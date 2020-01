El músico fue a visitar a su hija a su nuevo trabajo y ella no lo tomó muy bien

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2020 • 10:24

Los chicos crecen rápido y esto corre a para todos, incluso para Chris Martin. El cantante y líder de Coldplay fue a visitar a su hija Apple a su nuevo trabajo en una tienda de ropa y la hizo pasar un momento muy incómodo frente a sus nuevos compañeros.

En una entrevista para el programa de Ellen DeGeneres, el músico comentó que, durante uno de los primeros días de su hija como empleada, decidió ir a comprar una remera para ver cómo se desempeñaba y darle una sorpresa. Pero la idea estuvo lejos de ser feliz para adolescente: al verlo en la fila, se empezó a desesperar y a decirle con mímica que se vaya. "Cuando la vi hacer todas esas señas, rápidamente me moví a la fila de al lado, y ahí estaba yo, con una remera, temblando y asustado de mi propia hija", comentó entre risas el artista.

Pero no todo es negativo en esta historia. "Cuando le pagué a la otra cajera le di unos dulces que le había preparado a Apple y le pedí si se los podía dar a ella. Entonces me fui y mientras estaba cruzando la puerta mi hija me grita 'te quiero, pa'", resaltó con una enorme sonrisa. "Es el primer trabajo que tiene ella y estoy muy orgulloso. Es muy joven, va a cumplir 16 años, pero aun así intenta hacerse su camino en este mundo", señaló sobre la adolescente.

Apple es la hija mayor que Martin tiene con su exesposa Gwyneth Paltrow. La actriz, de hecho, también tiene historias divertidas con la adolescente haciéndola pasar vergüenza. En una entrevista con The Rachael Ray Show, afirmó que hay veces donde de pronto es la persona que más vergüenza le causa a la adolescente. "Si se me ocurre hacer algo medio raro en público, la cara de ella se convierte en una hoja de papel. Si digo algún chiste bobo o incluso si me pongo a bailar con la música de una tienda, ella me dice 'ma', y yo le digo 'Ok, lo entiendo'", explicó.

"Me debe odiar", bromeó la actriz en una entrevista con Jimmy Fallon. "El otro día entramos a una tienda y había una muy buena canción sonando por los parlantes, la miré a los ojos e inmediatamente me dijo 'ni se te ocurra. Mi respuesta fue ponerme a bailar", contó Paltrow.