El motivo por el que Sofía Vergara faltó a la ceremonia de los Emmy y terminó en el hospital

En la noche del domingo, la televisión norteamericana tuvo su gran fiesta. Desde el Peacock Theater de Los Ángeles, la 77 entrega de los premios Emmy -que reconoció a lo mejor de la pantalla durante la temporada 2024/2025- reunió a grandes figuras de la industria. Sin embargo, hubo algunas ausencias que llamaron la atención. Tal fue el caso de Eric Dane, que tenía previsto subir al escenario como parte de un tributo a Grey’s Anatomy y canceló a último momento. O de Jeremy Allen White, el protagonista de El Oso, que tenía la boda de su mejor amigo y no pudo ir. El caso de Sofía Vergara fue diferente: la actriz, que el año pasado fue nominada por su rol en Griselda, recurrió a sus redes sociales para contar el motivo que la dejó fuera de la ceremonia y en un hospital.

“No fui a los Emmy, pero sí a urgencias”, reveló en su cuenta de Instagram la actriz de Modern Family este domingo por la noche. En una foto, donde se ve su rostro en primer plano, la estrella colombiana mostró el inesperado problema de salud que sufrió mientras se estaba preparando para la gran gala: “Perdón, tuve que cancelar. Sufrí la alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto”.

A juzgar por la imagen, donde se la ve en bata y peinada, Vergara se estaba maquillando para asistir a la ceremonia de los Emmy y alguno de los productos que usó afectó uno de sus ojos, provocándole una notable hinchazón en el párpado superior. Por esta razón, la jueza de America’s Got Talent tuvo que cambiar su glamoroso vestido de gala por unos jeans y un look mucho más casual: jeans y remera negra.

Sofía Vergara tuvo que cambiar su glamoroso paso por la alfombra roja de los Emmy por una noche en una guardia instagram.com/sofiavergara/

Angustiada por este imprevisto, Vergara también compartió algunos videos de lo que fue su estadía en el hospital. Mientras que en el primero se la ve dolorida y tirada sobre una camilla, en el segundo la actriz lava su ojo con intenciones de aliviar la molestia.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios y buenos deseos para ella. “Te seguís viendo adorable”, escribió uno de sus seguidores, mientras que otra bromeó: “O sea que hasta con el ojo chueco esta mujer es hermosa”. Los famosos también aprovecharon el posteo para desearle una pronta recuperación. Tal fue el caso de Terry Crews o de Elizabeth Chambers, que le envió “todas las mejores vibras curativas”. Por su parte, Heidi Klum mostró su desconcierto a través de un “¿Qué carajo…?”.

En sus historias, la estrella colombiana mostró cómo buscaba aliviar la reacción alérgica en su ojo instagram.com/sofiavergara/

La presencia de Sofía Vergara en la edición de los Emmy de este año era muy esperada. No sólo porque la actriz iba a ser una de las encargadas de presentar uno de los premios, sino porque el año pasado su participación no pasó desapercibida: la colombiana fue nominada como mejor actriz de miniserie por su trabajo en Griselda, lo que la convirtió en la primera latina en ser nominada en esa categoría.

El sábado por la noche, Vergara había estado disfrutando de la pelea de Terence Crawford y Canelo Alvarez disputada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. “¡Gracias @netflix! ¡Qué noche!”, expresó en su Instagram mientras posaba junto a amigos, entre los que se encontraban Marc Anthony.

De hecho, algunos de sus seguidores bromearon con el hecho de que su ojo estaba así por haber ido a la pelea. “El que peleó fue Canelo, no tu mi amor”, dijo una usuaria en clave de humor.