los comentarios que recibió. “El deporte o entrenar es un antes y un después, es esencial. Además, los músculos tienen memoria! ¡Avanti y felicitaciones!”, sumó otra usuaria. Algunos incluso le compartieron consejos relacionados con su dolencia: “Fíjate el significado, el para qué viene esta lesión a tu vida. ¿Qué viene a enseñarte? Rodilla izquierda biodecodificación”.

El vínculo con Marcela Tinayre

En las últimas semanas, Juana Viale se vio envuelta en versiones sobre un supuesto enfrentamiento con su mamá, Marcela Tinayre. La ausencia de la actriz en el reciente cumpleaños de la conductora reavivó las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas, aunque tanto madre como hija desmintieron los rumores.

Todo se disparó después de la ausencia de la nieta de Mirtha en la celebración por los 75 años de Tinayre, una fiesta privada que contó con la presencia de familiares y amigos. Sin embargo, la ausencia de Juana no pasó desapercibida y fue interpretada como una señal de conflicto.

En medio de estas versiones, la conductora fue abordada por la prensa durante la presentación de la serie sobre la vida de Yiya Murano y respondió ante las consultas sobre su relación con su madre. “Llegué de viaje el día anterior. No me desafíes en la mentira o en la verdad a mí, yo no te tengo que explicar nada a vos ni de mí, ni de mi madre, ni de mi relación con ella. Si te digo que llegué el día anterior es porque llegué el día anterior”, expresó molesta dirigiéndose al periodista Fede Flowers.

Viale aclaró que su ausencia se debió al cansancio por haber regresado de un viaje. “Estaba muerta. No tenía ganas de ir al cumpleaños. Había mucha gente. No me daba el cuero. Venía de estar afuera”, explicó. Y aseguró que mantiene un contacto frecuente con Tinayre. “Estuve de viaje, pero me hablé todos los días con mamá. Si hubiese pasado algo, jamás lo expondría acá”, sostuvo ante los cronistas.

Por su parte, Tinayre también habló sobre el tema durante un evento a beneficio del Hospital Rivadavia. Consultada por los supuestos problemas con su hija, la conductora reaccionó: “¿De dónde sacaron eso? Mi hija llegó a las cuatro de la mañana, estaba de viaje. No estoy peleada con mi hija. Es todo absolutamente mentira”, aseguró.