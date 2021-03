Florencia Peña lloró por las críticas a la tapa contra la violencia de género

Luego de que varias personas criticaran una producción de fotos de Florencia Peña para la revista Gente en la que busca visibilizar la violencia de género y los femicidios, la actriz se quebró e hizo un fuerte descargo. “No pensé que iba a venir tanto trompazo”, aseguró.

Hace unos días, Peña mostró el back de la producción en un video que publicó en su cuenta de Instagram. En las imágenes se la ve a la actriz maquillada con moretones en la cara y llorando, y en situación de maltrato y abuso. Además, posó dentro de una bolsa, simulando estar muerta. Rápidamente, la actriz fue blanco de críticas de periodistas y padres de víctimas que la acusaron de frivolizar el tema.

Angustiada ante la situación, Peña habló en el programa radial La negra pop. “Una figura como la mía interpela mucho al feminismo, lo bueno y lo malo. Hay una idea prefijada de cómo debe ser una mujer feminista y no tiene nada que ver con la imagen yo doy”, reflexionó.

“Estos días sentí que yo no puedo ponerme en ese lugar y ponerme a hacer una campaña, porque yo soy frívola y la que muestra el c... Yo soy la que cosifica a las mujeres y sale en revistas. Entonces, ¿cómo voy a levantar una bandera que no me corresponde? Sentí que yo me tengo que correr de ahí”, indicó en referencia a las críticas personales que recibió. “Han llegado a decir: ‘Una blanquita como Florencia Peña’. Hay un prejuicio muy grande”, añadió.

Luego, habló específicamente de quienes la atacaron. “Feministas grosas a las que yo admiro y sigo en las redes me trataron de una manera espantosa por mensaje privado. Yo tengo un absoluto respeto por ese movimiento. El punto no es si está bien o mal. El debate es si alguien de mis características puede levantar o no esta bandera”.

“Recibí muchos mensajes de mi cuerpo hegemónico. No llegué a donde estoy diciéndole a las mujeres que solo se llega a ser alguien en la vida mostrando el culo, porque ese no es el mensaje que yo doy, así que no me corran por izquierda. El mensaje que yo doy es el de ser libre”, planteó.

“Yo sentí que el problema es conmigo, que yo no represento eso y que me tengo que correr de ahí. Que cómo yo voy a hacer unas fotos y una producción seria si soy la que se muere de risa con Marley y soy una frívola de m...”, sostuvo, indignada. “Me molesta. Las mujeres inteligentes a las que sigo que me corren por izquierda”, afirmó.

A su vez, la conductora le recordó a Peña cuando años atrás se filtró su video íntimo, que se filtró años atrás: “Todo te lo hicieron público, nadie te cuidó. Eso también es violencia. Y ahora, con estas fotos, volvés a sufrir violencia”.

En ese momento, Peña no aguantó más y rompió en llanto, ante el recuerdo de lo vivido y la presión y escrutinio actual.

“Hace nueve años, cuando el video se viralizó y yo la pasé horrible, sentí que me lo merecía. Me hacían sentir así, por p..., por ser una actriz que mostró las t..., y yo me lo creí. Me la pasaba defendiendo de algo que yo no tenía la culpa”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, habló sobre la producción de fotos: “La hice con mis herramientas de actriz, con el corazón, para tratar de ver si a alguien le sirve y no me imaginé nunca los baldes de m... que iba a recibir, de gente que ni si quiera me conoce. Me duele”.

“No pensé que iba a venir tanto trompazo. Siento que tenés que ser de una determinada manera para entrar en el prototipo de la mujer que lucha por otras mujeres. ¿Qué hice de malo para que me manden a hacer una autocrítica. ¿Como yo no la viví [ a la violencia de género], me tengo que callar la boca? Chicas, no es por ahí. Yo a esta altura de mi carrera no necesito hacer una tapa para colgarme. Esta tapa es la que más me representa como mujer”.

