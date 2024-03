Mark Wahlberg reveló el motivo por el que tuvo un fuerte cruce con Martin Scorsese durante la filmación de Los infiltrados

Escuchar

Los infiltrados siempre será recordada como la película que finalmente le dio un Oscar a Martin Scorsese en la categoría a Mejor director. Pero más allá de eso, se trata de un policial sólido, que a pesar de ser una remake de un notable film hongkonés (llamado Infernal Affairs), tenía una firma propia a través de la mirada de su realizador. Y una las muchas virtudes de esta pieza era su impresionante elenco, del que formaban parte Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Alec Baldwin, Vera Farmiga y Martin Sheen. Entre todos esos nombres, también se encontraba el de Mark Wahlberg, quien en una entrevista contó algunos de los pormenores de ese rodaje.

Martin Scorsese dirige a Leonardo DiCaprio y a Jack Nicholson en Los infiltrados Archivo

En una nota para el podcast Happy Sad Confused, Wahlberg describió algunas “cosas que lo molestaron” en el marco de esa filmación, y detalló al respecto: “Originalmente yo iba a interpretar otro papel, y originalmente iba a recibir un pago. Incluso, cuando todos acordamos que interpretara a Dignam, y cuando vislumbré las ventajas de ese rol y cómo ser un personaje en el que iba a tener tantos opuestos, resulta que me encontré con otra película en marcha”.

Escena de "Los infiltrados", un film de Martín Scorsese que Matt Damon protagoniza junto con Jack Nicholson

Uno de los aspectos que desató polémica fue el corte de pelo de Wahlberg. Mientras filmaba Los infiltrados, el actor se preparaba luego para el rodaje de El invencible, y sobre eso reveló: “Entiendo por completo la situación de Marty. Él tenía que lidiar con Jack, con Matt, Leo, Alec y con todos los del estudio y con todas las personas del elenco, y se suponía que yo iba a terminar de grabar mi parte en cinco semanas”. Dicho y hecho, Walhberg terminó con sus escenas y comenzó la filmación de El invencible, para la cual se colocó unas extensiones de cabello. Pero desde la producción de Los infiltrados volvieron a convocarlo para grabar algunos días más y ahí comenzó una crisis.

Mark Wahlberg LA NACION

“Cuando volví, me dijeron que tenía que sacarme las extensiones. Y yo les dije que esa cosa me había tomado ocho horas, y que no iba a sacármelas, así que ahí empezaron algunas fricciones”. Debido a eso, Wahlberg tuvo numerosos cruces con el propio Scorsese, pero el actor jamás dio el brazo a torcer. En otra oportunidad, Mark llegó a revelar: “No estaba dispuesto a cortarme el pelo y eso a Marty lo molestaba muchísimo. Entonces me decía que me lo cortara y yo le respondía que ni me importaba, y que no me pagaban por eso”. Eventualmente, según contó Wahlberg en el podcast, las tensiones disminuyeron y ambos pudieron tener una buena relación (aunque él jamás cedió en su convicción por mantener sus extensiones).

Los infiltrados fue un gran éxito, al punto de valerle a Wahlberg su primera nominación a los premios Oscar en la categoría a Mejor actor de reparto. Y sobre eso, Mark reflexionó: “A uno le gusta que la película sea reconocida, que uno sea reconocido y todo eso ayuda al éxito del film. Pero tampoco esa es una prioridad como solía serlo, y dejémoslo ahí”.

Un cambio personal

La familia Wahlberg, una de las más unidas en Hollywood Instagram

Las responsabilidades de la vida adulta y el matrimonio con la exmodelo Rhea Durham le han traído múltiples alegrías a Wahlberg, entre ellas sus cuatro hijos, pero también podrían haber tenido un impacto algo “negativo” en su carrera como actor. Según confesó el protagonista de Ted en una entrevista con Total Film, el proceso de preparación previo a cada rol que le toca interpretar se vio afectado debido a que ya no cuenta con el tiempo para “meterse en personaje” como lo hacía antes de convertirse en padre.

Mark Wahlberg y su esposa, Rhea Durham Featureflash Photo Agency - Shutterstock

“Me encanta la preparación. Hago lo que el director quiere que haga pero ya no tengo el lujo de ir tres semanas antes a una locación, alquilar un lugar y visitar los sitios a los que creo que mi personaje podría ir”, reveló el actor, y agregó que su mujer le decía: “¿Estás loco?”, y tuvo que dejar de hacerlo. “Pero ciertamente hago lo que tenga que hacer para prepararme, ya sea física o mentalmente”, añadió.

Anteriormente, Wahlberg había dicho en una entrevista con Cigar Aficionado: “Hacer películas es donde viene el mayor sacrificio porque tengo que dejar a mi mujer y mis hijos para ir a todas las localizaciones”. Evidentemente, ya le queda poco espacio para llevar adelante esa preparación. Walhberg y Durham, quienes se casaron en 2009, son padres de Ella, de 20 años; Michael, de 17; Brendan, de 15, y Grace, de 13.

