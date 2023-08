escuchar

En una charla informal y con una naturalidad que llamó la atención y despertó algunas carcajadas, el actor Liam Neeson abrió las puertas de su intimidad y compartió el vergonzoso motivo por que el que sus días de confesión religiosa terminaron de forma abrupta cuando tenía apenas 15 años.

En un clip del episodio que vio la luz el lunes pasado del podcast Conan O’Brien Needs a Friend, el actor de 71 años repasó su infancia como católico en Irlanda, explicó que fue monaguillo y se detuvo en un episodio puntual: el día en el que un sacerdote misionero africano visitó su iglesia. “ Confesarse con él fue como un gran problema ”, señaló.

Liam Neeson recordó su infancia como monaguillo Netflix

Luego de comenzar a confesarse, Neeson recordó el momento exacto en el que el diálogo se puso áspero. “Había aprendido a darme placer en casa, debajo de las sábanas, ¿verdad? Había buscado la palabra adecuada. Recuerdo que pensé: ´¿Masturbarse? ¿Masturbación? Está bien. Eso parece bastante inofensivo´”. Sin embargo, cuando lo verbalizó ante el representante de la Iglesia, la reacción del sacerdote no fue la que esperaba. “¡¿Tú qué?!”, se horrorizó el hombre.

“ Este tipo, literalmente, dijo cosas como: ‘¡La hierba crecerá sobre la palma de tu mano antes de que tengas 21 años! ¡Frená esa práctica diabólica´ ”, recordó Neeson. En ese momento, el joven Liam se sintió avergonzado. “¡Está gritando esto!”, recordó el protagonista de La lista de Schindler cuando notó que fuera del confesionario había mujeres mayores rezando de rodillas mientras a él le gritaban. “Pueden oír todo”, recordó que pensaba en ese instante.

“Esa fue la última vez que fui”, cerró la anécdota la estrella de Hollywood, a lo que O’Brien, respondió con total naturalidad después de soltar una carcajada: “Creo que eso será suficiente”.

Problemas con las escenas de sexo

Neeson se siente más cómodo haciendo escenas de acción ALFA

Neeson, cuya última película, Contrarreloj, ya está en cines en Estados Unidos y llega a las salas de la Argentina el próximo 31 de agosto, admitió en una entrevista con Vanity Fair a principios de este año que, hasta el día de hoy, las escenas de sexo no son lo que más le gusta filmar. “Seré honesto: cuando veo una escena de sexo, simplemente no puedo mirarla”, explicó. “Simplemente me da vergüenza. Sé que están coreografiados y esas cosas, pero no necesito ver eso” , agregó sin vueltas.

Los comentarios del actor de Sombras de un crimen se sucedieron a los de Penn Badgley, quien fue noticia por su decisión de no filmar más escenas de intimidad para su serie You, y luego redobló su apuesta en medio del debate público sobre su postura. “Sí, estoy absolutamente de acuerdo y lo apoyo”, dijo entonces Neeson sobre la determinación de su colega. “No me gusta hacerlas. He hecho bastantes escenas de sexo y hubiera preferido dejarlo a la imaginación, especialmente en el caso de las mujeres, las actrices”, sumó.

Una mujer notable

Helen Mirren y Liam Neeson hablaron en conjunto de su historia de amor

A principios de este año, Neeson también hizo una fuerte revelación sobre una de las mujeres de su vida: Helen Mirren. Neeson y Mirren fueron una de las grandes parejas del mundo del espectáculo. Se conocieron en la década del ‘80 cuando aún él no era el héroe de acción en el que se convirtió tiempo después y ella ya era una estrella consagrada. A pesar de que ya ha pasado mucho tiempo de esa historia, ambos guardan los mejores recuerdos de esos años donde hasta llegaron a vivir bajo el mismo techo.

En una reciente entrevista, el protagonista de Búsqueda implacable recordó aquella historia de amor, y definió a la legendaria actriz como “una mujer notable” y “una actriz extraordinaria”. “ Debería tener tanta suerte y sentirme honrado de haber pasado tres o cuatro años con esa dama. Ella es realmente otra cosa “, dijo el actor en ET Canada en febrero de este año.

Los actores se conocieron en el set del film Excalibur en 1980 y el flechazo fue instantáneo. “Recuerdo estar en el set y pararme con Ciarán Hinds mientras Helen caminaba hacia nosotros vestida con su traje completo de Morgana Le Fey y ambos dijimos: ‘Oh’ y me enamoré. Creo que Ciaran también lo estaba, pero yo estaba muy enamorado”, reveló el intérprete ante la mirada atónita de su ex en 2018, cuando ambos compartieron el estudio de The Graham Norton Show.

Liam Neeson y Natasha Richardson formaron la familia que tanto deseaba el actor GROSBY GROUP - LA NACION

Luego de su relación con Mirren, Neeson pasó por el altar. La afortunada fue Natasha Richardson, la hija mayor de la legendaria actriz Vanessa Redgrave, a quien conoció en 1993 en la obra de teatro Anna Christie en Broadway. Con ella tuvo dos hijos, Micheál y Daniel, y formó la familia que tanto anhelaba. Sin embargo, en 2009, la tragedia golpeó a su puerta cuando su esposa sufrió un accidente de esquí en Canadá y falleció a causa de un traumatismo a sus 45 años. Desde entonces, el actor se ha volcado de lleno a su carrera para mantenerse ocupado.

LA NACION

