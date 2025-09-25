Daniela Celis reveló cómo afectó su vida el accidente de Thiago Medina: “Lucho para que mis hijas no se queden sin papá”

La vida del entorno de Thiago Medina se puso en pausa el viernes 12 de septiembre, cuando protagonizó un grave accidente al chocar con su moto en Moreno. A dos semanas del hecho, el exparticipante de Gran Hermano 2022 lucha por su vida y Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas, permanece junto a él de manera incondicional.

Thiago es padre de dos nenas junto con su ex Daniela Celis (Foto: @thi4go_km)

La influencer recurre diariamente a su cuenta de Instagram para dar el parte de su ex y, en medio de su ausencia en el show que Patria y Familia -el ciclo de streaming de Luzu TV en el que participa- llevó a cabo este miércoles en el Gran Rex, reveló que detuvo su vida desde el día que el joven de 22 años se accidentó.

“Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él. Me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones. Creo en la vida, en los milagros y en los por qué. Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar”, escribió desde sus stories de Instagram.

Daniela Celis publicó un nuevo mensaje en el que agradeció el apoyo en este momento (Foto: Captura Instagram/@danielacelis01)

Y continuó: “Ayer, 24 de septiembre, tenía mi primera función participando en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también. Paré mi vida, por ellas, por él”.

Por último, agradeció el acompañamiento de los fanáticos y se refirió a sus pequeñas Aimé y Laia, las gemelas que tiene poco más de un año. “Les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, que lo recibo siempre. Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama”.

Además, la joven de 29 años replicó un video en el que Fefe Bongiorno, uno de los conductores de Patria y Familia, dedicó el evento a Medina y al círculo íntimo. “Esta función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, a sus hermosas hijas Laia y Aimé y a nuestra queridísima Daniela Celis, mejor conocida como Pestañela“.

Daniela Celis aclaró el motivo de su ausencia en el Gran Rex

El mensaje de Daniela llegó después de que con el inicio de la primavera compartiera un recuerdo del año pasado, cuando todavía eran pareja. Por ese entonces, el joven sorprendió a Daniela y a su mamá con un ramo de flores amarillas al ritmo de la canción Flores amarillas de Floricienta.

Daniela Celis compartió un emotivo video de Thiago Medina

“Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro”, lanzó en un tono desgarrador, rogando por la recuperación de Medina.

La delicada situación de salud del joven de 22 años mantiene en vilo al ambiente artístico y a un sinfín de seguidores de Gran Hermano, el popular reality show que lo catapultó a la fama. Desde su ingreso, el estado del exconcursante acaparó la atención, generando una ola de preocupación que trascendió las redes sociales.

Harán una vigilia por Thiago Medina fuera del hospital donde se encuentra internado (Foto: Captura Instagram/@camioficial94)

En medio de comunicados médicos y cadenas de oración que se multiplican, los admiradores de Thiago decidieron tomar la iniciativa e impulsaron la organización de una vigilia este viernes 26, a partir de las 10, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno para hacer un abrazo simbólico.