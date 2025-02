Kim Basinger rompió el silencio y se refirió a la relación con Mickey Rourke en el set de 9 semanas y media: “Nunca más nos vimos”

Kim Basinger y Mickey Rourke protagonizaron el thriller erótico más recordado de todos los tiempos. Bellos, jóvenes y talentosos, se sacaron chispas para las cámaras y le regalaron a los espectadores una química pocas veces vista. Sin embargo, desde el estreno de 9 semanas y media un rumor los persigue: en el set de la exitosa película se llevaron muy mal.

Como suele ocurrir con los rumores, cuando no son desmentidos terminan convirtiéndose en mito. Sin embargo, a casi treinta años del estreno del film, Basinger decidió que era momento de contar su verdad sobre los hechos.

Kim Basinger abordó los rumores de que ella y Mickey Rourke se "odiaron" en el set de 9 semanas y media

En el drama erótico, dirigido por Adrian Lyne y estrenado en 1986, el personaje de Basinger, Elizabeth McGraw, conoce a John Gray (Rourke) en una tienda de comestibles antes de iniciar un romance tan tormentoso como placentero. Desde aquella primera escena, los actores se sacan chispas y la magia que se ve en la pantalla parece fruto de una profunda confianza. Sin embargo, la actriz confesó en una reciente entrevista publicada por Variety que nunca en su vida había visto a su compañero hasta el momento de filmar aquella secuencia .

“Quería encontrarme con Mickey Rourke en esa tienda de comestibles [que aparece en la película]”, dijo Basinger, de 71 años. “ No quería saludarlo antes. No quería hablar con él en el set . Y esa decisión era artística, no tuvo nada que ver con todas las cosas que se dijeron sobre nosotros; como, en principio, que nos odiamos”, disparó la actriz.

La actriz reveló que conoció a Rourke mientras filmaban la primera escena de la recordada película

Inmediatamente, explicó que como condición para aceptar el papel, le propuso a Lyne que filmara en orden cronológico, y él acepó. Y, volviendo a su vieja relación con Rourke indicó: “ Lo amé. También es un actor brillante . Pero lo conocí filmando esa película y nunca lo volví a ver en ninguna otra ocasión ”.

Basinger agregó que tenía una relación de “amor-odio” con el director de la película, pero que estaba “muy loca por él”. “Hablamos de alguien que se sale de lo establecido y no tiene miedo”, dijo sobre Lyne, quien también dirigió Flashdance y Atracción fatal, otros grandes éxitos de los años ochenta. “Ha luchado contra la censura toda su vida, lo cual es una mala guerra para pelear todo el tiempo”, señaló la actriz.

El film, estrenado en 1986, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la época

En 2015, en una entrevista publicada por The Hollywood Reporter, el director brindó su versión de los hechos. Allí explicó: “Como se filmó más o menos en continuidad, pensé que sería interesante dejar que la relación se desarrollara en la película. No fue manipulación; fue solo para intentar ayudarnos a encontrar el clima adecuado”.

Y brindó un ejemplo: “Había una escena que no quedó en el corte final. Quería que ella tomara pastillas; que básicamente muriera por él. Empezamos a rodarla y ella parecía demasiado fresca. Así que hablé con Mickey y le dije: ‘Tenemos que hacer algo para que se derrumbe’. Así que la agarró del brazo y no la soltó. Ella se enfadó y luego se puso a llorar. En el fondo, estoy segura de que sabía que era para ayudarla. Y entonces estuvo maravillosa”.

Rourke y Basinger en una escena de la película

Otro de los temas que la actriz abordó en su charla con Variety es su actual relación con su exesposo, Alec Baldwin, de quien se separó en malos términos en 2022, después de 9 años de matrimonio, y con quien tuvo a su hija Ireland, de 29 años.

“Alec y yo tenemos una gran relación”, reveló Basinger. “Tengo un gran respeto por su situación actual y por su familia. Ya sabes, no pasamos las Navidades ni los días festivos juntos, ni nos vemos mucho, pero hablamos. Él toma el teléfono y me llama. Tenemos una relación genuinamente cordial y creo que cariñosa en muchos sentidos , simplemente porque compartimos una hija, y no le deseo nada más que todo lo bueno”.

Basinger y Rourke

Esta entrevista es la primera que la actriz brinda después de años de silencio. La última aparición en la pantalla grande fue en 2017, en 50 Sombras liberadas. “No estoy retirada, es que me llega mucho material malo”, explicó.

LA NACION