El mal momento de Carlos Perciavalle, a los gritos con sus empleadas

A sus 80 años, Carlos Perciavalle estaría atravesando un difícil momento personal. El artista se encuentra instalado en su país natal, Uruguay, en su casa de la Laguna del Sauce, Punta del Este. En las últimas horas se filtró un video en donde se lo escucha gritándole a una de sus empleadas y algunas personas que lo conocen salieron a hablar al respecto.

“¿Y esa casa cómo estaba? ¿Cómo me atendió a mí? ¡Como el culo! !Como el culo!”, grita desesperado Perciavalle en el video que pasaron en A la tarde, el programa de América conducido por Karina Mazzocco. “¿Viste lo mal agradecido que es?”, se escucha decir a una mujer. “Agradecidos tendrían que estar ustedes que han vivido y viven hace 25 años con casa para todos, con comida para todos, con guita para todos”, responde muy enojado el actor.

El video fue grabado por Jimmy Castilhos, un productor teatral y periodista uruguayo amigo de Perciavalle que se encontraba de visita. “Esto yo lo digo como testigo, no hablo desde la especulación sino desde los hechos que viví. Me encontré con una persona que estaba con miedo, una persona que se sentía abandonada”, dijo el hombre.

“Miguel Bermúdez, quien es pareja de Carlos desde hace 50 años, tuvo un ACV y eso lo golpeó fuertemente a él”, reveló sobre la principal razón del malestar del actor. “Quiero tener mucho cuidado con lo que digo porque no quiero lesionar a nadie, esto lo hago para cuidar a Carlos”, aseguró.

Según Castilhos, las discusiones comenzaron porque Perciavalle quería prescindir de los servicios de sus empleadas. “En los últimos días he vivido lo que fue el desenlace de esta situación. Carlos tenía la voluntad de que estas personas se fueran de la casa, no sabía cómo hacer y me pide mi intervención. Yo considero que por un lado cometí un error, pero mi único gran acierto es defender a mi amigo como podía”, explicó.

El productor reveló que la casa del humorista está a 12 kilómetros de la ruta y que por esa razón depende de sus empleados para cualquier necesidad, ya que no maneja. Según alegó, exponer lo que pasa era la única solución que encontró para visibilizar lo que sucede puertas para adentro, que incluye maltrato, debido a que en general a él no lo dejan ingresar a la propiedad.

El periodista uruguayo Gustavo Descalzi también habló sobre el presente del actor. “Está en una situación de vulnerabilidad. Yo agradezco que exista este video porque nos ha permitido trabajar toda la información que tenemos nosotros, porque cuando yo empiece a hablar y a contarles todas las cosas que le han pasado a Carlos en los últimos años no solo se van a sorprender, sino también a indignar”, dijo con tono de enojo, alegando que hay personas que se abusan de la confianza de un señor de 80 años.

“A lo largo de muchos años todos han ido comiendo de allí, y hoy Carlos está en una situación paupérrima, sin dinero, sin un solo peso, pero no quiero entrar en detalles”, añadió haciendo un llamado a las asociaciones de actores uruguayas y a las instituciones que se encargan de los adultos mayores en el país. “Yo no puedo hablar hasta que el juez no lo diga, pero quiero presentar el caso para que quienes tienen que actuar lo hagan”, culminó.

Su casa en Laguna del Sauce

Antonio Gasalla y Carlos Perciavalle a fines de los años 90, en Laguna del Sauce MARIANA ARAUJO

“Para mí, este es el lugar más lindo del mundo. He viajado mucho y no lo cambio por ninguno. Me parece un sueño”, le contaba Perciavalle a LA NACION hace un año y medio. Ese lugar tan especial no solo sirvió como refugio para sus encuentros con amigos, sino también con el público que ha visto allí algunos de sus espectáculos.

“Justo cuando se ponía el sol se prendían unos spots que estaban instalados en aquellos árboles y entonces siempre quedaba un poco de luz en el escenario. Era mágico. Cuando se iba la gente ya era de noche”, recordaba por ese entonces sobre las noches mágicas junto a la gente en su hogar.

Perciavalle nació en Montevideo, pero creció a dos cuadras de la Parada 8 de La Mansa, en Punta del Este, ciudad que fue escenario de su consagración, junto a Antonio Gasalla, en el mítico local nocturno La Fusa. A partir de ese momento comenzó una exitosa carrera que lo llevó a ser una estrella no solo en Uruguay, sino también en la Argentina.