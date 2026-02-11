LA NACION

En fotos: de la invitada especial de Ethan Hawke a las risas de Benicio del Toro en el almuerzo de nominados a los Oscar

Las celebridades de Hollywood se reunieron en Beverly Hills en la antesala a la entrega de premios de la Academia de Hollywood el próximo 15 de marzo

Ethan Hawke junto a su hija Indiana, en el almuerzo de los nominados a los Oscar
Ethan Hawke junto a su hija Indiana, en el almuerzo de los nominados a los OscarJordan Strauss - Invision
Ethan Hawke fue acompañado por su hija Indiana al almuerzo de nominados a los premios Oscar que cada año organiza la Academia de Hollywood. Aunque se trata de la quinta nominación de su carrera, es la primera vez que compite en la categoría de Mejor actor Jordan Strauss - Invision
Michael B. Jordan, que también compite en la terna de Mejor actor por su papel en Pecadores, la película más nominada de esta edición, posó en la alfombra dorada del hotel Beverly Hilton con un traje de Balenciaga y un broche personalizado de la joyería David YurmanJordan Strauss - Invision
Timothée Chalamet, el gran candidato a llevarse la estatuilla por su interpretación en Marty Supremo, optó por un traje Givenchy de lana azul con chaqueta cruzada de solapas en pico, pantalones de doble pinza a juego y una camisa de algodón blanca Jordan Strauss - Invision
El brasileño Wagner Moura, protagonista de El agente secreto (que recibió cuatro nominaciones), llevó un traje oversized de la firma italiana ZegnaJordan Strauss - Invision
Impecable con un traje de chaqueta cruzada, Leonardo DiCaprio cerró el quinteto de los contendientes en la categoría de Mejor actor por su protagónico en Una batalla tras otraJordan Strauss - Invision
Emma Stone posó junto a Yorgos Lanthimos, el director de Bugonia, la película por la que fue nominada a Mejor actriz protagonista. Lució un blazer sastrero de la diseñadora francesa Julie de Libran a modo de minivestido, que complementó con medias y sandalias AquazzuraFREDERIC J. BROWN - AFP
Kate Hudson, ternada por Song Sung Blue: sueño inquebrantable, aportó su toque sofisticado con un vestido de la casa de moda francesa Lanvin que accesorizó con guantes largos efecto cuero, cinturón y zapatos bicolorFREDERIC J. BROWN - AFP
La australiana Rose Byrne, nominada por su labor en If I Had Legs I’d Kick You, cautivó con un conjunto Bottega Veneta de top asimétrico marrón y pantalón negro etilo barrel FREDERIC J. BROWN - AFP
Elle Fanning debutó como nominada a los Oscar (compite en la categoría Mejor actriz de reparto) con un conjunto Givenchy de chaqueta estructurada con escote vértigo y falda asimétrica; llevó joyas CartierFREDERIC J. BROWN - AFP
Rita Wilson eligió una superposición de vestidos: llevó uno estilo camisero de encaje transparente sobre otro lencero color nude, que complementó con clutch y stilettos a tonoFREDERIC J. BROWN - AFP
Yvonne Boismier Phillips y Lou Diamond Phillips combinaron su estilo sastrero con trajes de colores. El actor añadió un toque kitsch con una camisa estampada con figuras de carpinchosJordan Strauss - Invision
Jacob Elordi y Teyana Taylor -nominados por Frankenstein y Una batalla tras otra, respectivamente- compartieron un momento de risas durante el almuerzo en el hotel Beverly HiltonPATRICK T. FALLON - AFP
El detalle del look minimalista de Elle Fanning: un prendedor joya con la figura de un búhoPATRICK T. FALLON - AFP
El saludo entre el cineasta noruego Joachim Trier, Elle Fanning y Benicio Del Toro, que compite en la categoría de Mejor actor de reparto por su rol en Una batalla tras otraCaroline Brehman - Invision
Joachim Trier (Valor sentimental) y Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), nominados a Mejor dirección Caroline Brehman - Invision
El cálido saludo entre Wagner Moura y Teyana Taylor PATRICK T. FALLON - AFP
Emma Stone, con una copa de champagne en una mano y sus pertenencias -clutch, celular y billetera- en la otraPATRICK T. FALLON - AFP
En el almuerzo de nominados no faltaron las risas. Acá, Benicio Del Toro y la periodista y actriz Stacy Ike Caroline Brehman - Invision
Steven Spielberg también dijo presente, ya que es el productor de la nominada Hamnet. Próximamente, el 6 de marzo, el director llegará a la pantalla de Netflix con la serie documental Los dinosauriosCaroline Brehman - Invision
Leonardo DiCaprio asistió acompañado por su padre, George DiCaprioCaroline Brehman - Invision
El actor británico Lee Knight, cuyo cortometraje A Friend of Dorothy está nominado a los Oscar de este año, junto a la actriz irlandesa Jessie Buckley, protagonista de HamnetPATRICK T. FALLON - AFP
Kate Hudson fue fotografiada mientras charlaba con los escritores y directores Steve Pinder y Julia Aks, autores del cortometraje Jane Austen’s Period DramaPATRICK T. FALLON - AFP
Lee Knight junto a Miriam Margolyes, protagonista de A Friend of Dorothy. En el corto, la actriz de Harry Potter, La edad de la inocencia y Romeo + Julieta interpreta a una mujer soltera, cuya salud está en declive, que entabla una entrañable amistad con un estudiante de secundaria, personificado por Alistair NwachukwuVALERIE MACON - AFP
El saludo entre dos de los artífices de If I Had Legs I’d Kick You: la actriz Rose Byrne, protagonista de la película, y Ronald Bronstein, productor y marido de Mary Bronstein, la directora del film. Él además integró el equipo de Marty SupremoPATRICK T. FALLON - AFP
La actriz ganadora del Oscar Mary Steenburgen y el cineasta Craig Renaud, hermano del fallecido periodista y documentalista Brent Renaud, quien fue asesinado por las fuerzas rusas en Ucrania en 2022PATRICK T. FALLON - AFP
