Acusaciones cruzadas: ¿quién tiene las famosas camisetas de Diego Maradona?

Hace tiempo que todos se preguntan dónde están las camisetas de Diego Maradona , ese tesoro que el Diez coleccionó durante su brillante carrera como futbolista. El exjugador apunta sus dardos a su exmujer, Claudia Villafañe . En tanto, ella asegura y asegura que no las tiene. Lo cierto es que, por ahora, nadie parecer saber dónde están.

Carlos Monti contó en Confrontados , programa que conduce Marina Calabró en elnueve, que Claudia Villafañe habría vendido esas camisetas por 25 millones de dólares. Aunque hasta el momento no hay pruebas de sus dichos, muchas voces se sumaron a esta apasionante historia. Vanesa Machuca , exesposa del Chino Maradona (sobrino de Diego) sostuvo también esta versión. Pero, inmediatamente, Juan Manuel Dragani , abogado de Villafañe, salió al cruce de sus palabras y señaló que si Machuca no las rectificaba iban a iniciarle acciones legales, penales y civiles.

En tanto, según un mensaje que le envió Machuca a la conductora del programa ella no iba a cambiar su parecer: "No voy a rectificar nada porque lo que dije es verdad. No le tengo miedo a Claudia. Me quiso hacer callar una vez. Mi abogado es Francolino, arréglense con él".

Dragani insistió en que la acusación no tiene fundamentos: " Resulta irrisorio que Claudia falsifique la firma de Diego y que venda las camisetas por miles de dólares y sin certificar. Nadie las compraría sin un certificado de autentificación. Vamos a iniciarle juicio a esta señora Vanesa Machuca. Hoy hablé con Claudia y albergamos la esperanza de que se rectifique porque todos sabemos la talla de persona que es Claudia. Algunas personas buscan prensa y este es el caso, pero acarreará consecuencias. Claudia nunca jugó al fútbol y nunca firmó una camiseta en lugar de Diego. Entiendo que esta acusación se va a caer porque es irrisoria".

Por su parte, el Chino Maradona aseguró que su exesposa miente: "Me causa gracia lo que escucho. Obviamente hay que presentar pruebas para sostener estas pavadas que se están diciendo. Vanesa miente. (...) Siempre ensucian a mi tía Claudia y dicen que es la peor, la que vende y firma. Todos se hacen los tontos. Cuando hay plata de por medio la firma siempre es original. Mi tía firmaba otras cosas o las camisetas que le daban a la gente, no las que se vendían. Además mi tío sabía que sus hermanas se pasaban noches enteras firmando camisetas para alivianarle el trabajo", aseguró.

Por su parte, Matías Morla , abogado de Maradona, expresó que "ninguna camiseta debería venderse porque son de Diego". Y como si todo este embrollo de acusaciones fuera poco, se metió también Verónica Ojeda que, en un mensaje a Marina Calabró, expresó: "Es verdad que Claudia vendió las camisetas del padre de mi hijo. Nos veremos en la Justicia nuevamente. Es un horror que hablen de esto estando Diego vivo". ¿Dónde están las camisetas de Maradona? ¿Alguna vez se aclarará?