El mensaje de amor de More Rial a Facundo Ambrosioni

A través de un posteo de Instagram, le agradeció al padre de su hijo por "hacerle bien"

Horas después de que se anunciara su debut en el Súper Bailando, More Rial decidió hacer público un mensaje de amor a su pareja y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni. A través de un posteo de Instagram, la hija de Jorge escribió: "¡Mi vida! ¡Gracias por ser tan bueno y atento siempre en todo! ¡Te amo muchísimo, gracias por Fran y hacerme tan bien!". En la foto se ve a la pareja sentada en un sillón junto al pequeño Francesco Benicio.

Su participación en el certamen de ShowMatch fue confirmada por Ángel de Brito: More acompañará a Charlotte Caniggia en la salsa de tres. Según contó el conductor, el mismo Marcelo Tinelli habría llamado a Rial para recibir el "visto bueno" y, una vez que el chimentero le dio su bendición, Morena avanzó con las negociaciones. "No quería saber nada Rial, no quería esa exposición para ella, pero dijo que finalmente pidió que sea More quien defina qué quiere hacer. Y ella aceptó", agregó.