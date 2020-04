El increíble talento con el que Keira Knightley sorprendió en redes

Keira Knightley sorprendió con una habilidad musical poco conocida

La actual cuarentena por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo supuso una explosión de videos en vivo. Desde charlas con amigos y familiares, hasta inesperadas interacciones con famosos, las teleconferencias están más de moda que nunca. Y en ese contexto, las celebridades ganaron mucho protagonismo porque desde la comodidad de sus casas se animan a mostrar aspectos menos desconocidos de sus vidas privadas. Y esto sucedió con Keira Knightley , que durante una campaña por internet sorprendió con un talento muy original.

En el marco de una causa con fines benéficos llamada Hope From Home , llevada adelante por la fundación de ayuda para los niños Red Nose Day , la actriz demostró una habilidad de la que muy pocos de sus seguidores estaban al tanto. Luego de contar que le habían pedido que hiciera alguna actividad divertida, ella dijo: "Voy a utilizar mis dientes y con ellos voy a interpretar 'Yesterday', de Los Beatles" . Dicho eso, comenzó a darles suaves golpecitos a sus dientes logrando la melodía de la popular canción.

Si bien a la gran parte del público lo sorprendió, los más memoriosos puede que recuerden cuando hace algún tiempo la actriz visitó el ciclo de Jimmy Fallon y allí también hizo gala de su talento musical. En ese momento, y ante la divertida reacción del anfitrión que no podía creer lo que estaba viendo (y escuchando), la estrella hizo dos canciones: "Raindrops Keep Fallin´ on My Head" y "Despacito".

En esa oportunidad, ella contó cómo nació esa curiosa habilidad: "Cuando tenía unos seis o siete años, había un chico en mi colegio que fue a un show de talentos en televisión y se puso a interpretar canciones con sus dientes. Era la persona con más onda que vi en mi vida y entonces todos nos pusimos a copiarlo, por lo que seguro que todos los que fuimos a ese colegio podemos hacer esto".

De esta manera y a través del divertido video, la actriz de Piratas del Caribe se suma a una buena causa, en un momento en el que su país y muchos lugares del mundo combaten a la pandemia del coronavirus.