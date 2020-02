El insólito consejo de Lionel Richie a su hija: "Te deseo muchos fracasos"

Lionel Richie y su hija Sophie Crédito: Instagram

Los métodos de crianza de las personas varían de caso a caso, algunos tienen una visión muy protectora frente a la realidad que le cuentan a sus hijos. Otros, como Lionel Richie, prefieren la honestidad brutal al tratarse del futuro de sus criaturas. El reconocido músico estaba en un evento de American Idol cuando le confió a la prensa lo que le dijo a su hija Sophie luego de que ella le comentara que quería seguir sus pasos en el camino del arte: " Te deseo muchos fracasos".

"Estamos en un negocio donde el secreto está en cómo te recuperás después de fallar, así que no te queda otra que salir a sufrir un par de golpes. Le dije: 'vos vas a tenerla un poco más difícil porque sos mi hija y la gente va a esperar de vos más de lo que esperan del resto'", afirmó el autor de " All Night Long". Aparte, le compartió la historia que vivió la hermana mayor de Sophie, Nicole Richie, cuando fue a participar de un concurso a los cuatro años, para que entienda las dificultades con las que se podría llegar a enfrentar. "Mi hija estaba a punto de salir al escenario a hacer su acto y de repente, el presentador, la llama diciendo '¡y ahora, la hija de Lionel Richie!', en ese instante quedó helada y me dijo 'papá, no quiero estar más acá'". No obstante cerró con una nota positiva: "Hace lo mejor, con una buena actitud y vas a triunfar".

De igual manera, entiende que sus hijos quieran seguir su propio camino porque a él le pasó lo mismo. "Todavía recuerdo la mirada de mis padres cuando les dije: 'Somos los Commodores y nos vamos a llevar al mundo por delante', sobre todo porque es la misma mirada con la que veo a mis hijos cuando me intentan explicar todas las ideas que tienen para su futuro", comentó para la revista People en abril último. "Me intento agarrar de eso antes de volverme completamente loco".

Sabe que ser padre no es fácil y que ser hija suya tampoco. "Mi estilo de crianza es bastante rudo, pero con el tiempo me di cuenta que a la vida me la tengo que tomar con un poco de humor. El trabajo de mis hijos es matarme del susto, algo para lo que ellos son excelentes. Pero lo que no entienden es que mi trabajo es avergonzarlos todo el tiempo que pueda. Es un ojo por ojo", afirmó jocosamente el artista.