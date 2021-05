El mal momento de Ivo Cutzarida: no puede ver a su hija

Ivo Cutzarida abrió su intimidad y habló sobre uno de los temas que lo tiene angustiado por estos días: no puede ver a su hija, quien vive en España con su expareja. En una entrevista con Mitre Live, contó: “El problema fue el divorcio y obviamente que la nena era muy chiquita. Nunca en la vida voy a separar a una madre de una hija, más a esa edad. Le dije que vaya a España con la madre”. Pero remarcó que no quería perder el lazo: “Quiero tener la posibilidad de criarla y estar con ella”.

La pandemia complicó las cosas y no le es tan fácil cruzar el océano para compartir tiempo con su hija. “Esto lo voy a llevar por otros carriles, esperaré a que pase la pandemia para poder ir a España y resolver este tema. Lo tomé como un desafío para mejorarme como ser humano, para acceder a niveles de conciencia y no de pelearme. Al contrario, de elevar mi nivel de conciencia”, dijo.

Sobre su estado de ánimo, confesó: “Me tiene angustiado obviamente cuando no podés estar con tu hijo es un tema que te angustia. Eso mismo me llevó hace algunos años ha hacer profundos cambios en mi vida”. Y agregó: “No me parece bien que una madre separe a su hija del padre. Yo lo estoy encarando espiritualmente y emocionalmente como hay que encararlo. Es un tema que hay que empezar a hablar. Hay muchísimos niños y niñas sufriendo por este tema”.

Para cerrar el tema, el actor quiso dejar claro que sabe que la madre le da amor y cuidado, pero que a él le gustaría poder hacer lo mismo. “No quiero hablar mucho del tema porque lo voy a hacer por otros carriles. Son temas que está bueno hablarlos y la comunicación entre los padres y los hijos debería ser completamente abierta. Un hijo es 100% de la madre y 100% del padre. Lo estoy encarando desde el lado profundo del amor. Lo importante acá es mi nena y yo sé que la madre le da amor y cuidado”, concluyó el ahora coach que se dedica a dar consejos para la salud mental de las personas.

Un tema que viene desde 2015

Dos años atrás, Cutzarida había contado que su mujer, de origen español, había decidido volver a su tierra natal. “Tuve una hermosa nena y se la llevó a España. Yo le firmé para que pueda hacerlo, no le voy a sacar un nene a una madre”, revelaba, y contaba que solía viajar a verla pero no podía “entender a las mujeres que después de tener un hijo se separan y rompen una familia”.

“Esto fue hace cuatro años, cuando yo empecé a denunciar la inseguridad, ella ya estaba con mucho temor. En ese momento yo estaba en medio de una cruzada, un combate que no pude abandonar, no podía dejar la lucha en la que estaba. Después te das cuenta que es al pedo ser un valiente en este país, no es como en la época de José de San Martín, que trastrabillabas y tenías al Sargento Cabral, acá se te trastabilla el caballo y no hay nadie”, agregaba.

LA NACION