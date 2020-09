El llanto de Matilda Blanco al recordar el secuestro de su papá durante la dictadura militar Crédito: Instagram

Este sábado por la noche, Matilda Blanco recordó uno de los momentos más difíciles de su vida. Invitada a PH: Podemos Hablar, la crítica de modas se emocionó hasta las lágrimas al recordar el secuestro de su papá durante la última dictadura militar en Argentina.

"Fue en el año 78. Una noche a las 4 de la mañana lo vinieron a buscar en plena dictadura. Yo era chica y no entendía mucho, porque aparte no nos querían decir demasiado, ni a mí ni a mi hermano, porque eramos chicos", reveló. "Fue un momento tremendo, no solo por lo violento, sino por la falta que hizo después".

"Fueron casi dos años que estuvo secuestrado y no sabíamos donde estaba. En ese momento vivíamos en La Plata y muchos familiares nuestros hicieron como una búsqueda basándose en el 'yo conozco a'", rememoró mientras el resto de los invitados la escuchaba atentamente. "No se a cuantas personas les habrá pasado lo que me pasó a mí, de poder decir que tuvo un final feliz porque a mi papá lo encontramos y pudo volver".

Las secuelas que los años de secuestro tuvo en su padre, también marcaron la infancia de Matilda. "Estuvo secuestrado y fue torturado... fue un tiempo difícil la vuelta, porque no podíamos sacarle nada, no podía contar nada", explicó.

"Sabíamos que iba a volver porque un familiar nuestro nos avisó. 'Lo soltaron, está acá, va a volver a casa', nos dijeron. Fue terrible porque era el amado y el desconocido, las dos cosas al mismo tiempo", contó comenzando a emocionarse.

"Volvió muy distinto pero enseguida lo reconocimos. Fue muy tremendo el abrazo, fue muy tremendo, mi abuelo...", dijo sin poder contener las lágrimas al recordar las reacciones de todos en su familia durante ese instante. "Mi abuelo era sastre y yo le debo todo en la vida. Fue un momento terrible la verdad, porque con mi mamá no teníamos para comer y mi hermano era muy chiquito".

A pesar del alivio que le produce haber podido disfrutar de su padre, hay ciertas cosas que Blanco no olvida. "Hubo gente que una vez nos dijo, 'algo habrá hecho'. Quiero decirle a esa gente que la tengo en mi memoria, aunque la salude".

"Lo recuperamos y esa es la parte más linda, los años que pasamos, las navidades haciendo pan dulce, el amor por los animales", siguió reflexionando en voz alta, al recordar a su papá. "Mucho tiempo después pudo recomponerse. Murió de cáncer, y el cáncer estaba muy pegado a su corazón. Para mi tuvo mucho que ver con lo que vivió. Lo bueno es que lo pudimos disfrutar, abrazar, besar, escuchar... era un hombre muy positivo, daba muchos consejos".