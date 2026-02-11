Murió María José Campoamor, actriz y guionista de reconocidas producciones de TV: “Profundo pesar”

María José Campoamor, actriz, guionista, dramaturga y docente de extensa trayectoria, murió a los 79 años. La autora murió el pasado 8 de febrero, según confirmó este martes Argentores, entidad de la que la artista formaba parte.

La noticia generó numerosas reacciones de afecto entre sus colegas, círculo en el que Campoamor era reconocida como una de las plumas más prolíficas y respetadas de la televisión y el teatro argentino, y su nombre quedó ligado a ficciones que marcaron a distintas generaciones.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, Argentores expresó: “Con profundo pesar, despedimos a nuestra socia María José Campoamor, guionista, dramaturga, docente y actriz de una extraordinaria trayectoria en nuestro país. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”.

“Nacida en Francia, María José Campoamor adoptó a la Argentina como su hogar definitivo cuando en 1950, con apenas tres años, se radicó en nuestro país junto a sus padres, razón por la cual siempre se consideró argentina”, destacó la entidad en su despedida.

La carrera de la autora como guionista abarcó diversos géneros y formatos. Desde la telenovela clásica hasta el drama unitario y el teatro infantil, su escritura supo adaptarse a distintas audiencias y épocas de la televisión argentina.

En televisión escribió “más de 1500 horas de ficción” para producciones locales, muchas de las cuales también fueron emitidas en el exterior. Entre las obras en las que participó como guionista o coguionista se encuentran producciones emblemáticas como Pelito, ficción juvenil que marcó a una generación, y su participación autoral en Chiquititas, que también resultó otro fenómeno televisivo que trascendió fronteras.

Su recorrido incluyó, además, textos para Sinfonía Pastoral, capítulo del ciclo Cuentos para ver; Polenta; Hombres de ley; La bonita página; Personas y personajes y el unitario Di Maggio. También fue parte de recordadas producciones como La extraña dama y el ciclo Atreverse.

En el terreno internacional, trabajó en la telenovela Corazones de fuego, en coproducción con la RAI, y en El amor tiene cara de mujer, original de Nené Cascallar, realizada en coproducción con Televisa de México. Fue coautora de Desde adentro, Diosas y reinas y Amor sagrado, esta última junto a Ana Montes, además de colaborar como autora en Como vos y yo, Jugo azul de uvas y Alta comedia, ciclo histórico de la televisión argentina.

En teatro, Campoamor también construyó un legado. Su obra 008 se va con la murga se convirtió en un referente dentro de las artes esceánicas para las infancias. Otras piezas como Finisterre, Buenos personas y Gritos y susurros fueron una muestra, asimismo, de su capacidad para abordar el drama y los conflictos humanos con una mirada crítica.

A lo largo de su carrera, Campoamor recibió numerosos reconocimientos. Sus trabajos fueron distinguidos con premios Argentores, Prensario, Martín Fierro y Ondas de Barcelona, entre otros. También obtuvo el Augusto de Plata de Zaragoza y la Mención Especial de Obras de Teatro del Tercer Mundo, de la Unesco.

Más allá de los premios, colegas y alumnos la recuerdan como una docente generosa, comprometida con la formación de nuevas generaciones de autores y actrices.