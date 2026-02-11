Iván de Pineda llega a Olga con una competencia nacional que promete “juego, emoción y adrenalina”

Iván de Pineda oficiará de anfitrión de la nueva apuesta de la señal de streaming Olga y de la productora Kocawa: Desafío Atenea, una competencia nacional de estudiantes universitarios que pondrá a prueba el conocimiento, la inteligencia y la creatividad. Pensada para una audiencia joven y nativa digital, el objetivo de la propuesta es el de encontrar al “mejor equipo del país”.

La competencia tendrá un formato de espectáculo en vivo, se grabará en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y será emitida posteriormente a través de la plataforma de streaming de Olga.

El desafío reunirá a 150 estudiantes divididos en 50 equipos de 3 universitarios cada uno, conformados por compañeros de la misma casa de estudios aunque no necesariamente de la misma carrera. Los participantes competirán en pruebas de cultura general hasta llegar a la definición final. Desafío Atenea busca que “el saber salga del aula y se convierta en juego, emoción y adrenalina”.

El primer premio será de 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros premios que reconocerán la labor de los participantes. “Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”, señaló el flamante conductor.

El conductor y modelo, que nació en 1977 en Madrid, fue desde muy pequeño un ávido lector. La separación de sus padres, cuando aún era un niño, impuso una mudanza hacia la Argentina, en donde se radicó junto a su madre y hermanos. “Crecí en la Argentina, fui al colegio y me desarrollé aquí. Tuve la suerte de crecer en una familia que me inculcó mucho el amor por la lectura, aprendí a leer siendo muy chico“, destacó en una entrevista con LA NACION.

“Aprendí a leer a los cuatro años. Cuando mi familia se dio cuenta qué me gustaba, pudieron alentarme y fomentarme eso. Fue increíble porque era muy miope y no existían los avances oftalmológicos que hoy existen, como los lentes de contacto. Aquella limitación era una complicación para realizar deportes, sin embargo, no impedían la lectura. Todo lo contrario, era un escape muy saludable ante la imposibilidad de realizar otras actividades: Leía todo lo que llegaba a mis manos, hasta las enciclopedias”, recordó sobre el inicio de una de sus pasiones.

Sobre su vasta cultura general, señaló: “La vida me llevó a viajar y a establecerme en diversas ciudades de Europa y los Estados Unidos, a estar mucho en el Lejano Oriente. La moda me dio mucho, soy muy curioso y esa posibilidad de viajar e interactuar con gente tan diferente fue un gran aprendizaje”, comentó en diálogo con este medio.

Cómo inscribirse en Desafío Atenea

La convocatoria ya está abierta y la inscripción se realiza a través del sitio oficial www.desafioatenea.com y también desde el Instagram @desafio.atenea, donde se encontrará el link directo para anotarse.

Creado por Migue Granados y los hermanos Cella, el canal de streaming Olga se caracteriza por su estilo irreverente y espontáneo que combina humor, actualidad, entrevistas y música para una audiencia joven. Fue el canal de streaming más visto del mundo en YouTube en dos oportunidades durante el año 2025 con las entrevistas y los shows de Milo J y María Becerra. Las próximas escalas serán México y España, donde Olga desembarcará con códigos locales. El canal se financia a través de ventas publicitarias y patrocinios. Las marcas también apoyan eventos producidos por la señal, como recitales y shows en vivo. Se destacó la organización del “Cris Morena Day”, en el Teatro Gran Rex, y el “Charly García Day”, en el Teatro Coliseo, entre otros.