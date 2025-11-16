Juana Viale deslumbró con un look retro e hizo un importante anuncio para el verano

Fiel a su estilo, Juana Viale volvió a brillar durante la emisión de Almorzando con Juana (eltrece) de este domingo 16 de noviembre. La nieta de Mirtha Legrand usó un vestido colorido, con un atuendo retro que recordó a la etapa final de la década de los 60, por el ancho de su falda y el corte del escote.

En el inicio del ciclo, la conductora ingresó al estudio y desfiló antes de presentar el diseño que Gino Bogani preparó especialmente para ella. Además, interrumpió su clásica descripción del look para hacer un anuncio acerca de la continuidad del programa el año próximo.

El outfit retro de Juana Viale

“Miren qué lindos estos colores, alegres, encendidos, transparentes… Todo esto es sinónimo de Bogani. Sinónimo de elegancia”, dijo la conductora y luego señaló: “Es un body all shoulder con banda verde. Compuesto de una pollera de gasa tableada con cinturón al tono gris”.

Los colores del vestido fueron desde un celeste, verde lima, amarillo, blanco y marrón. El peinado de Viale consistió en el pelo suelto y, como accesorios, incluyó un collar con canutillos bordó. Además, lució un par de sandalias con taco que pasaron desapercibidas por la extensión de la pollera.

El anuncio sobre el futuro del programa Almorzando con Juana

Durante la apertura del Almorzando, Juana Viale aprovechó para contarle a la audiencia que durante el verano seguirá con la emisión habitual. “Vamos a estar todo enero en Mar del Plata. Así que es un fiestón para todos, para los invitados, para nosotros que vamos a estar ahí, que me encanta estar allá. Está confirmado, pusieron la tarasca”. De esta forma, el programa continuará con sus tradicionales especiales desde la ciudad balnearia.

En esta edición, la conductora recibió en su mesaza de domingo a Marcelo de Bellis, Itziar Ituño, Marcelo “Conejito” Alejandro y Majo Martino.