El llanto de Adele al agradecerle a su amigo James Corden y la canción que le dedicó al conductor

Uno de los momentos más difíciles en la vida de Adele fue el divorcio de Simon Konecki, padre de su único hijo. La cantante ha hablado en numerosas oportunidades sobre las razones por las cuales el matrimonio no funcionó. Sin embargo, en estos últimos días vivió un momento muy emotivo que la llevó hasta las lágrimas mientras compartía sus sentimientos al respecto con James Corden, en lo que fue el último episodio de los famosos Carpool Karaoke.

La ganadora del Grammy reveló que Corden, que también contenía las lágrimas mientras ella hablaba, la había ayudado a superar la separación cuando se fueron juntos de vacaciones. También reveló que una estrofa de su canción “I Drink Wine” estaba inspirada en James, de 44 años, quién le pidió un consejo a ella en un momento muy difícil para él.

“ Este verso se inspiró en una conversación que tuvimos tú y yo. Era el 4 de enero de 2020 o una fecha por ahí y estábamos de vacaciones junto con los niños”, comenzó contando Adele. La cantante se había tomado unos días de descanso junto a Corden, su esposa Julia, los tres hijos de él y Angelo, el hijo de ella.

“ Estábamos de camino a casa y mi estado de ánimo había cambiado. Fue el primer año que sentí que tenía que hacerme responsable, ser el adulto que era. El año anterior a que yo dejara a Simon vos, Julia y los niños fueron un apoyo integral para mí y para Angelo ”, dijo mientras rompía en llanto.

“ Vos solías animarme con humor, me decías: ‘¡Buena suerte con eso! A cualquier cosa que me propusieras me tirabas esa frase. Siempre fuiste como un adulto responsable conmigo, tanto Julia como vos siempre me daban consejos ”, continuó contando Adele. Sin embargo, en algún momento de la historia, fue el conductor quien tuvo que pedirle consejos a la cantante. Insinuando que no estaba contento con su vida en Estados Unidos, el comediante fue a hablar con su amiga y la hizo sentir, sin querer, “insegura”.

“Eran cosas del trabajo, Internet, y demás cuestiones así”, explicó Corden recordando una charla de seis horas que tuvieron juntos. “Me hizo pensar que me sentía muy insegura al verte a vos también inseguro, porque siempre fuiste como el adulto de los dos, desde que yo tenía como 21 años”; expresó ella.

“Entonces fui al estudio un par de semanas más tarde y escribí esto y lo canté en mi teléfono y te lo envié y recuerdo que dijiste: ‘Así es exactamente como me sentía’”. En ese momento Corden intervino: “ Era todo lo que sentía ese día. Me quedé asombrado de cómo habías conseguido tomar todo lo que yo mismo vivía,.. la vida misma. Pudiste resumir y poner todo en una estrofa ”, aseguró.

Algunas de las letras que cantaban mientras manejaban decían: “¿Cómo es que ambos nos hemos convertido en una versión de una persona que ni siquiera nos gusta? Estamos enamorados del mundo, pero el mundo sólo quiere hundirnos, metiendo ideas en nuestras cabezas, que corrompen nuestros corazones de alguna manera”. Conteniendo las lágrimas, Corden calificó de “privilegio” que Adele hubiera conseguido captar cómo se sentía y plasmarlo en una de sus canciones.

El último Carpool Karaoke

Mientras hablaban de que era su último programa, el conductor admitió que estaba “emocionado” y “asustado” por dejar el proyecto. “ No sé, han sido ocho años locos. Por un lado parece que se han ido así (chasquea los dedos) y por el otro siento que no recuerdo cómo era la vida antes de estar aquí ”, dijo el conductor con los ojos llorosos.

Adele también reveló cómo le afecta personalmente que su amigo vuelva a Inglaterra. “Nunca he vivido en Los Ángeles sin ustedes, así que estoy un poco nerviosa”, aseguró. Después de otra emotiva canción de Adele, “Hometown Glory”, ambos empezaron a llorar de nuevo cuando la cantante le dijo al conductor: “Eres uno de mis mejores amigos en todo el mundo”. Enjugándose las lágrimas, añadió: “Aún no estoy preparada para volver al Reino Unido, sino volvería con vos”, culminó.

