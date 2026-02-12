La reacción de Michael Bublé y Luisana Lopilato ante la masacre en una escuela en Canadá: “Es devastador”

Michael Bublé y Luisana Lopilato se pronunciaron públicamente tras la matanza ocurrida en el día de ayer en una escuela de Tumbler Ridge, una localidad de Columbia Británica, en Canadá, donde nueve personas murieron y al menos 25 resultaron heridas en un tiroteo perpetrado por una joven de 18 años.

El hecho conmocionó al país y tuvo repercusión internacional. La masacre incluyó primero un tiroteo en una vivienda familiar y luego en una escuela secundaria de la zona. La autora del ataque fue identificada como Jesse Van Rootselaar, quien habría actuado en solitario y se quitó la vida antes de ser detenida, según confirmaron las autoridades del lugar.

La escuela que fue escenario de la matanza TRENT ERNST� - AFP�

El impacto del episodio se trasladó a las redes sociales, donde numerosas figuras públicas expresaron su solidaridad con las víctimas. Entre ellas figuran Michael Bublé y Luisana Lopilato, quienes residen gran parte del año en Canadá, país de origen del cantante.

A través de Instagram, el artista compartió un comunicado en nombre de “la familia Bublé”, en el que expresó su consternación. “Lo que ocurrió en Tumbler Ridge es devastador, y mi corazón está roto por las familias y seres queridos que enfrentan un dolor que nadie debería tener que soportar”, manifestó primero.

Y añadió: “Como padre, una tragedia sin sentido como esta toca un lugar difícil de describir con palabras. Uno piensa en las familias cuyas vidas han cambiado para siempre, y no puedo empezar a comprender el dolor por el que están pasando”.

En el mismo texto, Bublé dedicó palabras especiales a quienes integran la comunidad afectada por el ataque. “A los padres, estudiantes, maestros, socorristas y a toda la comunidad de Tumbler Ridge, mis más profundas oraciones están con ustedes y con todos los afectados por este inimaginable acto de violencia”, escribió.

El artista también destacó la solidaridad surgida en este difícil momento. “Una de las cosas que nos define como canadienses es la forma en que nos apoyamos los unos a los otros incluso en los momentos más oscuros, y ahora más que nunca, debemos unirnos y apoyarnos mutuamente, mientras nuestros vecinos atraviesan esta pérdida y dolor inconcebibles”, destacó.

Mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos, se conoció que la agresora tenía antecedentes de salud mental y había abandonado la escuela cuatro años atrás. El subcomisario a cargo del caso, Dwayne McDonald, precisó: “Van Rootselaar primero mató a su madre, de 39 años, y a su hermanastro de 11, en la vivienda familiar”. Luego del ataque en el domicilio, la joven se dirigió a la escuela secundaria, donde continuó el tiroteo.

El adiós del actor a Catherine O’Hara

Recientemente, Bublé también había utilizado sus redes sociales para expresar su dolor por la muerte de la actriz canadiense Catherine O’Hara, fallecida a los 71 años a fines de enero. Reconocida por sus papeles en películas como Beetlejuice y Mi pobre angelito, la artista generó una profunda conmoción en su país natal y entre sus colegas en el ámbito internacional.

Michael Bublé sorprendió con su dedicatoria para la actriz y su legado Captura X (@MichaelBuble)

Bublé, compatriota de O’Hara, decidió despedirla con un extenso texto. “La palabra desconsolado no alcanza para describirlo. Catherine O’Hara fue única. Una luz excepcional en este mundo, y su fallecimiento impactó con un peso indescriptible. No solo fue una artista, actriz y comediante legendaria. Fue una embajadora de Canadá en el sentido más auténtico: brillante, intrépida, profundamente original y llena de humanidad. Hizo reír al mundo, pero también hizo que la gente se sintiera reconocida”, apuntó.

Hace unos días, Bublé se tomó unos minutos para despedir en sus redes sociales a su compatriota, la actriz Catherine O'Hara Richard Shotwell - Invision

En el mismo mensaje, el cantante destacó la influencia que la intérprete tuvo en su propia carrera y el orgullo que representaba para su país. “Como artista, me inspiró más de lo que jamás imaginará. Estableció el estándar de lo que significa representar a tu país con excelencia y gracia, sin perder jamás la calidez ni la humildad. Estoy destrozado por su familia, sus seres queridos y todos los que la adoraban, tanto aquí en Canadá como en todo el mundo. Si estás de luto por esta pérdida, no estás solo. Todos compartimos un poco de esta tristeza. Descansa en paz, Catherine. Gracias por todo”, expresó.