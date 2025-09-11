El Martín Fierro, envuelto en polémicas: las críticas de Yanina Latorre y la furia de Georgina Barbarossa

Este martes se anunciaron las nominaciones a los Premios Martín Fierro 2025 en una emisión especial de Cortá por Lozano. Luis Ventura, presidente de Aptra, y la conductora del ciclo, Verónica Lozano, fueron los encargados de revelar las ternas, que ya generaron polémica entre algunas figuras de la televisión.

Entre las voces más críticas destacó Yanina Latorre, quien cuestionó duramente la organización de los premios. A través de su programa, Sálvese quien pueda (América TV), la conductora apuntó sin filtro contra la manera en que se definieron las nominaciones de esta nueva edición. “Hagan un buen Martín Fierro de la tele, están mal las ternas”, disparó.

Para la también panelista de LAM, las candidaturas no reflejan la realidad de la televisión: “Hay gente que no tendría que estar. Muchas nominaciones son un horror, mucha polémica, y las ternas están mal hechas. Están mezclando peras con limones”.

Latorre también destacó una excepción que, según ella, vale la pena reconocer. “Celebro que LAM esté ternado como periodístico y que nos dejen de subestimar, porque parecemos una mala palabra los que hacemos chismes o espectáculos, pero acá se hace periodismo, se chequea y se produce. Lo están ternando por primera vez a Ángel [De Brito] en un programa después de estar 10 años al aire”.

Sin embargo, la presentadora volvió a cuestionar la categoría en la que se encuentra nominado el ciclo de De Brito. “¿Qué hace en la terna con GPS y A la tarde? Le baja el precio a LAM por un lado, y no tienen nada que ver uno con el otro”, sostuvo. Finalmente, concluyó que la ceremonia no se ajusta a criterios claros de evaluación: “Está todo mal armado, lo acomodan como les conviene”, mencionó.

Otra figura que se mostró molesta con las nominaciones fue Georgina Barbarossa, quien no figura en la lista de candidatas a mejor labor de conducción femenina. Su programa A la Barbarossa sí está nominado en otras categorías, al igual que su panelista Pía Shaw, pero su nombre quedó afuera, lo cual generó la furia de la conductora.

En diálogo con el programa Intrusos, la también actriz expresó su decepción. “Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”, dijo irónica. Y continuó: “Las chicas que están nominadas son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto”.

Barbarossa remarcó el trabajo que viene realizando en su ciclo matutino de Telefe. “Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable. Después de tres años al aire, estoy dolida. No sé si enojada, prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada”, compartió.

Pese al malestar, la conductora confirmó que asistirá a la ceremonia. “Voy a ir porque está nominado el programa, Pía Shaw, que la amo, y Robertito Funes. Fueron raras las ternas este año”, concluyó.

En la categoría de mejor labor de conducción femenina, APTRA eligió a un grupo de figuras muy reconocidas de la televisión argentina: Juana Viale, que sigue afianzándose como anfitriona de las clásicas mesas familiares; Wanda Nara, que se instaló en el medio local tras su desembarco como conductora de MasterChef; Verónica Lozano, con su programa consolidado en las tardes de Telefe; Susana Giménez, diva histórica; Mariana Fabbiani, con una trayectoria extensa en distintos formatos; y Pamela David, que regresó a la pantalla con una propuesta renovada.

La entrega de los Premios Martín Fierro 2025 tendrá lugar el lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton y Telefe transmitirá la ceremonia en vivo con la conducción de Santiago del Moro, frente a la presencia de las principales figuras de la televisión argentina.