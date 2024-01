escuchar

En los próximos días, más precisamente el 17 de enero, Jim Carrey cumplirá 62 años. Para celebrar este nuevo aniversario, el actor decidió hacer una fiesta anticipada en Los Ángeles, a la cual concurrieron muchas estrellas de Hollywood.

Para la ocasión, el protagonista de Tonto y Retonto estrenó un nuevo look: llamó la atención su pelo largo, larguísimo, propio de una estrella de rock de otros tiempos. Se lo vio feliz y descontracturado al salir del restaurante San Vicente Bungalows, en West Hollywood, con sus amigos Seth Green, Jimmy Kimmel, Bill Burr, Adam Sandler, Jeff Ross y Dustin Hoffman .

Jim Carrey celebró su cumpleaños junto a Jimmy Kimmel, Adam Sandler, Seth Green, Jeff Ross, Dustin Hoffman y Bill Burr Backgrid/The Grosby Group

El cumpleañero llevaba una campera color canela sobre una camiseta negra. Se lo vio cargando un regalo bajo el brazo mientras que un guardia de seguridad que caminaba a su lado llevaba una torta dentro de una caja rosa, la cual guardó en un auto que estaba estacionado en la zona.

Kimmel, de 56 años, también se vistió de manera informal, con una polera oscura y pantalones negros. El comediante estuvo conversando animadamente con el hombre del valet parking, mientras aguardaba que le entregaran su auto. Sandler, de 57 años, estaba muy cómodo con una campera de algodón verde a rayas, pantalones marrones y zapatillas blancas y negras, mientras esperaba fuera del restaurante. Por último, Hoffman llevó un sobretodo bastante formal y elegante.

Jimmy Kimmel con un look descontracturado tras la cena con Jim Carrey y comediantes amigos Backgrid/The Grosby Group

Adam Sandler disfrutó de la cena y eligió para la ocasión un look deportivo Backgrid/The Grosby Group

Dustin Hoffman, más serio y elegante que el resto de los comensales Backgrid/The Grosby Group

En abril de 2022, Carrey anunció que se retiraría de la actuación, algo que causó mucha tristeza entre sus admiradores. “Me retiro”, afirmó el célebre actor en una entrevista con el sitio Access Hollywood. A menos que surja un proyecto “soñado” e ideal, el protagonista de Ace Ventura aseguró que no tiene ninguna intención de continuar su prolífica y exitosa carrera en Hollywood. “Amo pintar”, reveló.

“Me retiro y lo digo en serio”, insistió el actor esbozando una leve sonrisa. Y aclaró que solo volvería a ponerse frente a una pantalla “si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada, que me digan que va a ser muy importante que la gente lo vea”.

Jim Carrey sorprendió con su larga melena Backgrid/The Grosby Group

“Así podría hacerlo -agregó-, pero lo cierto es que me estoy tomando este descanso en serio”. La estrella también explicó que en la actualidad disfruta, y mucho, de la “vida tranquila” y de actividades recreativas como la pintura. “Realmente me gusta mi vida relajada. Amo poner pintura sobre el lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuchés decir a otra celebridad, ya he hecho lo suficiente”.

El actor se encuentra en otros menesteres en la actualidad. Puso a la venta su imponente mansión ubicada en Brentwood, California y aún no definió dónde vivirá una vez que la propiedad encuentre nuevo dueño. La casa, que compró en 1994 por 3.8 millones dé dólares y más tarde fusionó con un rancho vecino, tiene una extensión de dos acres (más de 4000 metros cuadrados) y el área construida de la casa alcanza los 1114 metros cuadrados. En su interior tiene cinco habitaciones y seis baños.

La casa fue hecha a la medida del artista, que en los años 90 buscaba un lugar de “encanto e inspiración”. Por esta razón, la propiedad está ubicada en un lugar que no puede verse desde la calle. El lugar es el sitio donde la estrella de Hollywood esconde sus más preciados tesoros: los trajes que usó en varias películas, como por ejemplo, en Batman Forever o The Grinch. Además, allí guarda las obras de arte de su propiedad.

Según la descripción que varios medios han realizado sobre la mansión, la suite principal cuenta con balcón cubierto, sala de estar y bañera y el patio trasero tiene plataforma de yoga y meditación y huerta orgánica.

LA NACION