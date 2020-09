El actor se recupera del accidente doméstico en el que se quemó parte de su cuerpo. Crédito: Instagram

La noticia preocupó a todos los seguidores de Sebastián Estevanez. Un accidente doméstico, producto de una imprudencia, casi le cuesta la vida. Un hogar que no prendía, un bidón de alcohol y un segundo de descuido que afortunadamente no terminó en tragedia.

El actor resumió la situación en sus redes: "Hola! Agradezco a mi familia, amigos y quiénes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en unos de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego".

Aunque ahora Sebastián ya se encuentra en su casa fuera de peligro, el solo relato de aquello genera un escozor de solo leerlo: "Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana, y estoy cada día mejor". Afortunadamente, la reacción de su mujer Ivana Saccani fue inmediata, y el intérprete quedó internado durante casi tres semanas, con fuertes dolores, producto de las quemaduras.

Sin embargo, todo aquello quedó en el pasado, y hoy desde su casa explica aliviado: "Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos Gracias a mi amigo @drgustavosampietro que estuvo todos los días a mi lado. Besos y abrazos".