ShowMatch 2019: Morena Rial hará su debut en la pista junto a Charlotte Caniggia

La hija de Jorge Rial se prepara para participar como invitada en el "Súper Bailando"

Pese a la negativa de su padre, Jorge Rial , Morena está por cumplir uno de sus máximos sueños: será parte del "Súper Bailando". La noticia la confirmaron en Los ángeles de la mañana, al asegurar que la hija del conductor de Intrusos acompañará a Charlotte Caniggia en la salsa de tres.

Según contó Angel De Brito, el mismo Marcelo Tinelli habría llamado a Rial para recibir el "visto bueno" y, una vez que el chimentero le dio su bendición, Morena avanzó con las negociaciones para participar del certamen como invitada. "No quería saber nada Rial, no quería esa exposición para ella, pero dijo que finalmente pidió que sea More quien defina qué quiere hacer. Y ella aceptó", contó.

La joven, que acaba de ser madre de Francesco, visitó el programa hace unas semanas junto a su hijo recién nacido y su pareja, Facundo Ambrosioni en una suerte de coqueteo de lo que vendría: su incorporación, por el momento como invitada, pero bajo la promesa del conductor de sumarla cuando haya algún reemplazo o posibilidad de sumar nuevos participantes.

Entre las atracciones que puede sumar a la previa junto a la hija de los Caniggia, la joven que se lanzó como cantante hace algún tiempo, seguramente se anime a presentar sobre la pista alguno de los temas por los que ya tuvo conflictos.

En 2018, Morena y su padre se vieron envueltos en un mediático conflicto que tuvo a la relación de ella con Ambrosioni como detonante. Finalmente, luego de varias idas y vueltas, el acercamiento se produjo a partir de la noticia del embarazo de la joven.