Sex, viví tu experiencia, el espectáculo de José María Muscari que en 2019 llenaba el Gorriti Art Center y que desde hace unos meses se ha reciclado en su versión virtual tras el confinamiento, reúne a cerca de una treintena de actores, cantantes y bailarines, y se ha convertido en una exitosa propuesta para disfrutar vía streaming. Sin embargo, hubo otros intérpretes que recibieron la propuesta del director para sumarse a la obra pero dijeron que no.

Esther Goris es una de ellas. En una conversación con el programa Intrusos, la actriz contó los motivos que la llevaron a rechazar la oferta. "La propuesta tiene que llevar pimienta, por eso yo.", expresó primero, algo tímida, intentando excusarse. "Por eso vos te bajaste", completó la frase el conductor del ciclo, Jorge Rial. "A vos no te parece mal lo que se hace, pero no estás dispuesta a hacer eso.", apuntó el conductor, ante lo que la actriz respondió tajante: "No es que no esté dispuesta, es que no puedo".

Para dar una idea más aproximada de lo que suponen para ella este tipo de escenas, Goris recordó una experiencia de la que no se olvida. "Una vez me tocó hacer una con Peter Lanzani, que lo amo, lo adoro. Yo no pude ni hacer una escena donde meto una mano en la espuma de una bañera y está Peter del otro lado. Fue todo un problema, ¡y eso que era solo meter la mano y tocar la espuma! Pero nada más por lo que sugería ya me daba vergüenza", recalcó en referencia a su trabajo en La Leona.

Tras ello, la intérprete aclaró que todas aquellas representaciones en las que tienen lugar ese tipo de momentos de intimidad despiertan en ella "mucho pudor". "Sé que hay compañeres que tiene talentos. Gloria Carrá tiene una sensualidad única y sabe cantar como los dioses. Eso no me parece pornografía, me parece una delicia. Pero a mí me da mucha vergüenza", zanjó.

En diálogo con los panelistas de Intrusos, Goris también cuestionó las distintas formas en que se habla de estas interpretaciones dependiendo del género: "Me enteré que los varones hacen desnudos y me pregunto por qué, cuando las mujeres hacemos un desnudo, actrices, modelos, no pasa nada, simplemente se admira la belleza, se habla de sus cuerpos como de cuerpos bellos, porque seguramente coinciden con el canon de belleza de la época... Pero cuando se desnuda un varón, hay un problema".