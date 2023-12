escuchar

“ Trato de ser el mejor padre posible. Probablemente, sea menos estricto de lo que debería, pero me presiono para ser más duro . Rezo todos los días para tener la fortaleza de ser un buen servidor, padre y esposo”, revelaba hace algunos años Mark Wahlberg en una entrevista. Y agregaba: “Pido por la habilidad de poder educar a mis hijos, enseñarles y protegerlos. Ser disciplinado y firme, pero amoroso y contenedor. Hay una línea fina entre esas cosas, por eso le pido a dios que me dé fortaleza para no perder la paciencia con mis chicos”.

El actor y su esposa, Rhea Durham son padres de Ella, de 20 años; Michael, de 17; Brendan, de 15, y Grace, de 13. Con cuatro chicos en casa y una agenda de trabajo agitada, que incluye viajes y cronogramas de filmación, la pareja, que lleva más de dos décadas, impuso una rutina estricta para que la situación no se desmadre. O al menos eso es lo que declaraban hace unos años. “Entre las 17 y las 19 es la hora del baño y la cena para los chicos, y después de que pasa todo eso, comemos nosotros solos, miramos un poco de televisión y hablamos tranquilos. No importa cuán locas se pongan las cosas, una vez por semana, generalmente los jueves, tenemos nuestra propia noche de cita”, reveló el actor cuando sus hijos todavía eran niños.

Sin embargo, a mediados de octubre de 2022 el matrimonio decidió dar un paso más allá: toda la familia abandonó la millonaria residencia en la que vivían en Beverly Hills, California y se instalaron en Las Vegas, Nevada. La estrella de Boogie Nights: juegos de placer indicó en aquel momento: “ Quiero poder trabajar desde casa. Me mudé a California hace muchos años para dedicarme a la actuación y solo hice un par de películas en todo el tiempo que estuve allí. Entonces, consideramos que lo mejor era mudarnos, para poder darles a mis hijos una vida mejor ”.

“Queremos brindarles un entorno favorable para que mi hija pueda perseguir su sueño de desarrollar su amor por la equitación, que mi hijo se desarrolle como jugador de baloncesto y el menor como golfista. Eso es en lo que pensamos a la hora de tomar la decisión”, explicó.

Según el New York Post, la casa de Wahlberg en Beverly Hills, que compró en 2009, tiene un precio de 87,5 millones de dólares. La mansión cuenta con 12 habitaciones, 20 baños, un cine en casa, un campo de golf, un parque de patinaje, un gimnasio y una casa de huéspedes. El cambio no fue tan drástico en cuanto a las comodidades: Las Vegas Review-Journal reveló que la casa en la que viven ahora tiene un valor de $15.6 millones. Lo que sí cambió es el entorno: la población de poco menos de 31 mil residentes.

“ Vinimos aquí para darnos una nueva apariencia, un nuevo comienzo para los niños, y hay muchas oportunidades aquí. Estoy muy entusiasmado con el futuro. He sido muy bendecido y muy afortunado. Y es por el enfoque que puse en mi fe y en mi familia que me ha permitido lograr tantas cosas. Además, con el fracaso, la decepción y la pérdida, la vida no es fácil”, dijo el actor.

Si bien él es bastante cuidadoso de su vida privada y no suele compartir imágenes de sus hijos en sus redes, su esposa sí lo hace. Orgullosa, sube casi a diario postales de sus hijos en sus quehaceres favoritos. Allí puede verse a los pequeños de la familia jugando al golf, montando a caballo o incluso ganando carreras ecuestres.

Sin embargo, esta semana Wahlberg dejó en claro que a pesar de la mudanza y de la supuesta nueva vida, nada es color de rosa. “ Tengo un adolescente que no deja de jugar videojuegos. Tengo una hija que cree que lo sabe todo y que considera que mi esposa y yo somos completos idiotas en muchos, muchos sentidos ”, le confesó el actor a PEOPLE, en el estreno en Las Vegas de su película Plan familiar, que se encontrará disponible en Apple TV+ a partir de este viernes.

