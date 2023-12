escuchar

Elsina Khayrova es una ex modelo y ciudadana británica de 36 años, hija de un reconocido diputado ruso y exesposa de Dmitry Tsvetkov, un magnate dedicado al comercio de diamantes. Fanática de la moda, la mujer es considerada una de las más importantes socialités de la noche londinense y marca tendencia con sus looks. En sus redes sociales, suele publicar fotografías en exclusivos eventos y disfrutando de su tiempo libre junto a su pequeña hija, Eva. La semana pasada, ella y Tom Cruise compartieron una velada en Mayflair donde, al parecer, no pudieron disimular su complicidad y los rumores sobre el romance no tardaron en difundirse .

La socialité rusa Elsina Khayrova, de 36 años, es 25 años menor que Tom Cruise

Los medios británicos aseguraron que la pareja abandonó la fiesta en la madrugada del domingo, alimentando aún más las especulaciones sobre su posible romance . Según publicó el DailyMail, la estrella de Hollywood se preocupó por mantener la privacidad a lo largo del evento: “Cruise se mostró muy simpático: no paraban de pedirle fotos y él se negaba cortésmente”. Fue tanta la insistencia de los invitados, que finalmente, “el DJ tuvo que anunciar en ruso que el Sr. Cruise no quería ninguna foto”. Al parecer, por ahora, el actor prefiere conservar un perfil bajo con su nueva pareja, aun cuando desde que se divorció de su tercera esposa, Katie Holmes, en 2012, no presentó públicamente a ninguna novia.

El ex esposo de Elsina Khayrova le advirtió a Cruise que Elsina es difícil de complacer

Un divorcio polémico

Cruise no parece estar preocupado por el pasado amoroso de Khayrova (y el drama legal), sino que se muestra entusiasmado por el presente y futuro de su nuevo romance. Sin embargo, los detalles del matrimonio de la modelo con su millonario exesposo no pasaron desapercibidos por los titulares británicos. En diálogo con el Daily Mail, Tsvetkov describió a su ex como una mujer a la que le gustan “las cosas buenas de la vida” y que prefiere los objetos “caros y lujosos”.

“ Tom debería mantener los ojos y la billetera bien abiertos . Tiene 36 años, es hermosa, económicamente independiente y ama la vida”, dijo el magnate. Además, el exmarido de Khayrova, le advirtió a Cruise que Elsina es difícil de complacer y que él gastó más de 10 millones de dólares en ropa y otros 2 millones dólares en bolsos durante los 11 años que duró su matrimonio con ella . Según trascendió, la ex pareja compartía varias mansiones en Reino Unido, cada una valuada en más de 20 millones de dólares, así como también casas en Emiratos Árabes y Chipre. Pero eso no es todo: ambos comparten una colección de autos de lujo, joyas y majestuosas obras de arte. Aún no se difundió cómo se dividieron los bienes tras su separación.

La ex pareja compartió varias mansiones en el Reino Unido, cada una valorada en más de 20 millones de dólares, así como propiedades en Dubai y Chipre

El final de la relación fue turbulento y estuvo marcado por graves denuncias. Tsvetkov acusó públicamente a Khayrova de haberle ocultado importantes bienes, como una colección de carteras valuadas en un millón de dólares. Por su parte, ella lo señaló como uno de los nombres de “lista de los más buscados del Kremlin”. Dmitry le dijo a la prensa que no se había comunicado con su exesposa para conversar sobre su nuevo romance con Tom Cruise ya que su “método preferido de comunicación” era únicamente a través de su abogado. Con un pequeño gesto de caballerosidad, Tsetkov agregó que está “feliz por ella”. “Nunca ha sido una gran fanática de Tom Cruise, pero estoy seguro de que todo ha cambiado ahora”, admitió con ironía.

Elsina Khayrova se divorció del magnate de diamantes Dmitry Tsvetkov, en 2020

Seductor serial

El actor, conocido por su participación en la iglesia de la cienciología, estuvo casado en tres ocasiones: con Mimi Rogers de 1987 a 1990, con Nicole Kidman de 1990 a 2001 y con Katie Holmes de 2006 a 2012. Su familia incluye a Bella y Connor, sus hijos con Kidman, y a Suri, su hija con Holmes.

Fue en mayo de 1987 cuando Cruise se casó en una ceremonia íntima y secreta con Mimi Rogers, que era seis años mayor que él y una de las actrices más destacadas de la época. Pero el crecimiento repentino de la carrera de Cruise, sumado a otros conflictos personales, llevó a la pareja a divorciarse en 1990. Sin embargo, la soltería no le duró mucho a Tom, que en diciembre del mismo año contrajo matrimonio con la actriz Nicole Kidman, a quien conoció en el set de filmación de Días de trueno. La pareja adoptó a sus dos hijos, Isabella Jane -nacida el 22 de diciembre de 1992- y Connor Antony -nacido el 17 de enero de 1995-.

“Tom debería mantener los ojos y la billetera bien abiertos”, le advirtió el ex de su nueva novia Agencias

En febrero del 2001, para sorpresa de la protagonista de Las horas, Cruise presentó la solicitud de divorcio y se quedó con la tenencia de los hijos de la pareja.

Poco después de su divorcio y antes de conocer a Katie Holmes, Tom Cruise salió durante un tiempo con la actriz española Penélope Cruz, un romance que mantuvo en privado y lejos de las cámaras. No pasó mucho tiempo hasta que anunciaron que Holmes estaba embarazada de la pequeña Suri, que nació el 18 de abril de 2006 en Santa Mónica, California. El 18 de noviembre de ese año, Cruise y Holmes se casaron en Italia, en donde celebraron con una gran fiesta a la que acudieron varias estrellas de Hollywood. Hoy Suri casi no tiene contacto con su padre, con quien no se la ve en público desde 2013. El motivo de esta distancia entre padre e hija tiene que ver con la Iglesia de la Cienciología, de la cual él es parte y ella no, por decisión de Holmes. La adolescente vive con su mamá en Manhattan y se muestra muy independiente, realizando actividades sola como pasear a sus perros, salir a comer o hacer las compras.

Recientemente, en el marco de la nueva entrega de Misión Imposible, el actor fue vinculado a su compañera de reparto Hayley Atwell, pero la actriz desmintió cualquier relación más allá de lo profesional. Incluso trascendió un posible amorío con Shakira durante el evento Gran Premio Fórmula 1 en Miami, pero fueron sólo especulaciones.

