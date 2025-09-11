Cuándo son los Martín Fierro 2025
La ceremonia de premiación de este año se llevará a cabo a fines de septiembre; quiénes son los nominados y cómo ver la gala
- 6 minutos de lectura'
Los Martín Fierro de Televisión 2025 son el próximo 29 de septiembre, de acuerdo a la emisora de la premiación, Telefe. Además, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) ya dio a conocer la lista de nominados al Martín Fierro televisivo.
Cuándo son los Martín Fierro de Televisión 2025
- Los Martín Fierro de Televisión 2025 se celebran el próximo lunes 29 de septiembre.
Cómo ver los Martín Fierro de Televisión 2025
La ceremonia de los Martín Fierro 2025 se transmitirá en la plataforma de Telefe:
- Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)
- Telecentro: canal 10 (Digital)
- DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)
- En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.
Existen distintas maneras de seguir las galas del reality de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.
Quiénes son los nominados para los Martín Fierro de Televisión 2025
Mejor reality
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Cantando 2024 (América TV)
Mejor ficción
Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
El método (Elnueve)
Margarita (Telefe)
El encargado (Eltrece)
Mejor programa periodístico
A la tarde (América TV)
GPS (América TV)
LAM (América TV)
Mejor programa humorístico/de actualidad
Bendita (Elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América TV)
Mejor programa deportivo
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)
Carburando (Eltrece)
Copa América (Telefe)
Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)
Mejor noticiero diurno
Telenueve al mediodía (Elnueve)
Arriba argentinos (Eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
Mejor noticiero nocturno
América Noticias (América TV)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (Eltrece)
Mejor programa de interés general
La noche de Mirtha (Eltrece)
Nara que ver (Elnueve)
Susana Giménez (Telefe)
Mejor programa musical
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de sábado (América TV)
Planeta 9 (Elnueve)
Mejor magazine
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
DDM (América)
Mañanísima (Eltrece)
Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América TV)
Proyecto Tierras (Telefe)
Tecno Tendencias (América)
Mejor programa de entretenimientos
Los 8 escalones (Eltrece)
Ahora caigo (Eltrece)
Escape perfecto (Telefe)
Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
Noche al Dente (América)
La noche perfecta (Eltrece)
Mejor programa de gastronomía
Comer para creer (América TV)
¡Qué mañana! (Elnueve)
Ariel en su salsa (Telefe)
Mejor programa de viajes/turismo
Iván de viaje (Telefe)
Resto del mundo (Eltrece)
Tenés que ir (Elnueve)
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
BA Emergencias (Elnueve)
Intelexis Mujer (NET)
Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América TV)
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (Eltrece)
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Historias de estación (Telefe)
Que nadie se quede afuera (Telefe)
Mejor labor en conducción femenina
Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)
Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)
Pamela David, por Desayuno Americano (América TV)
Mariana Fabbiani, por DDM (América TV)
Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
Juana Viale, por Almorzando con Juana (Eltrece)
Mejor labor en conducción masculina
Guido Kaczka, por Los 8 escalones (Eltrece)
Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)
Darío Barassi, por Ahora Caigo (Eltrece)
Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Mejor labor periodística femenina
Soledad Larghi, por América Noticias (América TV)
Carolina Amoroso, por Telenoche (Eltrece)
Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)
Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)
Mejor labor periodística masculina
Claudio Rígoli, por Telenueve Central (Elnueve)
Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
Nelson Castro, por Telenoche (Eltrece)
Mejor cronista/movilero
Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (Eltrece)
Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)
Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)
Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)
Mejor panelista
Luis Bremer, por A la tarde (América TV)
Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)
Diego García Sáez, por Todas las tardes (Elnueve)
David Cavlin, por Todas las tardes (Elnueve)
Mejor actriz protagonista de ficción
Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Carla Peterson, por Terapia Alternativa (Eltrece)
Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor protagonista en ficción
Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (Eltrece)
Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)
Guillermo Francella por El encargado (Eltrece)
Mejor actriz de reparto
Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (Eltrece)
Romina Gaetani, por Buenos chicos (Eltrece)
Verónica Llinás, por El fin del amor (Eltrece)
Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor de reparto
Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)
Revelación
Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)
Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)
Mejor labor humorística
Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)
Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)
Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)
Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (Eltrece)
Mejor director
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)
Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (Eltrece)
Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)
Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)
Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)
Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Mejor Aviso Publicitario
“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)
“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)
Mejor producción integral
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Bake Off Famosos (Telefe)
Telenueve Central (Elnueve)
Otras noticias de Telefe
Lo mejor de 2024. Martín Fierro de Televisión: todos los nominados
Rating. De la entrevista a Wanda Nara en el debut de Ferné con Grego a las elecciones bonaerenses, la TV tuvo un domingo inusual
"Si ganas...". Maxi López mostró cómo practica para MasterChef y Wanda Nara le hizo una insólita propuesta
- 1
Scarlett Johansson incluyó sobrevivientes del Holocausto en su debut como directora
- 2
Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo: la foto con la que confirmaron el embarazo
- 3
En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
- 4
Juanita Tinelli está de novia: quién es el joven que la enamoró