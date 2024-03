Escuchar

El reconocido actor Mark Wahlberg, que protagonizó célebres películas como Ted, Invencible, Infiltrados o Transformers, dejó Los Ángeles, California, y se mudó con su familia hace dos años a la ciudad de Las Vegas, Nevada. Lejos de arrepentirse, aseguró que fue una de las mejores decisiones que tomó en el último tiempo. Además, contó cómo es su nueva vida y la de sus hijos en “la Ciudad del Pecado” y por qué se fue de Hollywood.

Mark Wahlberg junto a su esposa Rhea Durhamn y sus cuatro hijos: Ella, Michael, Brendan y Grace JOHN SHEARER/WIREIMAGE

En una entrevista con la revista People, Wahlberg contó que decidió hace mucho tiempo ir a vivir a California para dedicarse a la actuación, ya que sentía que debía estar en Los Ángeles para poder triunfar. Sin embargo, su esposa lo llamó un día y le dijo que solo había hecho algunas pocas películas que efectivamente se filmaron en esa ciudad, por lo que podía continuar con su trayectoria en otra ciudad sin ningún problema.

“Solo hice un par de películas en todo el tiempo que estuve allí”, reconoció el actor de 52 años. Por eso, decidió cambiar de planes para poner en primer plano los intereses familiares: “Pasé mucho tiempo en Los Ángeles persiguiendo mis intereses y mi carrera y ahora es el momento de que mis hijos sigan los suyos”. Según explicó, Las Vegas es un lugar donde sus hijos “pueden prosperar, hacer lo suyo y perseguir sus intereses”.

Cómo es la vida de Mark Wahlberg y su familia en Las Vegas

Wahlberg y su familia vivían en una mansión en Beverly Hills de 90 millones de dólares, con pileta, cine, campo de golf y su propia capilla. Sin embargo, decidieron en 2022 patear el tablero y comenzar de nuevo en otra ciudad, que se adapta mejor a lo que estaban buscando. En ese sentido, dijo que mudarse a Nevada fue una oportunidad para “dar una nueva apariencia, un nuevo comienzo para los niños”. “Estoy muy entusiasmado con el futuro”, expresó.

Wahlberg estrenó recientemente Arthur the King Carlos Rodriguez/Lionsgate

Junto a su esposa, Rhea Durham, con quien se casó en 2009, tienen cuatro hijos: Ella, de 20 años; Michael, de 17; Brendan, de 15; y Grace, de 14. La mayor estudia en la Universidad Clemson en Carolina del Sur y los tres restantes van a Bishop Gorman High School, una escuela católica preparatoria para la universidad, fundada en 1954 y con una larga historia académica y atlética.

Una de sus hijas practica equitación, otro juega al básquet y el menor de todos es golfista. “Esto tenía mucho más sentido para nosotros. Todo el mundo se ha adaptado muy bien y está prosperando. Todos los niños están en la escuela y todos están felices”, remarcó el actor de Father Stu.

Mark y Rhea viven con sus hijos en Las Vegas y suben fotos de la familia a sus redes sociales Instagram @byrheawahlberg

“Cada momento libre que tengo, estoy en casa. Quiero poder trabajar desde casa”, aseguró en una entrevista la semana pasada en Today.com. Además, señaló: “Extraño California, extraño el clima, pero los niños están prosperando en Las Vegas”.

Mark Wahlberg se sumó a los famosos que se mudan RONDA CHURCHILL - AFP

El cambio de domicilio no afectó a la carrera del actor, quien desde entonces estrenó The Family Plan y recientemente Arthur the King, una película basada en un libro de Mikael Lindnord. En ese film interpreta a un atleta que se encuentra una y otra vez con un perro callejero mientras participa en una agotadora carrera de resistencia en República Dominicana.