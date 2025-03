Chris Pratt reveló lo que hizo para salvar a su primer hijo: “Un pacto con Dios”

El nacimiento de su primer hijo fue un punto de inflexión en la vida de Chris Pratt , así lo aseguró el propio actor. En ese momento, cuando Jack llegó al mundo siete semanas antes de tiempo y tuvo que pasar un mes en terapia intensiva, hizo un “pacto con Dios” y, según su relato, logró salvar la vida del pequeño. A partir de entonces, su fe se afianzó.

Jack, fruto de su amor con su exesposa Anna Faris, nació en agosto de 2012 de forma prematura y con un peso de 1,4 kilos . El recién nacido fue tratado de inmediato en una unidad de cuidados intensivos neonatales, donde pasó un mes antes de que sus padres pudieran llevarlo a casa.

“Tenía tantos problemas”, recordó la estrella de Hollywood en una entrevista que le concedió al Christian Post hace unos días. “Le recé mucho a Dios. Estaba en una etapa de transición espiritual en ese momento y no lo comprendía del todo. Volví a hacer un pacto con Dios: ‘Lo siento, Dios, aquí estoy de nuevo, pidiendo tu gracia’”, relató.

El protagonista de Electric State, el film de Netflix en el que comparte pantalla con Millie Bobby Brown, aseguró que fue su fe lo que ayudó a su bebé a salir adelante. “Realmente salvó a mi hijo, y ese fue el momento en que mi fe se consolidó. Mi corazón se ablandó y mi fe se endureció. Ese fue el momento en que pensé: ‘De ahora en adelante, le cederé mi fe a Dios’”, confesó.

Aquella experiencia fue trascendental en la vida de Pratt. “Me bauticé como católico. No éramos una familia muy religiosa. Tuve varios momentos a lo largo de mi vida en los que realmente me sentí llamado a Dios y le entregué mi corazón a Jesús”, declaró a Fox News un día después de la charla con la publicación religiosa. “El momento más impactante fue cuando nació mi hijo. Nació prematuro y tuvo algunos problemas de salud, y en ese momento, realmente hice tratos con Dios. Sentí: ‘Si salvás a mi hijo, te lo daré todo. Te daré mi vida, te daré mi plataforma, no me avergonzaré de hablar contigo, de hablar de vos’. Y él salvó a mi hijo y he estado tratando de cumplir esa promesa desde entonces”, repasó.

El recuerdo de Anna Faris

La actriz Anna Faris también se ha referido a su hijo Jack y su turbulento nacimiento. “Rompí bolsa en mitad de la noche a los siete meses”, declaró la actriz en diálogo con la prensa en 2015. “Corrimos al hospital y lograron detener el parto activo con magnesio”, agregó. La pareja pensó que Anna quedaría internada durante un mes, hasta el momento del nacimiento. “Al séptimo día comencé con el trabajo de parto otra vez”, expresó.

La primera reacción de Faris fue negar lo que estaba sucediendo. Incluso llegó a pensar que se había indigestado. “Chris y yo estábamos muy asustados, pero cuando Jack salió, a pesar de ser tan pequeño, nos pareció que estaba bien”, reconoció. La pareja pudo seguir adelante, y un mes después de su nacimiento volvieron a casa con el nuevo integrante de la familia. Faris y Pratt se separaron en agosto de 2017.

En el último cumpleaños de Jack, en agosto del año pasado, el actor se volcó a las redes sociales para felicitarlo por sus 12 años. “Feliz cumpleaños a mi maravilloso hijo Jack”, escribió en Instagram junto a una serie de postales del preadolescente en una granja alimentando a los animales. “Doy gracias a Dios todos los días por vos, mi dulce niño. Sos tan inteligente, gracioso, amable, considerado, confiable y fuerte. Te quiero mucho, pequeño. ¿Doce? ¡De verdad que no puedo creerlo!”, completó.

Pratt volvió a creer en el amor de la mano de la escritora Katherine Schwarzenegger, con quien se casó el 8 de junio de 2019 en Montecito, California. Un año después, el actor y la hija de Arnold Schwarzenegger le dieron la bienvenida a su primera hija, Lyla. En mayo de 2022 nació su segunda hija, Eloise, y en noviembre de 2024 la familia se completó con el nacimiento de Ford.

Por su parte, Faris rehizo su vida con el director de fotografía Michael Barrett, con quien se casó en un juzgado local del estado de Washington en julio de 2021. La encargada de dar la noticia fue la misma actriz en su exitoso podcast, Anna Faris is Unqualified. “Mi prometido es ahora mi marido. Sí, nos fugamos. Fue increíble”, reveló en diálogo con un oyente, aunque no brindó detalles del casamiento.

