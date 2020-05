"Sexting artístico", el último juguete erótico de José María Muscari

Ana Devin, de Sex, ahora estará en Sex Virtual Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus , muchos artistas decidieron apostar fuerte en redes para mantener la llama de la musa encendida. En la cartelera porteña hizo punta Sex, viví tu experiencia , el exitoso espectáculo de José María Muscari que desde 2019 llenaba el Gorriti Art Center con seis funciones semanales y entradas agotadas.Resulta que a partir del confinamiento, la compañía que integran 25 actores además de 15 asistentes detrás de escena, finalmente se reinventó con un nuevo concepto.

"Si tuviera que definir la experiencia diría que es un objeto artístico virtual; un sexting artístico ; una gang bang de arte erótico; una orgía de estímulos creativos/sexuales", adelanta en exclusiva José María Muscari, creador de la experiencia junto al coreógrafo Mati Napp y la productora general, Paola Luttini .

De esta manera, a través de un novedoso dispositivo multiplataforma, el próximo 20 de mayo debutará Sex Virtual , "una aventura privada, personal, virtual y sexual, para subir la temperatura en casa o en el trabajo". El programa incluye zoom sobre fetiches; audios de Whatsapp con fantasías eróticas; vivos con coreografías de Mati Napp creadas especialmente para esta instancia; Sexting "muy hot" por Telegram; videos artísticos eróticos; material subido de tono en privado por Twitter. También incluirá desafíos para votar el mejor orgasmo, fotos de nudes exclusivas con textos; canciones "en la ducha desnudos", y más.

Muscari y su troupe, en Sex Virtual Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

La experiencia total comprende cinco días de material exclusivo, donde el espectador tendrá una interacción privada vía Whatsapp, Instagram, Zoom y otras plataformas con el objetivo de buscar la mayor cercanía con los artistas.

"Es un proyecto virtual que surgió a partir del éxito del Sex Virtual que veníamos desarrollando en nuestra cuenta de Instagram. Hace tiempo me venían proponiendo hacer distintas cosas respecto de Sex y yo no quería porque me parecía muy difícil trasladar la obra de teatro a una plataforma o a streaming y que la gente te pague. Con la producción y todo el elenco estuvimos trabajando estos últimos días al mil y finalmente ya estamos lanzando este proyecto virtual, monetizado, que me parece va a estar buenísimo y va a ser el primer objeto artístico virtual de manera personalizada", explica Muscari.

A diferencia de otras piezas de teatro virtuales o registros de obras que se valen de una gorra electrónica como colaboración voluntaria para mitigar la crisis, Sex Virtual costará 500 pesos (entrada general) y 1000 pesos (Vip) que incluye interacción por Whatsapp.

"Al adquirir esa membresía el público recibirá material por las distintas plataformas al que sólo accede la gente que pagó esta membresía. También habrá algunas transmisiones más privadas por Zoom para algunos ganadores, y una tercera plataforma donde subiremos material más zarpado que no podríamos transmitir por Instagram", explica Muscari sobre la experiencia protagonizada por Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Ana Devin, Agustín Sierra, Militta Bora, Tucu López, Srta. Bimbo y una troupe hot encargada de subir la temperatura. También se sumará Patricio Gómez Di Leva, un sexólogo hot.

El voyeurismo de Sex, viví tu experiencia ahora será virtual Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

"De alguna manera todo empezó como un 'emprendimiento' personal el primer fin de semana de la cuarentena: Las citas virtuales. Como estoy sin pareja hace un año y medio, lancé desde mi cuenta una convocatoria para que me escribieran hombres, y en función de la cantidad de tipos que me escribieron, seleccione a tres para tener una cita virtual: uno el viernes, otro el sábado y otro el domingo. Cuando se publicitó todo esto me di cuenta de que había mucha demanda en redes por ver esas citas. Por supuesto que no las hice públicas, porque era algo personal, pero esa demanda del público me quedó repiqueteando y me hizo pensar", recuerda Muscari.

Ese fue el puntapié inicial, y enseguida surgieron los primeros vivos en la cuenta de Instagram de la obra (@vivituexperienciaok), que poco a poco se fueron convirtiendo en algo diferente, más atípico y más interactivo también con el público, con sus propios artistas y diferentes invitados.

"En principio la idea de cada vivo lo trabajamos con Paola Lutini, que es la productora general de la obra. Después nuestros jefes de redes trabajaron con los artistas sobre la metodología. El vivo funciona mejor si uno interactúa con los espectadores, que con sus comentaros incluso pueden cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo. Sex se reinventa, Sex no tiene formato", asegura Muscari.

Y concluye: "Cuando pase la pandemia creo que hay algo en nosotros que indefectiblemente va a cambiar, porque ya cambió. Una conciencia que antes no teníamos en relación al cuidado. En un punto lo tomo también como una lección: Todo eso que teníamos cotidianamente, a lo que no le dábamos ninguna bola, la pandemia lo puso en un lugar de importancia y de necesidad que por supuesto lo resignificará cuando lo volvamos a tener. Y con el tiempo, lamentablemente, de todo eso también nos vamos a olvidar.

Diego Ramos también será parte de Sex Virtual Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

PARA AGENDAR

Sex Virtual . Desde el miércoles 20, a las 10 de la mañana hasta el domingo 24, a la medianoche. Las actividades son múltiples y cada uno decide en qué participar. Entradas (únicamente por alternativateatral.com): 500 pesos (general) 1000 pesos (Vip), que incluye interacción por Whatsapp.

