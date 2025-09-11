Cuándo son los Martín Fierro 2025

Los Martín Fierro de Televisión 2025 son el próximo 29 de septiembre, de acuerdo a la emisora de la premiación, Telefe. Además, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) ya dio a conocer la lista de nominados al Martín Fierro televisivo.

Cuándo son los Martín Fierro de Televisión 2025

Los Martín Fierro de Televisión 2025 se celebran el próximo lunes 29 de septiembre.

Los Martín Fierro de televisión 2025 se podrán ver en vivo por Telefe Telefe

Cómo ver los Martín Fierro de Televisión 2025

La ceremonia de los Martín Fierro 2025 se transmitirá en la plataforma de Telefe:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.

Existen distintas maneras de seguir las galas del reality de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.

Quiénes son los nominados para los Martín Fierro de Televisión 2025

La guerra por las nominaciones de los Martín Fierro de Televisión 2025

Mejor reality

Gran Hermano 2024 Gran Hermano

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Cantando 2024 (América TV)

Mejor ficción

Iosi, el espía arrepentido https://www.instagram.com/gus_bassani/

Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

El método (Elnueve)

Margarita (Telefe)

El encargado (Eltrece)

Mejor programa periodístico

A la tarde

A la tarde (América TV)

GPS (América TV)

LAM (América TV)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Bendita

Bendita (Elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América TV)

Mejor programa deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Copa América (Telefe)

Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mejor noticiero diurno

Telenueve al mediodía PATRICIO PIDAL - AFV

Telenueve al mediodía (Elnueve)

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor noticiero nocturno

Telefe Noticias (Fuente: Telefe/Captura de video)

América Noticias (América TV)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

Mejor programa de interés general

La Noche de Mirtha. Nora Cárpena. Luciano Cáceres StoryLab

La noche de Mirtha (Eltrece)

Nara que ver (Elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

Mejor programa musical

La Peña de Morfi Fabián Marelli

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América TV)

Planeta 9 (Elnueve)

Mejor magazine

A la Barbarossa Fabian Marelli

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

DDM (América)

Mañanísima (Eltrece)

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América TV)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

Mejor programa de entretenimientos

Los 8 escalones gentileza eltrece

Los 8 escalones (Eltrece)

Ahora caigo (Eltrece)

Escape perfecto (Telefe)

Mejor big show

Bake Off Famosos Prensa Telefé

Bake Off Famosos (Telefe)

Noche al Dente (América)

La noche perfecta (Eltrece)

Mejor programa de gastronomía

Comer para creer (América TV)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Ariel en su salsa (Telefe)

Mejor programa de viajes/turismo

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (Eltrece)

Tenés que ir (Elnueve)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

BA Emergencias (Elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Mejores jurados

Los jurados de Bake Off Famosos (Fuente: Telefe/Captura de video)

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América TV)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (Eltrece)

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Wanda Nara Bake off famosos

Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)

Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)

Pamela David, por Desayuno Americano (América TV)

Mariana Fabbiani, por DDM (América TV)

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Juana Viale, por Almorzando con Juana (Eltrece)

Mejor labor en conducción masculina

Guido Kaczka Soledad Aznarez

Guido Kaczka, por Los 8 escalones (Eltrece)

Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)

Darío Barassi, por Ahora Caigo (Eltrece)

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Mejor labor periodística femenina

Soledad Larghi Gerardo Viercovich - LA NACION

Soledad Larghi, por América Noticias (América TV)

Carolina Amoroso, por Telenoche (Eltrece)

Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)

Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)

Mejor labor periodística masculina

Claudio Rigoli Archivo

Claudio Rígoli, por Telenueve Central (Elnueve)

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Nelson Castro, por Telenoche (Eltrece)

Mejor cronista/movilero

Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (Eltrece)

Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)

Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)

Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

Mejor panelista

Luis Bremer Twitter

Luis Bremer, por A la tarde (América TV)

Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)

Diego García Sáez, por Todas las tardes (Elnueve)

David Cavlin, por Todas las tardes (Elnueve)

Mejor actriz protagonista de ficción

Natalia Oreiro archivo

Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Carla Peterson, por Terapia Alternativa (Eltrece)

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor protagonista en ficción

Benjamín Vicuña Star+

Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (Eltrece)

Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)

Guillermo Francella por El encargado (Eltrece)

Mejor actriz de reparto

Katja Alemann Hernan Zenteno - La Nacion

Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (Eltrece)

Romina Gaetani, por Buenos chicos (Eltrece)

Verónica Llinás, por El fin del amor (Eltrece)

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Marco Antonio Caponi instagram.com/marcoacaponi

Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)

Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

Mejor labor humorística

Peto Menahen ALEJANDRO GUYOT

Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)

Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)

Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

Mejor autor/guionista

El encargado La Nacion

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (Eltrece)

Mejor director

Cris Miró (Ella)

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (Eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)

Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)

Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)

Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Mejor Aviso Publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)

“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

Mejor producción integral

Survivor, Expedición Robinson. Telefé

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Bake Off Famosos (Telefe)

Telenueve Central (Elnueve)