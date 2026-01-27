La historia de amor real que nació en los sets de filmación de Orgullo y prejuicio y que terminó con un corazón roto
Keira Knightley y Rupert Friend protagonizaron uno de los romances más emblemáticos de la década del 2000; sin embargo, el final no fue el esperado
Orgullo y prejuicio es una de esas películas que la gran mayoría vio al menos una vez en la vida, pero también de las que cada tanto invitan a darle nuevamente play. La trama de las cinco hermanas Bennet atrapó a millones de personas en todo el mundo y es que, a raíz de esto, te traemos la historia de amor real que nació en los sets, pero que, a diferencia de la cinta, no tuvo un final feliz.
Keira Knightley y Rupert Friend protagonizaron uno de los romances más emblemáticos de la década del 2000. Se conocieron durante el rodaje de la famosa adaptación del libro de Jane Austen dirigida por Joe Wright, la misma en la que la actriz interpretaba a la protagonista, Elizabeth Bennet, mientras que él hacía el papel del encantador, pero manipulador, Sr. Wickham. A diferencia de la ficción —en la que su relación tiene un desenlace negativo—, la química entre ellos traspasó el guion y en 2005, al poco tiempo del estreno de la cinta, comenzaron a salir.
Durante cinco años, Keira y Rupert intentaron mantener un perfil extremadamente bajo en Londres, donde escapaban de las alfombras rojas y de las preguntas incómodas. Pero mientras la carrera de Knightley escalaba a nivel internacional con Piratas del Caribe, la presión de los paparazzi se convirtió en un peso para Friend, quien siempre se mostró reacio a la exposición mediática.
El final llegó en la Navidad de 2010. Aunque intentaron manejar la ruptura con total hermetismo, fue el padre de la actriz quien rompió el silencio al confirmar que su hija estaba “con el corazón roto”. “Sí, se separaron”, le contó Will Knightley a The Sun. “Así son las cosas, a veces no funcionan. La única opción que queda es seguir adelante. Estuvieron mucho tiempo juntos y por eso es difícil terminar, pero ahora Keira está enfocada en su trabajo”, comentó en aquel entonces.
Tras la separación, ambos lograron rehacer sus vidas. En 2013, Knightley se casó con el músico James Righton -con quien tiene dos hijas, Edie y Delilah-, mientras que Friend contrajo matrimonio con la atleta y modelo Aimee Mullins en 2016. Curiosamente, antes de su adiós definitivo, volvieron a encontrarse en el set del cortometraje Steve (2010), una colaboración profesional que demostró que el respeto mutuo seguía intacto, pese a lo que habían atravesado.
Pero el de la protagonista de Orgullo y prejuicio no fue el único corazón roto que dejó esta producción. Rosamund Pike, quien interpretó a Jane Bennet, inició un romance con el director de la película, Joe Wright, durante el rodaje. Para 2005 ya se mostraban inseparables y, dos años después, el realizador reveló a The Guardian lo nervioso que estaba por proponerle matrimonio. “La amo muchísimo, es una persona inteligente y fiel a sus deseos. Me impresiona en todos los sentidos y siento que puedo compartir cualquier cosa con ella”, comentó en aquel momento.
Sin embargo, ese mismo año y de manera inesperada, Wright le puso punto final a la relación apenas unos días antes de la ceremonia. Las invitaciones ya habían sido enviadas y, según trascendió, fue justamente un detalle en las mismas lo que detonó la ruptura: el director se habría enfurecido porque la actriz las mandó imprimir con una foto de ambos sin consultarle. “Todavía no tengo idea de lo que le pasó a Joe y por qué decidió cancelar la boda, nunca fue demasiado claro”, revelaría tiempo después Rosamund.
