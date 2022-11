El momento en el que Anna Faris pensó en abandonar Hollywood y la pregunta que se hizo antes de tomar la decisión

escuchar

Anna Faris, la reina de las sátiras de las películas de terror adolescente más taquilleras, estuvo a punto de abandonar Hollywood. Así lo reconoció la misma actriz en una entrevista que brindó a la revista People en el marco del estreno de The Estate, el film de Dean Craig donde comparte elenco con Toni Collette, Kathleen Turner, David Duchovny y Ron Livingston.

Todo sucedió cuando la comediante abandonó en 2020 la comedia de CBS Mom. “Se sintió como la primera vez que no tenía el pie en el acelerador”, aseguró la estrella a la publicación estadounidense. En la serie de Chuck Lorre, Faris, de 45 años, se puso en la piel de Christy Plunkett, una madre soltera alcohólica en recuperación que compartía su vida con su madre, otra exadicta. El éxito de la comedia fue tal que se extendió por ocho temporadas, pero en la séptima Faris dijo basta.

“Estoy muy agradecida con Chuck (Lorre), los escritores y mis increíbles compañeros de reparto por crear una experiencia de trabajo verdaderamente maravillosa. Si bien mi viaje como Christy ha llegado a su fin, lo que me permite buscar nuevas oportunidades, estaré viendo la próxima temporada y apoyando a mi familia de televisión”, había expresado Faris luego de abandonar el show.

Hoy, dos años después de aquel momento, Faris contó lo que sintió después de siete años de trabajo ininterrumpido. “Se sintió como la primera vez que no tenía el pie en el acelerador”, expresó la intérprete, quién saltó a la fama en 2000 con Scary Movie y pasó las siguientes dos décadas persiguiendo papeles para “sentirse competitiva”. Una vez que pudo alejarse de esa exigencia, Faris sintió alivio. Fue en ese momento en el que el pensamiento de dejar todo se cruzó por su cabeza. “Yo estaba como, ‘¿tengo suficiente [dinero] para jubilarme?’, recordó.

En lugar de retirarse, Anna optó por reducir la velocidad y reevaluar cada proyecto. “Realmente comencé a pensar a dónde quería ir en términos de carrera”, explicó. Además, reconoció que durante ese tiempo aprendió a relajarse lejos del set. “Definitivamente estaba disfrutando todo ese tiempo libre”.

Un paréntesis necesario y el papel que la tentó a volver

Antes de volver al ruedo a principios de este año, Faris y su esposo, el director de fotografía Michael Barrett, decidieron pasar más tiempo en familia. Así, el matrimonio se dedicó a hacer planes con Jack, el hijo de 10 años que Faris comparte con su exesposo Chris Pratt y con los dos hijos que Barrett tiene de su matrimonio anterior. Lo que determinó el regreso de Faris al trabajo fue una oferta por demás tentadora.

“La aparición de The Estate se sintió un poco como el zapato de Cenicienta en términos de trabajo. Pudimos filmar en Nueva Orleans, una ciudad que amo, y con un elenco increíble. Y pudimos tocar. Me recordó de mi amor por la interpretación”, explicó.

The Estate cuenta la historia de dos hermanas -Savanna (Faris) y Macey (Toni Collette)- que compiten con sus primos (David Duchovny y Rosemarie DeWitt) en una búsqueda para llegar hasta el testamento de su malvada tía Hilda (Kathleen Turner), una mujer que padece una enferma terminal.

“Hay una gran liberación al interpretar a personas atroces”, contó Faris, reconocida por su gran capacidad para la comedia. Además, destacó la posibilidad de trabajar con Collette, lo que definió como un atractivo. “Fue un gran sueño trabajar con Toni y un objetivo de toda la vida”, aseguró.

Por último, Faris marcó la diferencia entre su nuevo film y la sitcom que protagonizó a lo largo de siete temporadas. “En Mom, que fue realmente gratificante de una manera muy diferente, todo era muy preciso. Las comedias de situación son increíblemente quirúrgicas y no hay espacio el juego. Todo está muy coreografiado. El diálogo es increíblemente preciso”, recordó. Luego, explicó que por ese motivo la experiencia de The Estate fue “completamente rejuvenecedora”. “Me emocionó mucho, y no me había sentido así en mucho tiempo”, confió.

LA NACION