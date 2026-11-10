El Papa León XIV en la Argentina: del “Ave María” de Jairo a los artistas que cantarán en el Monumento de los Españoles

En la previa a la llegada del Papa León XIV a Córdoba, Jairo fue uno de los protagonistas que musicalizó la vigilia en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), donde cientos de miles de feligreses se congregaron para la misa que el Sumo Pontífice celebrará a partir de las 10 en su tercera jornada en la Argentina.

El repertorio del artista de 77 años nacido en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje inició alrededor de las 8:15 con “El Credo”, continuó con “Los peregrinos”, “Carpintería José”, “Milonga del trovador”, “Piedra y camino”, “Oración del remanso”, “Zamba de mi esperanza” y un cierre conmovedor con el “Ave María”. En el escenario estuvo acompañado por su hijo Yaco González en la percusión y Matías Martino en piano.

“Es una gran felicidad estar con el Papa, esta es una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos”, expresó el músico antes de interpretar “Zamba de mi esperanza”.

🎵 El show de Jairo en Córdoba



El cantante entonó el Ave María ante millones de fieles que esperan la llegada del Papa León XIV.



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En las horas previas a su presentación, Jairo se había pronunciado sobre lo que significaba para él poder cantar en un evento de esta magnitud, con la presencia del Papa en el país. “Es extraordinario que te pase una cosa inédita a esta altura de la carrera. Es maravilloso”, dijo en diálogo con Cadena 3. “Espero conocerlo, espero darle la mano por lo menos. Vamos a ver si hay tiempo y demás, pero sí me gustaría mucho”, agregó sobre la posibilidad de un encuentro con el Santo Padre.

“Es extraordinario que te pase una cosa inédita a esta altura de la carrera. Es maravilloso”, dijo Jairo antes de su presentación

¿Qué otros artistas cantarán frente al Papa León XIV?

Las actividades del Papa en Córdoba continuarán a las 15.15 con un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. A las 16.55 partirá rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, y su arribo al Aeroparque Internacional Jorge Newbery está previsto para las 18.10.

El Papa León XIV en Córdoba

Dos horas más tarde tendrá lugar el encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde se presentarán artistas como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, además de un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez como representantes de la juventud.

“Estoy feliz de poder celebrar y agradecer a través de la música. Es un honor para mí que me hayan convocado y poder compartir algo del folclore y de la música que hago con el Papa y con tantos jóvenes y tantas familias de la Argentina”, expresó Cullen en diálogo con LA NACION el día que se anunció su participación en el evento.

Nahuel Pennisi le cantará al Papa en su visita

“Ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país, toda la fe que tengo desde siempre. Así que será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes. Jóvenes, nos vemos allá”, fueron las palabras de Pennisi en un video difundido a través de su cuenta de Instagram.

Luciano Pereyra: dos veces frente a un Papa

Veintiséis años atrás, Luciano Pereyra se presentó frente al Papa Juan Pablo II en Roma, durante la XV Jornada Mundial de la Juventud. Allí, con 18 años, interpretó “Solo le pido a Dios”, el himno de León Gieco que espera volver a cantar mañana durante la llegada del Papa León XIV a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Luciano Pereyra frente al Papa Juan Pablo II

“Como hincha de Boca es como que me digan: ’Che, vení a jugar que me falta uno para los once’. Yo también quiero formar parte del equipo de la fe porque creo y porque me gusta compartir lo que me hace bien. La fe para mí es un refugio muy importante que convive de manera perfecta con la música. Dicen que cantar es rezar dos veces, entonces, imaginate ese dicho literal en mi ciudad de Luján el día de la visita del Papa”, aseguró Pereyra a LA NACION.

Consultado sobre qué le diría al Sumo Pontífice si tuviera la posibilidad de reunirse con él, el cantante reveló: “Primero, gracias por la visita, y que en sus plegarias rece por nuestro país. Hoy le pediría mucho más por la gente del Litoral, que está pasando un momento muy duro con las inundaciones. Y por nuestro país en general, por un poco más de unión entre nosotros”.