LA NACION

Cuándo son los Martín Fierro 2025

La ceremonia de premiación de este año se llevará a cabo a fines de septiembre; quiénes son los nominados y cómo ver la gala

  • icono tiempo de lectura6 minutos de lectura'
LA NACION
Comenzó la carrera por los Martín Fierro, ¿quiénes se llevarás las preciadas estatuillas?
Cuándo son los Martín Fierro de Televisión 2025

Los Martín Fierro de Televisión 2025 son el próximo 29 de septiembre, de acuerdo a la emisora de la premiación, Telefe. Además, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) ya dio a conocer la lista de nominados al Martín Fierro televisivo.

Cuándo son los Martín Fierro de Televisión 2025

  • Los Martín Fierro de Televisión 2025 se celebran el próximo lunes 29 de septiembre.
Los Martín Fierro de televisión 2025 se podrán ver en vivo por Telefe
Los Martín Fierro de televisión 2025 se podrán ver en vivo por TelefeTelefe

Cómo ver los Martín Fierro de Televisión 2025

La ceremonia de los Martín Fierro 2025 se transmitirá en la plataforma de Telefe:

  • Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)
  • Telecentro: canal 10 (Digital)
  • DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)
  • En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.

Existen distintas maneras de seguir las galas del reality de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.

Quiénes son los nominados para los Martín Fierro de Televisión 2025

La guerra por las nominaciones de los Martín Fierro de Televisión 2025
La guerra por las nominaciones de los Martín Fierro de Televisión 2025

Mejor reality

Gran Hermano 2024
Gran Hermano 2024Gran Hermano

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Cantando 2024 (América TV)

Mejor ficción

Iosi, el espía arrepentido
Iosi, el espía arrepentidohttps://www.instagram.com/gus_bassani/

Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

El método (Elnueve)

Margarita (Telefe)

El encargado (Eltrece)

Mejor programa periodístico

A la tarde
A la tarde

A la tarde (América TV)

GPS (América TV)

LAM (América TV)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Bendita
Bendita

Bendita (Elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América TV)

Mejor programa deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Copa América (Telefe)

Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mejor noticiero diurno

Telenueve al mediodía
Telenueve al mediodíaPATRICIO PIDAL - AFV

Telenueve al mediodía (Elnueve)

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor noticiero nocturno

Telefe Noticias
Telefe Noticias(Fuente: Telefe/Captura de video)

América Noticias (América TV)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

Mejor programa de interés general

La Noche de Mirtha. Nora Cárpena. Luciano Cáceres
La Noche de Mirtha. Nora Cárpena. Luciano CáceresStoryLab

La noche de Mirtha (Eltrece)

Nara que ver (Elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

Mejor programa musical

La Peña de Morfi
La Peña de MorfiFabián Marelli

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América TV)

Planeta 9 (Elnueve)

Mejor magazine

A la Barbarossa
A la BarbarossaFabian Marelli

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

DDM (América)

Mañanísima (Eltrece)

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América TV)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

Mejor programa de entretenimientos

Los 8 escalones
Los 8 escalonesgentileza eltrece

Los 8 escalones (Eltrece)

Ahora caigo (Eltrece)

Escape perfecto (Telefe)

Mejor big show

Bake Off Famosos
Bake Off FamososPrensa Telefé

Bake Off Famosos (Telefe)

Noche al Dente (América)

La noche perfecta (Eltrece)

Mejor programa de gastronomía

Comer para creer (América TV)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Ariel en su salsa (Telefe)

Mejor programa de viajes/turismo

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (Eltrece)

Tenés que ir (Elnueve)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

BA Emergencias (Elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Mejores jurados

Los jurados de Bake Off Famosos
Los jurados de Bake Off Famosos(Fuente: Telefe/Captura de video)

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América TV)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (Eltrece)

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Wanda Nara
Wanda NaraBake off famosos

Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)

Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)

Pamela David, por Desayuno Americano (América TV)

Mariana Fabbiani, por DDM (América TV)

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Juana Viale, por Almorzando con Juana (Eltrece)

Mejor labor en conducción masculina

Guido Kaczka
Guido KaczkaSoledad Aznarez

Guido Kaczka, por Los 8 escalones (Eltrece)

Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)

Darío Barassi, por Ahora Caigo (Eltrece)

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Mejor labor periodística femenina

Soledad Larghi
Soledad LarghiGerardo Viercovich - LA NACION

Soledad Larghi, por América Noticias (América TV)

Carolina Amoroso, por Telenoche (Eltrece)

Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)

Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)

Mejor labor periodística masculina

Claudio Rigoli
Claudio RigoliArchivo

Claudio Rígoli, por Telenueve Central (Elnueve)

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Nelson Castro, por Telenoche (Eltrece)

Mejor cronista/movilero

Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (Eltrece)

Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)

Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)

Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

Mejor panelista

Luis Bremer
Luis BremerTwitter

Luis Bremer, por A la tarde (América TV)

Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)

Diego García Sáez, por Todas las tardes (Elnueve)

David Cavlin, por Todas las tardes (Elnueve)

Mejor actriz protagonista de ficción

Natalia Oreiro
Natalia Oreiroarchivo

Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Carla Peterson, por Terapia Alternativa (Eltrece)

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor protagonista en ficción

Benjamín Vicuña
Benjamín VicuñaStar+

Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (Eltrece)

Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)

Guillermo Francella por El encargado (Eltrece)

Mejor actriz de reparto

Katja Alemann
Katja AlemannHernan Zenteno - La Nacion

Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (Eltrece)

Romina Gaetani, por Buenos chicos (Eltrece)

Verónica Llinás, por El fin del amor (Eltrece)

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Marco Antonio Caponi
Marco Antonio Caponiinstagram.com/marcoacaponi

Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)

Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

Mejor labor humorística

Peto Menahen
Peto MenahenALEJANDRO GUYOT

Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)

Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)

Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

Mejor autor/guionista

El encargado
El encargadoLa Nacion

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (Eltrece)

Mejor director

Cris Miró (Ella)
Cris Miró (Ella)

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (Eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)

Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)

Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)

Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Mejor Aviso Publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)

“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

Mejor producción integral

Survivor, Expedición Robinson.
Survivor, Expedición Robinson.Telefé

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Bake Off Famosos (Telefe)

Telenueve Central (Elnueve)

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. La significativa decisión de Scarlett Johansson para su debut como directora
    1

    Scarlett Johansson incluyó sobrevivientes del Holocausto en su debut como directora

  2. Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo
    2

    Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo: la foto con la que confirmaron el embarazo

  3. De las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
    3

    En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto

  4. Juanita Tinelli volvió a apostar al amor
    4

    Juanita Tinelli está de novia: quién es el joven que la enamoró

Cargando banners ...